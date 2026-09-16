Sportfoto Rudel
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Penerus Kane! Bayern disebut berpeluang membuat gebrakan mengejutkan dengan harga murah untuk merekrut striker Woltemade yang sedang kesulitan
Bayern dikaitkan dengan manuver mengejutkan untuk merekrut Woltemade
Bayern Munich disebut-sebut akan melakukan langkah pada masa depan untuk merekrut striker Newcastle United Nick Woltemade sebagai suksesor jangka panjang Harry Kane, menurut talkSPORT. Meski Kane terus menunjukkan performa produktif setelah menjadi pemain tercepat yang mencetak 100 gol untuk Bayern, pemain berusia 33 tahun itu kian mendekati senja kariernya.
Petinggi klub Bavaria itu sedang menilai sejumlah opsi untuk memimpin lini depan mereka dalam beberapa tahun ke depan.
Woltemade, yang bergabung dengan Newcastle dari Stuttgart pada musim panas lalu, dipandang sebagai kandidat utama untuk kembali ke Jerman.
- Eibner
Pakar mengklaim Bayern bisa mendapatkan striker dengan harga murah
Pakar sepakbola Eropa Andy Brassell meyakini Bayern pada akhirnya akan mengamankan Woltemade meski ia baru-baru ini mengalami kesulitan di Inggris dan Italia. Pemain internasional Jerman itu mencetak delapan gol di Premier League pada musim debutnya bersama Newcastle, tetapi hanya mencetak dua gol setelah pergantian tahun sebelum bergabung dengan Juventus pada hari terakhir bursa transfer.
Brassell menyebut Bayern sebelumnya merasa yakin bisa merekrut pemain berusia 24 tahun itu dan kini dapat mendapatkannya dengan biaya yang lebih rendah.
"Saya masih berpikir Woltemade pada akhirnya akan berlabuh di Bayern pada suatu titik," jelas Brassell. "Mereka yakin dia akan pergi ke sana sebelum Newcastle. Bayern akan melihat situasinya dan berpikir mereka bisa mendapatkannya dengan harga yang sangat murah di masa depan."
Awal yang sulit di Turin memperumit masa peminjaman saat ini
Woltemade menjalani awal yang lambat dalam kariernya di Juventus bersama sesama penyerang Randal Kolo Muani. Striker itu baru mencatatkan 44 menit dari dua penampilan sebagai pemain pengganti, dan gagal mengarah ke gawang dari tiga percobaan tembakannya.
Sebelum pergi dengan status pinjaman, ia tampil dua kali untuk Newcastle musim ini, dengan mencatatkan satu assist dalam kemenangan 2-0 atas Tottenham Hotspur.
Brassell mencatat bahwa Juventus sedang kesulitan membenahi lini depannya, membuat kedua partner di lini serang itu berupaya untuk kembali ke performa terbaik.
- Getty Images Sport
Target penyerang kembali fit jelang laga Eropa
Terlepas dari kesulitan awalnya di Serie A, Woltemade tetap memiliki potensi besar saat ia mendekati tahun-tahun terbaik dalam kariernya. Bayern berniat memantau perkembangannya secara saksama sepanjang masa peminjamannya di Italia sebelum memutuskan apakah akan melayangkan tawaran resmi.
Sang penyerang berharap bisa memulai kariernya bersama Juventus dengan baik saat Juventus menjamu wakil Belanda NEC Nijmegen dalam laga pembuka Liga Europa mereka.
Kampanye yang kuat di Eropa bisa kembali membangkitkan minat dari para peminat papan atas di seluruh benua.
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