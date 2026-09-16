Bayern Munich disebut-sebut akan melakukan langkah pada masa depan untuk merekrut striker Newcastle United Nick Woltemade sebagai suksesor jangka panjang Harry Kane, menurut talkSPORT. Meski Kane terus menunjukkan performa produktif setelah menjadi pemain tercepat yang mencetak 100 gol untuk Bayern, pemain berusia 33 tahun itu kian mendekati senja kariernya.

Petinggi klub Bavaria itu sedang menilai sejumlah opsi untuk memimpin lini depan mereka dalam beberapa tahun ke depan.

Woltemade, yang bergabung dengan Newcastle dari Stuttgart pada musim panas lalu, dipandang sebagai kandidat utama untuk kembali ke Jerman.