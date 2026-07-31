Schmidt adalah sosok yang sudah familier dalam struktur Red Bull, setelah sebelumnya membangun namanya sebagai pelatih RB Salzburg pada 2012 hingga 2014. Setelah periode suksesnya di Austria, ia kemudian menangani Bayer Leverkusen, Beijing Guoan, PSV Eindhoven, dan Benfica, sebelum terbaru menjabat sebagai Direktur Olahraga Global untuk J-League Jepang.

CEO Red Bull Oliver Mintzlaff mengungkapkan kegembiraannya bisa membawa Schmidt kembali ke dalam struktur klub untuk memimpin operasi global mereka.

"Kami senang menyambut Roger Schmidt kembali ke Red Bull," kata Mintzlaff, seperti dikutip dari Sky Sport. "Dengan pengalaman bertahun-tahun, keahlian sepak bola yang luar biasa, dan pemahaman yang jelas tentang filosofi kami, dia adalah orang yang tepat untuk bertanggung jawab atas arah olahraga dari portofolio sepak bola global kami.

"Sepanjang kariernya, ia telah membangun reputasi yang sangat baik dalam mengembangkan talenta muda dan sukses mendorong mereka di level tertinggi."