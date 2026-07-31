(C)Getty Images
Diterjemahkan oleh
Penerus Jurgen Klopp sudah diputuskan saat Red Bull memilih mantan pelatih Bundesliga sebagai kepala sepakbola global yang baru
Red Bull tunjuk Schmidt sebagai penerus Klopp
Red Bull secara resmi menunjuk mantan manajer Leverkusen, Schmidt, sebagai Kepala Global Sepak Bola yang baru. Pelatih berusia 59 tahun itu secara resmi akan mulai menjalankan jabatan barunya pada 1 Oktober setelah menandatangani kontrak jangka panjang dengan organisasi tersebut.
Penunjukan ini terjadi hanya satu pekan setelah Klopp meninggalkan peran tersebut untuk menjadi pelatih kepala baru tim nasional Jerman, menggantikan Nagelsmann setelah Piala Dunia. Schmidt akan bekerja bersama Florian Scholz, Kepala Komersial Sepak Bola Global, untuk mendorong masa depan olahraga dan komersial portofolio sepak bola global Red Bull.
- AFP
Wajah yang familiar kembali ke keluarga Red Bull
Schmidt adalah sosok yang sudah familier dalam struktur Red Bull, setelah sebelumnya membangun namanya sebagai pelatih RB Salzburg pada 2012 hingga 2014. Setelah periode suksesnya di Austria, ia kemudian menangani Bayer Leverkusen, Beijing Guoan, PSV Eindhoven, dan Benfica, sebelum terbaru menjabat sebagai Direktur Olahraga Global untuk J-League Jepang.
CEO Red Bull Oliver Mintzlaff mengungkapkan kegembiraannya bisa membawa Schmidt kembali ke dalam struktur klub untuk memimpin operasi global mereka.
"Kami senang menyambut Roger Schmidt kembali ke Red Bull," kata Mintzlaff, seperti dikutip dari Sky Sport. "Dengan pengalaman bertahun-tahun, keahlian sepak bola yang luar biasa, dan pemahaman yang jelas tentang filosofi kami, dia adalah orang yang tepat untuk bertanggung jawab atas arah olahraga dari portofolio sepak bola global kami.
"Sepanjang kariernya, ia telah membangun reputasi yang sangat baik dalam mengembangkan talenta muda dan sukses mendorong mereka di level tertinggi."
Schmidt antusias menyambut tantangan global yang 'unik'
Berbicara dalam pengumuman resmi mengenai peran barunya, Schmidt membagikan kebanggaannya bisa bergabung kembali dengan organisasi Red Bull. Juru taktik asal Jerman itu menyoroti identitas khas grup tersebut dan komitmennya terhadap pengembangan pemain muda sebagai faktor kunci di balik keputusannya.
"Saya sangat menantikan tantangan baru ini dan bangga bisa kembali menjadi bagian dari keluarga Red Bull di masa depan," jelas Schmidt. "Portofolio klub internasional Red Bull unik, ambisius, dan dicirikan oleh filosofi yang jelas. Mengembangkan talenta muda sambil meraih kesuksesan di level tertinggi, kombinasi inilah yang membuat tugas ini sangat menarik bagi saya."
- Getty Images
Apa langkah selanjutnya untuk Red Bull dan Jerman?
Penunjukan cepat Schmidt memberikan stabilitas administratif secara langsung di seluruh jaringan multi-klub Red Bull yang luas, yang mencakup RB Leipzig, RB Salzburg, dan New York Red Bulls. Fokus utamanya adalah menyelaraskan operasional sepak bola dan jalur pengembangan talenta di semua benua.
Sementara itu, Klopp beralih ke peran barunya yang bergengsi sebagai pelatih kepala Jerman saat DFB memulai era baru setelah kepergian Nagelsmann pasca-Piala Dunia. Keduanya kini memulai babak baru besar dalam karier kepelatihan masing-masing menjelang siklus internasional mendatang.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami