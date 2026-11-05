Ada banyak alasan untuk meyakini bahwa Kane, yang baru saja dinobatkan sebagai peraih Ballon d’Or, akan menjadi kapten Inggris pada turnamen internasional besar berikutnya. Meski kini berusia 33 tahun, penyerang produktif itu disebut masih bisa menjalani satu siklus Piala Dunia lagi.

Jika Kane menempuh jalan itu, mereka yang sabar menunggu kesempatan untuk bersinar di belakangnya masih harus menunggu beberapa waktu lagi. Ollie Watkins, Ivan Toney, dan Dominic Solanke sama-sama telah berupaya masuk skuad, tetapi kesempatan itu jarang terbuka.

Calvert-Lewin, yang mencetak 14 gol di Liga Primer untuk Leeds musim lalu, kembali naik dalam urutan pilihan. Setelah mencatatkan 11 penampilan bersama timnas sepanjang 2020 dan 2021, ia harus menunggu sekitar lima tahun sebelum kembali mendapat kesempatan pada Maret 2026.

Ia tidak dipilih untuk tampil di Piala Dunia di Amerika Utara, tetapi kini kembali masuk dalam rencana untuk UEFA Nations League. Apakah mantan penyerang Everton itu kini menjadi pilihan utama sebagai pelapis kapten Kane?