Penerus Harry Kane: Apakah Dominic Calvert-Lewin menempati urutan teratas daftar kandidat timnas Inggris saat penyerang Leeds itu berupaya mengamankan tempat menuju Euro 2028?
Pemenang Ballon d'Or Kane menjadi ujung tombak Inggris
Ada banyak alasan untuk meyakini bahwa Kane, yang baru saja dinobatkan sebagai peraih Ballon d’Or, akan menjadi kapten Inggris pada turnamen internasional besar berikutnya. Meski kini berusia 33 tahun, penyerang produktif itu disebut masih bisa menjalani satu siklus Piala Dunia lagi.
Jika Kane menempuh jalan itu, mereka yang sabar menunggu kesempatan untuk bersinar di belakangnya masih harus menunggu beberapa waktu lagi. Ollie Watkins, Ivan Toney, dan Dominic Solanke sama-sama telah berupaya masuk skuad, tetapi kesempatan itu jarang terbuka.
Calvert-Lewin, yang mencetak 14 gol di Liga Primer untuk Leeds musim lalu, kembali naik dalam urutan pilihan. Setelah mencatatkan 11 penampilan bersama timnas sepanjang 2020 dan 2021, ia harus menunggu sekitar lima tahun sebelum kembali mendapat kesempatan pada Maret 2026.
Ia tidak dipilih untuk tampil di Piala Dunia di Amerika Utara, tetapi kini kembali masuk dalam rencana untuk UEFA Nations League. Apakah mantan penyerang Everton itu kini menjadi pilihan utama sebagai pelapis kapten Kane?
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Apakah Calvert-Lewin pilihan utama untuk menjadi pelapis Kane?
Ketika pertanyaan itu diajukan kepada Beckford, mantan bintang Leeds yang berbicara dalam kerja sama dengan FreeBets, tempat menemukan situs taruhan terbaik di Inggris, ia mengatakan kepada GOAL: “Saya rasa begitu. Lihat saja konsistensi yang ia tunjukkan selama 18 bulan terakhir sejak pindah ke Leeds.
“Semoga saja, masalah cederanya kini tampak sudah berlalu. Ia mencetak gol. Penampilannya sangat bagus. Kondisi fisiknya tampak sangat bugar. Ia terlihat bagus. Kepercayaan dirinya sangat tinggi. Ia bermain setiap pekan. Ia didukung penuh oleh klub sepakbola besar yang terus menyemangatinya. Jadi, saya rasa jawabannya ya.
“Namun, setelah Harry Kane meraih Ballon d'Or, ia tidak menunjukkan tanda-tanda melambat, bukan? Ia mungkin harus menunggu 12 atau 18 bulan lagi, tetapi ya, saya rasa begitu. Ia punya pengalaman bermain di Premier League. Ia punya pengalaman bermain secara rutin di level internasional. Ia mencetak gol. Jadi, kalau saya harus bertaruh, jawaban saya ya.”
Penyerang Leeds seharusnya mengincar peran di Euro 2028
Meski menjalani debut seniornya pada 2014, Calvert-Lewin masih berusia 29 tahun dan baru akan genap 30 tahun pada musim semi 2027. Ia masih punya waktu untuk meningkatkan reputasinya di Liga Primer dan di kalangan timnas Inggris.
Ia semestinya masih berada di puncak performanya saat Kejuaraan Eropa berikutnya digelar. Turnamen itu menjadi motivasi besar baginya di level internasional. Beckford menambahkan: “Seperti yang Anda sebutkan, dia masih 29 tahun. Saya tidak ingin buru-buru menyebutnya berusia 30-an sebelum waktunya, tetapi dia juga punya pengalaman mengikuti pemusatan latihan besar di Eropa. Jadi, pengalaman itu tidak akan terlalu mengejutkannya. Dia memahami ekspektasi yang ada dan apa artinya membela negara.
“Namun, sekali lagi saya tegaskan, lihat tingkat kebugaran yang dia tunjukkan, semangatnya, serta bagaimana dia menempatkan diri di sepertiga akhir lapangan saat umpan silang dilepaskan atau bola digulirkan ke kakinya, lalu melibatkan rekan-rekan setimnya. Menurut saya, permainan kombinasinya meningkat drastis, terutama dalam 12 bulan terakhir, dan terlebih lagi sejak bergabung dengan Leeds. Saya rasa dia berkembang pesat.
“Bisa dibilang, 2028 akan menjadi tahun yang sangat, sangat penting baginya. Diam-diam saya menjagokannya. Saya pikir dia akan tampil bagus di sana.”
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Jadwal pertandingan Inggris 2026: Kroasia dan Spanyol di UEFA Nations League
Thomas Tuchel akan mengumumkan skuad terbaru Inggris pada Jumat, saat timnya bersiap menghadapi Kroasia di Wembley dalam ajang Nations League dan menjalani laga yang sangat dinantikan melawan juara dunia Spanyol di Madrid.
Calvert-Lewin, yang telah mencetak lima gol musim ini, akan berharap menjadi salah satu pilihan utama pelatih asal Jerman yang bertekad menghadirkan prestasi nyata bagi negara yang sudah lama mendambakannya. Jika mantan pelatih Chelsea dan Bayern Munich itu ingin meraih trofi bergengsi, ia membutuhkan sebanyak mungkin pilihan di lini serang.
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