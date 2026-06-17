Penerus Harry Kane? Alasan di balik kurangnya penyerang nomor 9 baru di timnas Inggris dijelaskan oleh mantan striker Liga Premier dan timnas Inggris

Ketika ditanya apakah kurangnya penyerang nomor 9 yang menakutkan — seiring pemain seperti Kane, Robert Lewandowski, Karim Benzema, dan Luis Suarez memasuki masa-masa akhir karier mereka masing-masing — telah menjadi tren global, mantan penyerang Nottingham Forest, Liverpool, Aston Villa, dan timnas Inggris, Collymore, yang berbicara atas nama BetWright (layanan taruhan sepak bola), mengatakan kepada GOAL: “Menurut saya, dalam 15 hingga 20 tahun terakhir, sebagian besar tim bermain dengan formasi tiga penyerang. Saya berbicara dengan banyak pelatih dan mereka mengatakan, ‘tidak ada yang mau menjadi penyerang karena tidak ada yang mau memikul tanggung jawab itu’.

“Mereka semua ingin menjadi penyerang sayap, sehingga mereka bisa mengasah keterampilan, melakukan penetrasi ke dalam, dan melepaskan tembakan, tetapi mereka tidak dinilai berdasarkan hasil yang mereka ciptakan. Jika Anda seorang penyerang tengah, Anda dinilai berdasarkan satu hal, yaitu gol.

“Dan untuk adil kepada Erling Haaland, ketika dia pindah ke Manchester City—jika Anda ingat, terutama saat di Dortmund—sering sekali bola dilambungkan ke depan, dia berlari mengejarnya, dia punya ruang 30, 40, atau 50 yard rumput hijau untuk ditempuh, mengelilingi kiper atau melambungkan bola melewati kiper. Di City, caranya adalah masuk ke kotak penalti dan menyodok bola ke gawang. Jadi, sebagian besar gol Erling Haaland adalah gol-gol yang disodok, tapi itu bukan ciri khasnya sebagai pemain; dia memiliki disiplin untuk bisa melakukan itu.

“Tidak ada keraguan dalam benak saya bahwa perubahan dari formasi dua penyerang tengah dengan dua pemain sayap yang bertugas hanya untuk memberi umpan kepada penyerang—bukan memotong ke dalam dan menembak setiap saat, yang membuat saya gila—adalah penyebabnya.

“Misalnya, saat saya masih pemain muda, dan kadang-kadang bermain di sayap—terutama saat pertama kali bergabung dengan Crystal Palace—jika Anda menusuk ke dalam dan tidak mencetak gol, Anda akan mendapat omelan yang luar biasa, karena saat itu dikatakan, ‘Anda tidak di sini untuk mencetak gol, Anda di sini untuk menyajikan bola di atas piring bagi kedua penyerang tengah’.

“Sekarang hanya ada satu penyerang tengah, jadi tanggung jawab mencetak gol telah dibagi sedikit. Tapi jika kamu perhatikan, fakta bahwa Dominic Calvert-Lewin dan Danny Welbeck sempat disebut-sebut sebagai calon penyerang cadangan [untuk Inggris] jika Ollie Watkins tidak mencapai performa terbaiknya seperti di akhir musim, fakta bahwa Liam Delap mengalami musim yang sangat buruk, atau masa-masa yang sangat sulit sejauh ini di Chelsea, dan jika kita melihat ke tim U-21, U-17, dan U-18, tidak ada penyerang muda yang muncul.

“Jadi ini mengkhawatirkan, ini sebuah tren, dan ini menjadi kekhawatiran di dunia sepak bola global. Namun, tren ada karena suatu alasan. Saya berharap jika kita berbicara lagi dalam lima atau 10 tahun ke depan, tim-tim akan kembali memainkan variasi formasi 4-4-2 dengan dua penyerang di depan yang mengikat satu atau dua bek—yang tidak tahu cara bertahan melawan dua penyerang karena mereka sudah terbiasa bertahan melawan satu—akan kembali menjadi tren, sama seperti tim-tim yang mengoper bola ke luar lapangan untuk lemparan ke dalam — Paris Saint-Germain, tim terbaik di Eropa, menendang bola ke luar layaknya tendangan rugby — serta tendangan bebas yang telah menjadi ciri khas Arsenal musim ini kembali menjadi tren.

“Namun ini merupakan kekhawatiran besar, dan bagi seseorang yang pernah menjadi penyerang tengah, melihat kelangkaan penyerang hebat seperti ini, baik di Liga Premier maupun Piala Dunia, sungguh sangat mengecewakan.”