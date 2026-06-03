'Pendukung yang lebih setia' - Dari mantan pelatih Timnas AS hingga ayah yang bangga di Piala Dunia: Gregg Berhalter dari Chicago Fire memulai babak baru saat putranya, Sebastian, bersiap untuk Piala Dunia 2026

Ada sejenak saat Gregg Berhalter membiarkan dirinya bertanya-tanya. Itu tak berlangsung lama, tapi memang terjadi. Ketika diminta untuk mengenang tahun 2022 dalam percakapan panjang tentang tahun 2026, pikiran "bagaimana jika" itu, sejenak saja, terlintas di benaknya.

"Sungguh disayangkan bahwa kami masih sangat muda," kata Berhalter kepada GOAL tentang tim tahun 2022 itu, "karena menurut saya para pemain benar-benar bisa mencapai sesuatu mengingat betapa eratnya ikatan kelompok itu."

Sebagian besar kelompok itu, yang mendefinisikan partisipasi tim nasional pria AS di Piala Dunia Qatar, kembali untuk musim panas yang menentukan di Amerika Serikat. Sebanyak 13 pemain dari skuad Piala Dunia USMNT yang berjumlah 26 pemain kembali dari tahun 2022. Namun, pelatihnya tidak. Kini tim itu dipimpin oleh Mauricio Pochettino, dan hal itu telah berlangsung selama 20 bulan.

Bagi Berhalter, 2026 selalu menjadi impian. Kini, hal itu masih bisa menjadi "bagaimana jika?"

Di luar momen singkat itu, Berhalter tidak memikirkannya seperti itu. Tidak ada rasa iri dari mantan pelatih kepala USMNT. Ada banyak kekecewaan, tapi itu sudah berlalu. Sebagian besar, saat Berhalter mempersiapkan diri untuk 2026 dengan cara yang jauh berbeda dari yang direncanakannya, perasaannya berpusat pada kebahagiaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya.

Selama bertahun-tahun, Berhalter mengharapkan untuk menjalani Piala Dunia 2026 sebagai pelatih, tetapi kini ia bisa menjalaninya sebagai sesuatu yang lebih baik: seorang ayah. Saat ia berjuang dengan perasaannya sendiri setelah masa jabatannya di USMNT, Berhalter dengan cepat menemukan perspektif, dan perspektif itu berpusat pada kemunculan putranya, Sebastian, ke posisi yang pernah ia hargai lebih dari segalanya.

Dalam banyak hal, sang anak tak bisa melakukannya tanpa sang ayah. Dalam banyak hal lainnya, ia juga tak bisa melakukannya bersama sang ayah. Hal itu, kata Berhalter, sangat menghibur. Fakta itulah yang membantunya beralih dari pelatih USMNT menjadi penggemar terbesar USMNT.

"Itu pasti sangat membantu bagi saya," katanya tentang kemajuan putranya. "Saya pikir itu karena ada unsur di dalamnya bahwa dia berada di posisinya sekarang, dan dia mencapai apa yang dia capai, dan itu bukan karena apa pun selain dirinya sendiri. Saya pikir, bagi saya, konfliknya bisa saja muncul jika ayah yang memilihnya, karena itu bisa mengurangi nilai prestasinya.

Konflik serupa muncul secara tidak adil ketika Michael Bradley menjadi salah satu bintang utama tim USMNT asuhan Bob Bradley selama masa baktinya di tim tersebut.

"Orang-orang akan berkata, 'Oh, mungkin hanya karena dia anak ayahnya.' Sekarang, tidak ada yang bisa mengatakan itu. Dia sepenuhnya tahu bahwa dia telah meraih ini 100 persen dengan usahanya sendiri. Itu hal yang hebat, dan saya benar-benar bangga padanya. Perjalanan ini kini telah membuat kami menjadi pendukung yang lebih besar, hanya karena kami bisa menonton putra kami juga."

Lalu, bagaimana musim panas ini bagi Berhalter? Bagaimana seseorang seperti dia menonton Piala Dunia? Apakah dia mendekati turnamen ini sebagai mantan pemain, mantan pelatih, pelatih saat ini, seorang ayah, atau campuran aneh dari semua itu?

"Ketika Anda mewakili tim nasional di Piala Dunia, baik sebagai pemain maupun pelatih, Anda memahami betapa pentingnya program ini," katanya, "Jadi, bagi saya, ini hanya tentang mendukung sepak bola AS, mendukung tim agar mereka bisa tampil sebaik mungkin.

"Sebagai seorang ayah, sungguh luar biasa bisa melihat anakmu di Piala Dunia, dan bisa berbagi pengalaman ini dengannya. Bermain di Piala Dunia adalah suatu kehormatan, dan sungguh istimewa bagi Sebastian untuk merasakan hal itu, tahu seperti apa rasanya, tahu apa itu Piala Dunia—bisa berbagi perasaan itu dengannya benar-benar istimewa."

Berhalter akan menjalani musim panas yang unik, dan hal itu sudah sangat jelas.