Goal.com
LiveTiket
Gregg Berhalter GFXGOAL
Ryan Tolmich

Diterjemahkan oleh

'Pendukung yang lebih setia' - Dari mantan pelatih Timnas AS hingga ayah yang bangga di Piala Dunia: Gregg Berhalter dari Chicago Fire memulai babak baru saat putranya, Sebastian, bersiap untuk Piala Dunia 2026

Analysis
USA
G. Berhalter
FEATURES
S. Berhalter
Chicago
World Cup
Major League Soccer
M. Pochettino

GOAL berbincang dengan pelatih Chicago Fire mengenai rencananya untuk musim panas ini, hubungannya dengan tim, serta kenangannya tentang tahun 2022

Ada sejenak saat Gregg Berhalter membiarkan dirinya bertanya-tanya. Itu tak berlangsung lama, tapi memang terjadi. Ketika diminta untuk mengenang tahun 2022 dalam percakapan panjang tentang tahun 2026, pikiran "bagaimana jika" itu, sejenak saja, terlintas di benaknya.

"Sungguh disayangkan bahwa kami masih sangat muda," kata Berhalter kepada GOAL tentang tim tahun 2022 itu, "karena menurut saya para pemain benar-benar bisa mencapai sesuatu mengingat betapa eratnya ikatan kelompok itu."

Sebagian besar kelompok itu, yang mendefinisikan partisipasi tim nasional pria AS di Piala Dunia Qatar, kembali untuk musim panas yang menentukan di Amerika Serikat. Sebanyak 13 pemain dari skuad Piala Dunia USMNT yang berjumlah 26 pemain kembali dari tahun 2022. Namun, pelatihnya tidak. Kini tim itu dipimpin oleh Mauricio Pochettino, dan hal itu telah berlangsung selama 20 bulan.

Bagi Berhalter, 2026 selalu menjadi impian. Kini, hal itu masih bisa menjadi "bagaimana jika?"

Di luar momen singkat itu, Berhalter tidak memikirkannya seperti itu. Tidak ada rasa iri dari mantan pelatih kepala USMNT. Ada banyak kekecewaan, tapi itu sudah berlalu. Sebagian besar, saat Berhalter mempersiapkan diri untuk 2026 dengan cara yang jauh berbeda dari yang direncanakannya, perasaannya berpusat pada kebahagiaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya.

Selama bertahun-tahun, Berhalter mengharapkan untuk menjalani Piala Dunia 2026 sebagai pelatih, tetapi kini ia bisa menjalaninya sebagai sesuatu yang lebih baik: seorang ayah. Saat ia berjuang dengan perasaannya sendiri setelah masa jabatannya di USMNT, Berhalter dengan cepat menemukan perspektif, dan perspektif itu berpusat pada kemunculan putranya, Sebastian, ke posisi yang pernah ia hargai lebih dari segalanya.

Dalam banyak hal, sang anak tak bisa melakukannya tanpa sang ayah. Dalam banyak hal lainnya, ia juga tak bisa melakukannya bersama sang ayah. Hal itu, kata Berhalter, sangat menghibur. Fakta itulah yang membantunya beralih dari pelatih USMNT menjadi penggemar terbesar USMNT.

"Itu pasti sangat membantu bagi saya," katanya tentang kemajuan putranya. "Saya pikir itu karena ada unsur di dalamnya bahwa dia berada di posisinya sekarang, dan dia mencapai apa yang dia capai, dan itu bukan karena apa pun selain dirinya sendiri. Saya pikir, bagi saya, konfliknya bisa saja muncul jika ayah yang memilihnya, karena itu bisa mengurangi nilai prestasinya.

Konflik serupa muncul secara tidak adil ketika Michael Bradley menjadi salah satu bintang utama tim USMNT asuhan Bob Bradley selama masa baktinya di tim tersebut.

"Orang-orang akan berkata, 'Oh, mungkin hanya karena dia anak ayahnya.' Sekarang, tidak ada yang bisa mengatakan itu. Dia sepenuhnya tahu bahwa dia telah meraih ini 100 persen dengan usahanya sendiri. Itu hal yang hebat, dan saya benar-benar bangga padanya. Perjalanan ini kini telah membuat kami menjadi pendukung yang lebih besar, hanya karena kami bisa menonton putra kami juga."

Lalu, bagaimana musim panas ini bagi Berhalter? Bagaimana seseorang seperti dia menonton Piala Dunia? Apakah dia mendekati turnamen ini sebagai mantan pemain, mantan pelatih, pelatih saat ini, seorang ayah, atau campuran aneh dari semua itu?

"Ketika Anda mewakili tim nasional di Piala Dunia, baik sebagai pemain maupun pelatih, Anda memahami betapa pentingnya program ini," katanya, "Jadi, bagi saya, ini hanya tentang mendukung sepak bola AS, mendukung tim agar mereka bisa tampil sebaik mungkin.

"Sebagai seorang ayah, sungguh luar biasa bisa melihat anakmu di Piala Dunia, dan bisa berbagi pengalaman ini dengannya. Bermain di Piala Dunia adalah suatu kehormatan, dan sungguh istimewa bagi Sebastian untuk merasakan hal itu, tahu seperti apa rasanya, tahu apa itu Piala Dunia—bisa berbagi perasaan itu dengannya benar-benar istimewa."

Berhalter akan menjalani musim panas yang unik, dan hal itu sudah sangat jelas.

  • Berhalter Brady Chicago FireGetty

    "Itu pelatihku"

    Tak lama setelah para anggota skuad USMNT tahun ini menerima kabar tersebut, sebuah video tentang Berhalter menjadi viral. Dalam video itu, ia tampak menanti dengan penuh harap kabar tentang seorang pemain tertentu. Ia sangat terikat dengan perjalanan karier pemain tersebut dan tak ada yang lebih ia harapkan selain melihat perjalanan itu dibalas dengan kesempatan untuk membela negara pada musim panas ini.

    Lucunya, video itu bukan tentang anaknya, melainkan tentang Chris Brady, kipernya di Chicago Fire. Ketika ditanya tentang reaksinya terhadap daftar pemain tersebut, lucunya justru Brady yang pertama kali disebutkan oleh Berhalter.

    "Ya, banyak emosi yang berbeda, hampir semuanya sangat bahagia, positif, dan bersemangat," kata Berhalter. "Saya pikir bagi Chris di klub kami, Anda bisa melihat kerja keras yang telah ia lakukan, dan mencapai titik ini adalah perjalanan yang luar biasa baginya."

    Brady tertawa ketika diberitahu oleh GOAL bahwa Berhalter sebenarnya menyebut namanya terlebih dahulu. Namun, berdasarkan reaksinya di fasilitas latihan, kiper tersebut sudah menyadari betapa gembira pelatihnya.

    "Saya sedikit terkejut melihat tingkat kegembiraannya, jujur saja," kata Brady. "Seperti, dia berlari keluar dari kantor itu dan sangat antusias untuk saya. Saya benar-benar menghargainya. Seperti, wah, itu pelatih saya yang begitu antusias untuk saya, dan itu menunjukkan seberapa besar dia percaya pada saya. Itu menunjukkan seberapa besar dia percaya pada para pemainnya, dan saya benar-benar menghargainya. Saya bersyukur menjadi bagian dari tim yang memiliki pelatih seperti itu."

    Bukan berarti Berhalter tidak punya banyak hal untuk dikatakan tentang perjalanan putranya. Meskipun dia telah menyaksikan perjalanan Brady dari dekat selama satu setengah tahun terakhir, dia telah menjadi kekuatan pendorong dalam perjalanan putranya selama 25 tahun terakhir. Pada tahun 2002, Sebastian yang berusia satu tahun berada di tribun saat ayahnya bermain di Piala Dunia. Pada tahun 2022, ia berada di antara penonton untuk menyaksikan ayahnya melatih di level tersebut.

    Kini, giliran Berhalter yang lebih muda.

    "Minggu-minggu terakhir menjelang pengumuman skuad, para pemain mulai merasa stres," kata Berhalter, sebagai seseorang yang telah mengalami masa penantian itu dari kedua sisi. "Mereka mulai fokus pada hal-hal lain. Bagi Sebastian dan Chris, intinya adalah fokus pada bermain sebaik mungkin, dan apapun yang terjadi, kamu bisa bangga dengan itu.

    "Ini benar-benar tentang, 'Hei, bagaimana kamu akan terus berkembang, Sebastian? Apa yang ingin kamu terus asah? Di area mana dalam permainananmu yang bisa kamu tingkatkan?' Dia selalu punya ide, karena dia sangat fokus pada perbaikan dan menjadi lebih baik."

    Fokus itulah yang membawa Sebastian Berhalter ke level ini, bukan nama belakangnya atau posisi ayahnya sebagai pelatih. Itulah fakta yang paling ingin ditekankan Berhalter saat berbicara tentang seluruh pengalaman ini.

    • Iklan
  • United States v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport

    Kenaikan Sebastian

    Tak butuh waktu lama bagi Berhalter untuk mulai memikirkan apa yang mungkin tercapai. Ia, seperti seluruh dunia, menyaksikan putranya berkembang pesat di MLS, muncul sebagai bintang baru pada bulan-bulan awal musim 2025. Tak lama setelah itu, Berhalter mulai bertanya-tanya apakah semuanya bisa terwujud tepat waktu untuk Piala Dunia. Pemikirannya pada awalnya sederhana: jika Sebastian diberi kesempatan, hal itu mungkin saja terjadi.

    "Saya pikir, setelah dia mendapat kesempatan pertamanya di Gold Cup," kata Berhalter ketika ditanya kapan ia mulai percaya. "Ini sebenarnya bukan soal memusatkan perhatian pada hal itu, melainkan memusatkan perhatian pada 'bagaimana cara menjadi lebih baik?'. Jika Anda bisa melakukan itu, sisanya akan mengikuti dengan sendirinya."

    "Hanya melihat perkembangannya," tambahnya, "Melihat betapa kerasnya dia bekerja selama 15 tahun terakhir untuk mencapai titik ini? Itu sungguh luar biasa."

    Bagi Sebastian Berhalter, ada kebetulan yang menarik dalam semua ini. Tak lama setelah ayahnya pindah dari Columbus untuk pekerjaan di AS, dia mulai menonjol bersama Crew. Kini, kurang dari setahun setelah masa jabatan Gregg Berhalter di USMNT berakhir, Sebastian menemukan momennya sendiri di panggung internasional. Dalam kedua kasus, babak baru satu Berhalter membantu membuka jalan bagi kemunculan yang lain.

    "Saya tahu jika saya mendapat panggilan dari ayah saya, saya harus membuktikannya dua kali lipat dibandingkan pemain lain," kata Sebastian Berhalter. "Apa pun yang orang lain katakan, itu tidak penting bagi saya, karena saya tahu jenis orang seperti apa dia, dan dia tidak akan pernah memanggil saya hanya untuk memanggil saya. Saya harus membuktikannya, dan saya belum pantas mendapatkannya sama sekali. Bagi saya, yang penting bukanlah apa yang orang lain katakan; yang penting adalah saya ingin tahu bahwa, jika saya dipanggil, itu akan pantas saya dapatkan."

    Kini, gelandang ini bermain bersama pemain-pemain yang telah tumbuh bersamanya. Dia menggambarkan Tyler Adams sebagai idolanya, terutama setelah mendengar cerita ayahnya tentang bekerja dengannya. Dia bermain bersama Adams akhir pekan lalu melawan Senegal.

    Dalam arti tertentu, ini bersifat metaforis. Masih ada begitu banyak pemain sisa dari era Berhalter, tetapi juga ada generasi baru pemain yang dipimpin oleh, ironisnya, seorang Berhalter baru. Banyak pemain dalam kelompok saat ini dengan cepat menunjukkan bagaimana fondasi telah diletakkan pada siklus sebelumnya dan bagaimana fondasi itu tetap kuat bahkan hingga sekarang.

  • Berhalter McKennie World Cup 2022Getty

    Obligasi Tahun 2022

    Selama dua tahun terakhir, GOAL berbincang dengan sebagian besar anggota skuad Tim Nasional Sepak Bola Pria AS (USMNT) untuk Piala Dunia 2022. Bagi banyak pemain, momen-momen yang paling membekas dalam kenangan mereka tentang Qatar tidak terjadi di lapangan; melainkan di hampir setiap tempat lain di mana mereka bisa berkumpul bersama. Hotel, sesi latihan, bus, ruang tunggu pemain—apa pun itu. Di situlah ikatan persaudaraan terbentuk.

    Itu, kata Berhalter, memang dirancang begitu. Selama bertahun-tahun, ia menekankan pentingnya persaudaraan dan kebersamaan. Piala Dunia adalah momen bagi kelompok tersebut untuk memperkuat hal itu saat mereka mempersiapkan diri untuk pertandingan terbesar dalam hidup mereka.

    "Kami sangat sengaja dalam mengatur lingkungan tersebut," katanya. "Kami tahu persis di mana kamar para pemain ditempatkan, pencahayaan di lobi, pencahayaan di koridor para pemain, tempat tidur, semuanya. Kami sangat sengaja dalam merancang ruang tunggu. Kami memiliki arsitek yang merencanakan ruang tunggu itu selama setahun sebelum Piala Dunia. Kami sangat sengaja.

    "Lalu mendengar para pemain meninggalkan tempat itu dengan pengalaman yang luar biasa, itu membuat semuanya sepadan. Itulah alasan mengapa Anda melakukan hal-hal seperti itu. Yang ingin saya katakan adalah Anda bisa memiliki semua ruang tunggu dan detail lainnya, tetapi jika Anda tidak memiliki kelompok pemain yang tepat, Anda akan dalam masalah. Itu adalah kelompok pemain yang tepat. Itu adalah salah satu kelompok terdekat yang pernah saya kerjakan."

    Kelompok itu telah berubah seiring berjalannya waktu. Pemain datang dan pergi. Beberapa di antaranya telah menjadi suami atau ayah. Semua orang telah berubah, dan Berhalter sangat menikmati melihat perubahan itu, baik dari dekat maupun dari jauh.

    "Itulah hal hebat tentang melatih: Anda bisa melihat evolusi orang-orang, manusia, bukan hanya sebagai pemain, tahu kan? Anda bisa melihat kemajuan sebagai pemain, tapi juga sebagai manusia, dan itu memuaskan, itu membahagiakan," jelas Berhalter. "Saya selalu berpikir bahwa mewakili negara Anda adalah kehormatan yang luar biasa, tapi saya tidak ingin menjadikannya hanya itu. Saya ingin mereka bermain untuk sesuatu yang lebih dari itu. Saya ingin mereka bermain untuk satu sama lain dengan cara yang mendalam. Saya ingin mereka bermain karena mereka sangat peduli pada orang di samping mereka."

    Ikatan itu, menurut Berhalter, menjadi salah satu ciri khas tim ini — dan hal itu akan semakin penting seiring mendekatnya Piala Dunia di kandang sendiri.

    "Ini adalah tahap yang sulit untuk dicapai sebagai sebuah tim karena ada kepentingan pribadi yang terlibat, tetapi para pemain pasti telah mencapainya, dan kemudian saya pikir, seiring mendekatnya Piala Dunia ini, sekarang ini tentang mereka membawa hal itu ke level berikutnya, tetapi juga memiliki dukungan tuan rumah dan menggelar Piala Dunia di tanah air sendiri sungguh luar biasa."

  • Houston Dynamo FC v Chicago Fire FCGetty Images Sport

    Menonton Piala Dunia

    Menurut cerita Sebastian Berhalter, dia adalah penggemar terbesar Timnas AS pada tahun 2022. Begitu besarnya hingga dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia adalah "perpanjangan" dari tim tersebut. Begitu Piala Dunia itu berakhir, statusnya sebagai penggemar pun berubah, terutama karena dia ingin berhenti menjadi sekadar penggemar dan menjadi sesuatu yang lebih.

    Kini, pada tahun 2026, ayahnya akan berada di tribun penonton. Ia akan merasa seperti seorang penggemar, dan tentu saja ia juga akan merasa seperti bagian dari kelompok ini. Ia telah berperan dalam begitu banyak karier para pemain ini. Ia telah berperan dalam begitu banyak kehidupan.

    Jadi, saat pertandingan dimulai, Anda akan bisa melihat Berhalter di tribun sekali lagi. Pada tahun 2002, 2006, dan 2022, Berhalter itu adalah Sebastian. Kali ini, giliran Gregg.

    "Tentu saja pada tanggal 12, saya akan ada di sana mendukung tim [melawan Paraguay]," katanya. "Kemudian saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menonton sebanyak mungkin pertandingan."

    Dia akan melihat bagaimana situasinya. Tentu saja, dia juga memiliki tugas lain. Ada pekerjaan yang harus dilakukan bersama Fire sebagai bagian dari musim panas yang sibuk, dan banyak dari pekerjaan itu harus diselesaikan jauh sebelum pertandingan mereka pada 16 Juli melawan, kebetulan, tim putranya, Vancouver Whitecaps.

    Namun, untuk saat ini, mata dunia tertuju pada Piala Dunia. Berhalter, seperti banyak orang lain, tak sabar menanti dimulainya turnamen ini, sama seperti semua orang. Dia tak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, dan jika hidup telah mengajarkannya sesuatu, itu adalah bahwa segala sesuatu bisa berubah dalam sekejap. Ada satu hal yang, sebagai pelatih, mantan pemain, dan ayah, dia bisa katakan dengan keyakinan.

    "Satu hal yang saya ketahui tentang kelompok ini," katanya, "adalah bahwa mereka akan siap."

    Berhalter pun demikian. Piala Dunia akan segera dimulai, dan ini adalah turnamen yang dijamin akan mengubah hidupnya dengan cara yang tak terduga oleh siapa pun.

Friendlies
USA crest
USA
USA
Germany crest
Germany
GER