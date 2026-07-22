Pendiri Amazon, Jeff Bezos, didekati untuk membeli saham di Liverpool oleh konsorsium yang dipimpin oleh mantan salah satu pemilik QPR

Dalam langkah yang berpotensi mengubah lanskap keuangan Liga Premier, pendiri Amazon, Bezos, telah diajak bergabung dengan sebuah konsorsium yang sedang melakukan pembicaraan untuk membeli saham di Liverpool, menurut Sky Sports. Taipan asal Amerika Serikat tersebut, yang juga memiliki Blue Origin dan The Washington Post, diperkirakan oleh majalah Forbes memiliki kekayaan senilai hampir $257 miliar, menjadikannya orang terkaya keempat di dunia.

Ketertarikan ini datang melalui sebuah sindikat investor yang dipimpin oleh Amit Bhatia, mantan salah satu pemilik Queens Park Rangers dan menantu dari taipan baja miliarder Lakshmi Mittal. Namun, laporan tersebut mengingatkan bahwa Bezos belum pasti akan melanjutkan investasi di Liverpool FC, tetapi sifat pembicaraan yang mendapat sorotan luas ini menyoroti daya tarik yang terus ada dari klub raksasa asal Merseyside tersebut.