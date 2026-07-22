AFP
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Pendiri Amazon, Jeff Bezos, didekati untuk membeli saham di Liverpool oleh konsorsium yang dipimpin oleh mantan salah satu pemilik QPR
Bezos dikaitkan dengan kepindahan mengejutkan ke Anfield
Dalam langkah yang berpotensi mengubah lanskap keuangan Liga Premier, pendiri Amazon, Bezos, telah diajak bergabung dengan sebuah konsorsium yang sedang melakukan pembicaraan untuk membeli saham di Liverpool, menurut Sky Sports. Taipan asal Amerika Serikat tersebut, yang juga memiliki Blue Origin dan The Washington Post, diperkirakan oleh majalah Forbes memiliki kekayaan senilai hampir $257 miliar, menjadikannya orang terkaya keempat di dunia.
Ketertarikan ini datang melalui sebuah sindikat investor yang dipimpin oleh Amit Bhatia, mantan salah satu pemilik Queens Park Rangers dan menantu dari taipan baja miliarder Lakshmi Mittal. Namun, laporan tersebut mengingatkan bahwa Bezos belum pasti akan melanjutkan investasi di Liverpool FC, tetapi sifat pembicaraan yang mendapat sorotan luas ini menyoroti daya tarik yang terus ada dari klub raksasa asal Merseyside tersebut.
- Getty
FSG mengonfirmasi adanya pembicaraan mengenai kepemilikan saham minoritas
Pemilik Liverpool, Fenway Sports Group (FSG), yang dipimpin oleh John W. Henry, telah cukup lama bersikap terbuka terhadap investasi dari pihak luar guna membantu mengatasi kenaikan biaya yang timbul akibat berkompetisi di level tertinggi. Seorang juru bicara FSG mengonfirmasi pembicaraan yang sedang berlangsung kepada Sky Sports, dengan menyatakan: "Sebuah konsorsium investasi yang dipimpin, dikelola, dan diwakili oleh Bhatia telah menyatakan minatnya untuk melakukan investasi minoritas strategis di Liverpool Football Club."
Kesepakatan yang diusulkan ini diperkirakan akan memiliki struktur yang serupa dengan perjanjian yang dicapai dengan Dynasty Equity pada tahun 2023. Dalam perjanjian tersebut, FSG menjual sebagian kecil sahamnya senilai sekitar £164 juta, dengan hasil penjualan tersebut digunakan untuk melunasi utang bank dan membiayai belanja modal, seperti pembangunan kembali Anfield Road Stand dan AXA Training Centre.
Bhatia membuka jalan bagi investasi Reds
Pengusaha berusia 46 tahun itu telah secara jelas menunjukkan niatnya untuk terjun ke kasta tertinggi dengan mengakhiri hubungannya yang telah berlangsung lama dengan klub Championship, Queens Park Rangers. Bhatia merupakan salah satu pemilik QPR hingga 21 Juli, saat ia mengalihkan sahamnya di klub tersebut kepada Ruben Gnanalingam.
Konsorsium tersebut, yang didukung oleh kekayaan luar biasa keluarga Mittal, telah merekrut penasihat untuk mengurus detail kesepakatan dengan FSG. Financial Times menyebutkan bahwa kesepakatan dengan grup yang dipimpin Bhatia akan menilai Liverpool lebih dari $6 miliar (£4,5 miliar).
Apa artinya hal ini bagi masa depan Liverpool
Meskipun para penggemar mungkin memimpikan dana transfer yang sangat besar yang didanai oleh salah satu orang terkaya di dunia, fokus investasi ini tetap bersifat strategis. Serupa dengan suntikan dana dari Dynasty Equity, dana yang dihimpun umumnya tidak dialokasikan khusus untuk pembelian pemain dalam waktu dekat. Sebaliknya, fokusnya adalah pada keberlanjutan jangka panjang dan infrastruktur.
Meskipun ada pandangan yang hati-hati terkait keterlibatan pribadi Bezos, skala besar nama-nama yang terlibat menunjukkan bahwa Liverpool sedang memasuki era baru dalam hal penilaian komersial. Dengan Arsenal dan Manchester City yang saat ini memimpin di lapangan, pertarungan untuk supremasi di Liga Premier semakin banyak ditentukan di ruang rapat para miliarder global.
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