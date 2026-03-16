Getty Images
Diterjemahkan oleh
"Pendidikan dulu" - Wayne Rooney menyarankan bintang muda Arsenal, Max Dowman, untuk tetap fokus pada sekolah meskipun baru saja menjadi pahlawan dalam perebutan gelar Liga Premier
Dowman menjadi pencetak gol termuda di Liga Premier
Dowman mencatatkan namanya dalam buku sejarah pada hari Sabtu, menjadi pencetak gol termuda sepanjang sejarah Liga Premier pada usia 16 tahun dan 73 hari. Lulusan akademi Hale End ini melakukan aksi solo yang memukau untuk memastikan kemenangan 2-0 atas Everton, namun Rooney menegaskan bahwa remaja tersebut tidak boleh terlena.
- AFP
Sekolah menjadi prioritas bagi pemecah rekor
Dalam wawancara di The Wayne Rooney Show, mantan striker Everton dan Manchester United itu menekankan pentingnya kehidupan di luar sepak bola. "Dia sudah lulus ujian GCSE dan menyelesaikan pendidikannya; saya yakin hal itu juga penting baginya dan keluarganya," kata Rooney. "Betapa beruntungnya dia bisa berada di tengah-tengah skuad. Dia bisa menjadi juara Liga Premier saat masih menyelesaikan sekolahnya. Jika pendidikan didahulukan, saya rasa kita tidak akan banyak melihatnya dalam beberapa minggu ke depan. Dia tidak akan bisa bermain sebanyak yang mungkin dia inginkan, tapi dia masih punya banyak tahun ke depan."
Rooney memuji pendekatan berani Dowman
Meskipun rekor golnya mendominasi berita utama, Rooney justru lebih terkesan dengan sikap sang pemain muda di lapangan. Pemain timnas Inggris U-19 ini tidak menunjukkan tanda-tanda gugup selama perebutan gelar yang sangat krusial, sebuah sifat yang juga melekat pada Rooney sendiri saat masih remaja di Goodison Park dan Old Trafford.
"Dari pertandingan yang saya tonton, dia tampaknya tidak membiarkan tekanan itu memengaruhinya," kata Rooney. "Dia mendapatkan bola, mempertahankannya, mengikat para bek, dan menghadapi mereka, sehingga dia jelas terlihat memiliki kepercayaan diri."
Rooney menambahkan bahwa bintang muda ini harus diizinkan untuk menikmati momen tersebut: "Kadang-kadang orang berpikir bahwa menikmati kesuksesan itu sombong, dan saya rasa hal itu memang terjadi di Amerika Serikat. Mereka menikmatinya dan merayakannya. Jadi, ketika kita memiliki pemuda seperti itu yang muncul sebagai pemain berusia 16 tahun, jelas dia memiliki banyak kemampuan dan kita hanya berharap dia bisa mewujudkan potensi tersebut. Biarkan dia menikmatinya dan mengekspresikan dirinya."
- Getty Images Sport
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Dowman?
Munculnya Dowman terjadi pada momen krusial dalam musim yang tampaknya akan menjadi musim yang tak terlupakan bagi Arsenal saat mereka mengejar empat gelar sekaligus yang bersejarah. Klub asal London Utara ini saat ini duduk nyaman di puncak klasemen Liga Premier dengan keunggulan sembilan poin atas Manchester City, namun pertandingan-pertandingan yang sangat menentukan akan datang silih berganti. Skuad asuhan Arteta selanjutnya akan menjamu Bayer Leverkusen di Emirates untuk leg kedua yang menentukan dari babak 16 besar Liga Champions, menyusul hasil imbang 1-1 yang menegangkan di Jerman. Tak lama setelah pertandingan di kompetisi Eropa, The Gunners akan berhadapan dengan pasukan Pep Guardiola, kali ini memperebutkan trofi domestik dalam final Carabao Cup yang sangat dinantikan.
