"Pendidikan dulu" - Wayne Rooney menyarankan bintang muda Arsenal, Max Dowman, untuk tetap fokus pada sekolah meskipun baru saja menjadi pahlawan dalam perebutan gelar Liga Premier

Meskipun rekor golnya mendominasi berita utama, Rooney justru lebih terkesan dengan sikap sang pemain muda di lapangan. Pemain timnas Inggris U-19 ini tidak menunjukkan tanda-tanda gugup selama perebutan gelar yang sangat krusial, sebuah sifat yang juga melekat pada Rooney sendiri saat masih remaja di Goodison Park dan Old Trafford.

"Dari pertandingan yang saya tonton, dia tampaknya tidak membiarkan tekanan itu memengaruhinya," kata Rooney. "Dia mendapatkan bola, mempertahankannya, mengikat para bek, dan menghadapi mereka, sehingga dia jelas terlihat memiliki kepercayaan diri."

Rooney menambahkan bahwa bintang muda ini harus diizinkan untuk menikmati momen tersebut: "Kadang-kadang orang berpikir bahwa menikmati kesuksesan itu sombong, dan saya rasa hal itu memang terjadi di Amerika Serikat. Mereka menikmatinya dan merayakannya. Jadi, ketika kita memiliki pemuda seperti itu yang muncul sebagai pemain berusia 16 tahun, jelas dia memiliki banyak kemampuan dan kita hanya berharap dia bisa mewujudkan potensi tersebut. Biarkan dia menikmatinya dan mengekspresikan dirinya."