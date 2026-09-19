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Penderitaan Tottenham berlanjut saat Aston Villa meraih kemenangan perdana dramatis musim ini dalam thriller lima gol
Tottenham Hotspur dibuat terpukul di London utara
Tottenham dipermalukan di depan pendukung sendiri setelah kalah 3-2 dari Aston Villa di Premier League. Tim asuhan De Zerbi itu masih tanpa kemenangan di liga setelah rapuhnya lini belakang membuat mereka harus membayar mahal di London utara.
Tim tamu memecah kebuntuan sesaat sebelum turun minum ketika Johan Manzambi menyelesaikan umpan Boubacar Kamara dari dalam kotak penalti. Nicolas Jackson dan Emiliano Buendia kemudian memperlebar keunggulan setelah jeda.
Spurs sempat melancarkan perlawanan di akhir laga ketika pemain pengganti Conor Gallagher dan Jan Paul van Hecke mencetak gol pada menit-menit terakhir. Namun, tim tuan rumah kehabisan waktu untuk menuntaskan comeback dan menghindari kekalahan menyakitkan lainnya.
Manzambi menorehkan namanya dalam sejarah
Manzambi menjadi bintang utama yang tak terbantahkan bagi tim asuhan Unai Emery. Setelah membuka keunggulan, ia memberikan assist untuk Jackson, yang melepaskan tendangan voli keras ke sudut bawah gawang melewati Antonin Kinsky yang tak berdaya pada menit ke-67.
Kontribusi itu mengukir nama Manzambi dalam buku rekor klub. Ia menjadi pemain kedua yang mampu mencetak gol dan membuat assist pada starter pertamanya di Premier League untuk Aston Villa, mengikuti jejak Kevin Phillips saat menghadapi Bolton Wanderers pada Agustus 2005.
Krisis yang kian memuncak bagi De Zerbi
Peluit akhir memastikan catatan kelam bagi tuan rumah di Tottenham Hotspur Stadium. Spurs kini telah kalah 50 kali dari 141 pertandingan Premier League di stadion modern tersebut.
Untuk memberi gambaran atas buruknya rekor kandang itu, rival sesama London utara, Arsenal, menelan jumlah kekalahan yang persis sama dalam 382 laga kasta tertinggi di Emirates Stadium.
Situasi di klasemen liga saat ini juga sama suramnya bagi De Zerbi. Timnya berada di peringkat ke-18 dengan hanya dua poin dari lima laga pembuka mereka, setelah baru mencetak dua gol pertama mereka pada musim ini dalam kekalahan tipis 3-2 ini.
- AFP
Emery akhirnya membuka rekening golnya
Ketika Tottenham kian terpuruk dalam krisis awal musim, Villa bisa bernapas lega. Kemenangan ini menjadi kemenangan pertama mereka pada kampanye baru setelah start yang lambat. Setelah sebelumnya mencatat satu hasil imbang dan tiga kekalahan, tim asuhan Emery naik ke peringkat ke-15 klasemen Premier League dengan empat poin.
De Zerbi kini harus segera membenahi kelemahan pertahanan timnya dan ketajaman di lini depan. Jika gagal segera membalikkan keadaan, tekanan terhadap manajer Tottenham itu bisa semakin besar.
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