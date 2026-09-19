Tottenham dipermalukan di depan pendukung sendiri setelah kalah 3-2 dari Aston Villa di Premier League. Tim asuhan De Zerbi itu masih tanpa kemenangan di liga setelah rapuhnya lini belakang membuat mereka harus membayar mahal di London utara.

Tim tamu memecah kebuntuan sesaat sebelum turun minum ketika Johan Manzambi menyelesaikan umpan Boubacar Kamara dari dalam kotak penalti. Nicolas Jackson dan Emiliano Buendia kemudian memperlebar keunggulan setelah jeda.

Spurs sempat melancarkan perlawanan di akhir laga ketika pemain pengganti Conor Gallagher dan Jan Paul van Hecke mencetak gol pada menit-menit terakhir. Namun, tim tuan rumah kehabisan waktu untuk menuntaskan comeback dan menghindari kekalahan menyakitkan lainnya.