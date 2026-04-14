Goal.com
Live
Live Scores, Stats, and the Latest News
Kylian Mbappe Real Madrid GFXGOAL
James Westwood

Diterjemahkan oleh

Pendekatan Real Madrid yang terlalu berfokus pada Kylian Mbappé-yang seringkali membuat frustrasi-berpotensi membuat mereka terus-menerus menjadi tim yang hanya menjadi pelengkap di Liga Champions dan La Liga

Opinion
K. Mbappe
Real Madrid
Champions League
LaLiga
FEATURES
Bayern Munich vs Real Madrid
Bayern Munich
Barcelona

Dari sudut pandang individu, kepindahan Kylian Mbappé ke Real Madrid secara gratis pada tahun 2024 telah menjadi kesuksesan besar. Penyerang Prancis yang tak kenal puas ini telah mencetak 83 gol yang mengesankan dalam 97 penampilannya bersama Los Blancos, termasuk 39 gol di semua kompetisi pada musim ini — sebuah catatan yang hanya dikalahkan oleh Harry Kane dari Bayern Munich di antara semua pemain di lima liga top Eropa.

Itulah angka-angka kelas dunia yang ia catat tahun demi tahun di PSG, sehingga tak ada yang bisa membantah bahwa Mbappé termasuk di antara pemain paling menentukan di generasinya. Ia sangat tajam saat berhadapan dengan gawang, dan sering kali menciptakan peluang sendiri, memanfaatkan kecepatan, kekuatan, dan kelincahan luar biasa untuk mengelabui para pemain bertahan sesuka hatinya.

Sayangnya, seiring dengan meningkatnya reputasi Mbappe, egonya pun ikut membesar. Pemain berusia 27 tahun ini tidak akan merasa puas kecuali dia menjadi bintang utama, dan sebagai aset paling berharga di skuad Madrid, mereka memanjakan dia. Mbappe tidak pernah menerima posisi sebagai pemain cadangan di belakang Neymar dan Ousmane Dembele selama masa baktinya di Parc des Princes, dan kini dia menuntut status istimewa yang sama di Santiago Bernabeu di atas Vinicius Junior dan Jude Bellingham.

Bukan kebetulan bahwa PSG baru meraih gelar Liga Champions pertama mereka setelah Mbappe hengkang. Ia membuat tim tersebut terlalu satu dimensi, yang merupakan masalah yang sama yang kini dihadapi Real. Status quo harus diubah, atau mereka benar-benar berisiko menjadi tim biasa-biasa saja di kancah domestik maupun Eropa dalam waktu dekat.

  • Kylian Mbappe Real Madrid 2025-26Getty

    Performa gemilang dan perbandingan dengan Ronaldo

    Akan tidak adil jika tidak memberikan penghargaan yang layak kepada Mbappe; ia nyaris tak terbendung pada paruh pertama musim ini. Ia mencetak 27 gol, empat di antaranya tercipta dalam penampilannya yang gemilang melawan Olympiacos di Liga Champions, yang membawa Real meraih kemenangan menegangkan 4-3. Ia juga mencetak gol pembuka dalam kemenangan 2-1 di El Clasico atas Barcelona pada Oktober, yang membuat Los Blancos unggul lima poin di puncak klasemen La Liga setelah 10 pertandingan.

    Perbandingan dengan ikon Bernabeu, Cristiano Ronaldo, bermunculan pada tahap itu, memicu respons yang rendah hati dari Mbappe. “Saya ingin mengikuti jalan saya sendiri. Disebutkan bersama Cristiano sudah merupakan kehormatan, tapi saya hanya ingin menempuh jalan saya sendiri, membantu tim, dan memenangkan sebanyak mungkin gelar,” katanya kepada Marca.

    Mbappe mencetak delapan gol lagi dalam delapan pertandingan terakhir Real di La Liga pada 2026, tetapi perdebatan mengenai apakah ia benar-benar membantu tim kembali muncul saat hasil pertandingan memburuk. Pasukan Xabi Alonso hanya memenangkan empat dari pertandingan tersebut, sehingga memungkinkan Barca bangkit kembali dan menguasai perebutan gelar juara.


  • Kylian Mbappe Real Madrid 2025Getty

    Penurunan drastis di bawah kepemimpinan Arbeloa

    Setelah kekalahan mengecewakan di final Piala Super Spanyol melawan Barcelona pada 12 Januari, yang dilewatkan Mbappe karena cedera lutut, Alonso dipecat, dan Real dengan cepat mempromosikan Alvaro Arbeloa dari pelatih Castilla menjadi manajer tim utama. Namun, pergantian pelatih tersebut tak banyak membantu menghentikan penurunan performa klub.

    Kini, Barca memimpin klasemen La Liga dengan selisih sembilan poin dengan hanya tujuh pertandingan tersisa, sementara Real menghadapi tugas berat untuk melaju ke semifinal Liga Champions setelah kalah 2-1 di kandang sendiri pada leg pertama perempat final melawan Bayern Munich. Arbeloa hanya berhasil meraih satu kemenangan dari empat pertandingan terakhir, dengan kekalahan 2-1 di Mallorca menjadi titik terendah mereka, dan performa Mbappe merosot drastis.

    Ia hanya mencetak satu gol dari tujuh penampilan terakhirnya bersama klub, dengan tingkat konversi tembakannya anjlok dari angka tertinggi sebelumnya sebesar 25 persen pada musim 2025-26 menjadi empat persen, menurut Diario AS. Mbappe tampaknya kehilangan sentuhan golnya pada saat yang paling tidak tepat bagi Real.

    Memang, dalam hasil imbang 1-1 yang mengecewakan melawan Girona di Bernabeu pada hari Jumat, pemenang Piala Dunia ini hanya mencatatkan total expected goals on target (xGOT) sebesar 0,14. Dia juga kehilangan bola sebanyak 20 kali dan hanya memenangkan empat dari 17 duel daratnya, gagal menghubungkan permainan secara efektif atau memberikan kontribusi yang signifikan saat tidak menguasai bola.

  • Manchester City FC v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    Sekilas tentang sistem yang lebih baik

    Namun, tidak semuanya berjalan buruk bagi Real di bawah asuhan Arbeloa. Antara akhir Februari hingga akhir Maret, mereka memenangkan enam dari tujuh pertandingan, mengalahkan Benfica dan Manchester City baik di kandang maupun tandang di Liga Champions, serta menghancurkan Elche 4-1 di La Liga. Yang menarik, Mbappe absen selama periode ini karena sedang menjalani perawatan untuk cedera lutut ringan.

    Los Blancos juga mengalahkan Atletico Madrid 3-2 dalam laga derby yang mendebarkan, dengan Mbappe hanya bermain 26 menit terakhir dari bangku cadangan. Arbeloa beralih dari formasi 4-3-3 ke sistem 4-4-2 yang lebih kompak dengan Vinicius dan Brahim Diaz memimpin lini depan, dan Real langsung terlihat sebagai tim yang lebih seimbang.

    Dengan serangan yang benar-benar melebar, Vinicius kembali ke levelnya pada musim 2023-24, saat ia finis di posisi kedua dalam perebutan Ballon d'Or, dan Federico Valverde terus menerobos ke kotak penalti setiap ada kesempatan, didukung dengan impresif oleh Aurelien Tchouameni. Tak ada yang kurang dalam pertahanan.

    Dengan kata lain, Real bermain sebagai sebuah tim, yang sama sekali tidak terjadi ketika Mbappe berada di lapangan. Arbeloa kembali ke rencana permainan yang mengandalkan Mbappe dengan segala cara saat melawan Mallorca dan Girona, dan Los Blancos hanya meraih satu poin alih-alih enam. Mereka tidak memiliki Rencana B ketika tim lawan memutus pasokan bola ke pemain internasional Prancis itu, atau ketika ia sekadar mengalami hari yang kurang beruntung di depan gawang, yang semakin sering terjadi.

  • mbappe(C)Getty Images

    Gagal di saat-saat penting

    Madrid gagal meraih trofi besar pada musim debut Mbappe, meski ia mencetak 44 gol. Ia mencetak 31 gol di La Liga saja, hampir setengah dari total 78 gol Real, yang sembilan gol lebih sedikit daripada yang mereka cetak sebagai tim saat memenangkan trofi pada musim sebelumnya.

    Mereka juga hancur di pertandingan-pertandingan besar. Mbappe sama sekali tidak efektif dalam kekalahan agregat 5-1 Real Madrid dari Arsenal di perempat final Liga Champions, dan meskipun ia mencetak lima gol dalam empat Clasico pertamanya, Barcelona memenangkan semuanya. Real Madrid mulai berharap buta pada momen-momen ajaib dari Mbappe untuk melewati garis finis, meninggalkan strategi yang juga telah membawa mereka meraih gelar Eropa ke-15 yang memecahkan rekor.

    Tren tersebut berlanjut musim ini, dengan Mbappe hanya tampil sporadis. Ia mencetak lebih banyak gol melawan Barcelona dan Atletico, serta memberi Real harapan dengan golnya di leg pertama laga Liga Champions melawan Bayern, namun saat mereka kalah 1-0 di Liverpool pada fase liga, Mbappe tak mampu melepaskan tembakan tepat sasaran dalam penampilan yang nyaris tak terlihat.

    Lebih sering daripada tidak, ketika Real berada dalam situasi sulit, Mbappe gagal tampil maksimal. Ia tampil sangat buruk dalam kekalahan 2-1 di kandang Osasuna pada Februari, dengan total gol yang diharapkan (xG) sebesar 0,3, sementara gagal menyelesaikan satu dribel pun atau memberikan kontribusi defensif.

    Kenyataan pahitnya adalah Real telah mengalami kemunduran sejak kedatangan Mbappe. Barca kini jelas merupakan tim terbaik di La Liga, dan mereka bisa membangun dinasti jika rival abadi mereka tidak memperbaiki performa mereka.

  • Kylian Mbappe Luis Enrique PSG 2025Getty Images

    Pola pikir malas

    Luis Enrique pernah menggunakan legenda NBA Michael Jordan untuk menekankan kepada Mbappé pentingnya melakukan pertahanan dari lini depan pada tahun terakhir sang pemain Prancis di PSG. "Michael Jordan dulu sering memotivasi semua rekan setimnya dan bertahan dengan gigih," kata pelatih PSG itu. "Kamu harus menjadi teladan, pertama sebagai pribadi dan sebagai pemain, untuk melangkah maju."

    Mungkin saja bos PSG itu juga memberikan nasihat yang sama kepada Dembele saat ia mengambil alih peran sebagai penyerang utama tim, karena pemain yang gagal di Barcelona itu tiba-tiba menjadi monster dalam menekan lawan saat raksasa Ligue 1 itu meraih treble bersejarah pada musim 2024-25. Dembele juga dianugerahi Ballon d'Or pertamanya, sementara Mbappe finis di peringkat ketujuh dalam pemungutan suara 2025, seolah-olah melupakan kata-kata Luis Enrique setelah pindah dari Paris ke Madrid.

    Mbappe tidak merasa perlu bekerja sekeras rekan-rekan setimnya, seperti yang ia akui dalam podcast The Bridge selama jeda internasional bulan Maret. "Saya adalah pemain yang sedikit kurang dalam bertahan dibandingkan yang lain, dan terkadang itu bisa menjadi masalah. Memang benar saya melakukannya lebih sedikit, tapi saya menyadari bahwa ketika saya melakukannya, itu benar-benar berdampak pada tim. Di Real Madrid, ketika saya melakukannya, Anda bisa melihat bahwa semua orang juga melakukannya."

    Sikap itulah tepatnya mengapa ia belum pernah memenangkan Ballon d'Or atau Liga Champions. Alih-alih berusaha keras untuk memperbaiki aspek permainan itu, Mbappe malah melempar tanggung jawab. Ia pada dasarnya menyarankan bahwa jika sisa tim Real terus berlari hingga kelelahan, kemalasannya tidak akan menjadi masalah.

    Itu tetap menjadi masalah, bagaimanapun dia memutarbalikkannya. Tekanan Madrid terlalu mudah diatasi karena Mbappe mengabaikan tugas menutup ruang, dan dia bahkan tidak berusaha berlari kembali. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, dia tidak menjalankan tugasnya sebagai striker tengah saat Real menguasai bola, malah bergerak ke sayap alih-alih menyerang area penalti seperti yang dilakukan dengan brilian oleh No. 9 hebat terakhir klub itu, Karim Benzema.

  • mbappe-kane(C)Getty Images

    Tertutupi oleh Kane

    Pada Rabu malam, Mbappe sekali lagi akan menghadapi tugas berat untuk mencoba mengungguli penyerang tengah yang lebih unggul, yakni Harry Kane, asalkan ia pulih dari luka robek parah di kepala yang dideritanya dalam laga melawan Girona. Kane adalah salah satu faktor kunci yang membuat Bayern mampu mengungguli Real di Bernabeu, dan bukan hanya karena tendangan melengkung indahnya dari tepi kotak penalti yang memastikan kemenangan 2-1.

    Kapten Inggris itu juga berkolaborasi dengan indah bersama Serge Gnabry dalam proses gol pembuka Bayern, menciptakan satu peluang besar lainnya, dan menempuh jarak 10,5 kilometer dalam penampilan yang khas dan gigih, sementara Mbappe hanya berlari 9,3 kilometer. Bayern dapat mengandalkan Kane sebagai pencetak gol dan kreator utama mereka, dengan keyakinan bahwa ia juga akan bekerja keras saat tidak menguasai bola.

    Sebaliknya, Mbappe lebih mengandalkan momen-momen tertentu. Ia mampu mengubah jalannya pertandingan dalam sekejap, namun seringkali membuat frustrasi sebanyak ia memukau. Bukan berarti ia kekurangan insting alami seorang striker, karena ia melakukan lari yang luar biasa ke sisi jauh untuk mengonversi umpan silang Trent Alexander-Arnold di akhir pertandingan melawan Bayern; ia hanya tidak sering menempatkan diri dalam posisi-posisi tersebut.

    Arbeloa tidak diwajibkan untuk memainkan Mbappe sebagai starter. Ia bisa memajukan Diaz atau Arda Guler ke tengah, atau memasukkan Gonzalo Garcia, dan Real akan bermain lebih efisien. Sebagian besar penggemar Real bahkan mungkin menyambut baik jika Mbappe diturunkan ke bangku cadangan untuk sementara waktu, jika situs web baru yang menghitung hari-hari tersisa dalam kontrak lulusan akademi Monaco itu bisa dijadikan acuan.

    Mbappe butuh kenyataan yang keras, itu pasti. Jika Real tersingkir dari Liga Champions di babak perempat final lagi, mereka mungkin terpaksa memberikannya, atau mulai mencari penyerang baru.

Champions League
Bayern Munich crest
Bayern Munich
FCB
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA