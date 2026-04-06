Pendekatan mengejutkan Arsenal terhadap Dani Olmo dari Barcelona terungkap saat gelandang tersebut menegaskan sikapnya terkait transfer
The Gunners gagal dalam upaya ambisius untuk merekrut Olmo
Arsenal muncul sebagai peminat tak terduga bagi Olmo dari Barcelona. Media Sport, melalui SportWitness, melaporkan bahwa The Gunners baru-baru ini melakukan upaya konkret untuk memboyong gelandang tersebut ke Liga Premier. Menurut laporan tersebut, Mikel Arteta ingin memanfaatkan situasi di mana pemain berusia 27 tahun itu jarang mendapat kesempatan bermain di bawah asuhan Hansi Flick, dengan harapan dapat meyakinkan pemain asal Spanyol itu bahwa masa depannya ada di Stadion Emirates.
Sikap Olmo terkait kemungkinan pindah ke Liga Premier atau ke Arab Saudi
Terlepas dari daya tarik Liga Premier dan proyek ambisius Arsenal, Olmo telah menegaskan bahwa ia tidak berniat untuk mengakhiri mimpinya bersama Barcelona lebih awal. Gelandang ini berkomitmen penuh untuk meraih kesuksesan di klub tempat ia menghabiskan masa pembentukannya di akademi La Masia, yang secara efektif menutup pintu bagi kepindahannya ke Stadion Emirates dalam waktu dekat. Loyalitas yang tak tergoyahkan ini juga diuji oleh tawaran-tawaran menggiurkan dari klub lain. Sport melaporkan bahwa klub Saudi Pro League, Al-Qadsia, mengajukan tawaran yang sangat menggiurkan, termasuk kontrak empat tahun senilai €9,5 juta bersih per musim. Manchester City dan Pep Guardiola juga telah lama mengagumi Olmo, dengan agennya, Andy Bara, sempat memicu spekulasi musim panas lalu dengan mengatakan, "Anda tidak pernah tahu apa yang akan dibawa masa depan."
Namun, sama seperti yang dilakukannya dengan Arsenal, Olmo menolak kekayaan Timur Tengah dan daya tarik Manchester untuk melanjutkan perjalanannya di bawah asuhan Flick di La Liga. Pada akhirnya, komitmen yang teguh ini membuat kesepakatan hampir mustahil dalam jangka pendek. Dengan kontrak yang berlaku hingga 2030 dan nilai pasar yang diperkirakan sekitar €60 juta, calon pembeli secara realistis memerlukan klub Catalan tersebut untuk secara aktif mendorong pemain tersebut menuju pintu keluar sebelum transfer dapat terwujud.
Upaya Arteta untuk mencari pemain baru di lini tengah
Upaya untuk mendatangkan Olmo menunjukkan keinginan Arteta yang tak pernah surut untuk menambah kreativitas kelas dunia ke lini tengah timnya. Ketertarikan ini muncul bersamaan dengan kabar bahwa Arsenal dilaporkan memimpin perburuan pemain veteran Bayern Munich, Leon Goretzka, di Liga Premier. Tampaknya The Gunners sedang menjaring pemain secara luas di liga-liga elit Eropa untuk menemukan profil yang tepat guna memperkuat skuad mereka dalam perburuan gelar juara.
Masa depan jangka panjang di Camp Nou
Olmo terus menunjukkan performa gemilang bersama Barca sejak kembali ke klub tersebut dari RB Leipzig pada tahun 2024. Perannya yang semakin penting bagi Flick pun semakin terlihat seiring berjalannya musim ini, dengan pemain internasional Spanyol tersebut telah menyumbang 16 gol dalam 39 penampilan di semua kompetisi.
Untuk saat ini, Arsenal harus mengalihkan perhatian ke opsi lain jika mereka ingin menambah seorang playmaker baru ke dalam skuad mereka. Kecuali situasi keuangan Barcelona memaksa mereka untuk melakukan penjualan mendadak, Olmo tampaknya akan tetap bertahan di tempatnya saat ini.