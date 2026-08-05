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Ryan Tolmich

Diterjemahkan oleh

'Pendekatan berbeda, pesan berbeda, ide berbeda' - Folarin Balogun, Diego Luna, dan pihak-pihak yang paling diuntungkan serta dirugikan dari kembalinya Mauricio Pochettino ke tim nasional Amerika Serikat

Analysis
USA
M. Pochettino
FEATURES
F. Balogun

GOAL melihat siapa yang berpotensi diuntungkan dari keputusan pelatih ini dan siapa yang kini harus bekerja lebih keras

Pada hari ketika kepulangannya ke Tim Nasional Putra Amerika Serikat diumumkan, Mauricio Pochettino ingin menegaskan satu hal: ini adalah lembaran baru. Ini bukan kelanjutan dari proyek 2026, melainkan proyek yang benar-benar baru. Karena itu, aturan dan struktur yang mengatur pendekatan menuju Piala Dunia 2026 kini tidak lagi berlaku, terutama karena jalan menuju 2030 menuntut sesuatu yang sangat berbeda.

Meski begitu, sebersih apa pun lembaran baru itu, penunjukan Pochettino adalah sebuah kepulangan, bukan kedatangan. Ia mungkin tidak membangun dengan cara yang sama seperti yang ia lakukan dalam dua tahun terakhir, tetapi ia tetap membangun di atasnya. Dan, sebagai hasilnya, ia datang dengan fondasi. Bagi sebagian orang, fondasi itu akan terasa menenangkan. Bagi yang lain, itu membuat jalan mereka menjadi lebih menanjak.

"Beberapa pemain tidak senang dengan penunjukan kami," kata Pochettino, "dan bagus untuk mengetahui jika seseorang tidak senang, tetapi ini akan menjadi pendekatan yang berbeda, pesan yang berbeda, ide-ide yang berbeda. Semuanya akan berbeda. Para pemain perlu mengenal kami, tetapi mereka harus siap karena semuanya akan berbeda."

Bahkan dengan perbedaan itu, seperti yang dikatakan Pochettino, beberapa pihak akan lebih senang dengan kepulangannya dibanding yang lain. Beberapa akan diuntungkan, sementara yang lain harus bekerja lebih keras dalam beberapa tahun ke depan. Dengan itu dalam pikiran, GOAL mengulas siapa yang diuntungkan dan dirugikan dari kembalinya Pochettino...

  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PEMENANG: Bintang-bintang kejutan Piala Dunia

    Beberapa bintang USMNT benar-benar mengangkat profil mereka pada musim panas ini. Folarin Balogun menjadi nama yang dikenal luas, sebagian besar karena alasan sepak bola. Malik Tillman memukau lewat bola-bola mati. Alex Freeman menuntaskan laju meteorisnya dengan sebuah gol sambil menunjukkan diri sebagai prospek elite dalam peran yang rumit.

    Ketiganya masing-masing berusia 25, 24, dan 21 tahun. Mereka akan menjadi fondasi Piala Dunia 2030, dan semuanya membawa permainan mereka ke level berikutnya di bawah Pochettino, yang tentu melihat mereka sebagai pemain-pemain untuk dibangun di sekeliling mereka.

    Tentu saja, tidak ada tempat yang terjamin, seperti yang berulang kali dikatakan Pochettino. Namun, ada tulang punggung di sana, dan tulang punggung itu punya potensi untuk menjadi lebih baik, yang hanya akan membantu para pemain di level klub dan internasional.

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  • United States Media AvailabilityGetty Images Sport

    Pecundang: Generasi Emas

    Ketika para bintang muda yang sedang naik daun itu akan memasuki masa puncak mereka, para anggota utama "Generasi Emas" justru akan berada di ujung akhir masa tersebut. Christian Pulisic, Tyler Adams, dan Weston McKennie akan berusia 31 tahun pada Piala Dunia berikutnya. Tim Weah akan berusia 30 tahun. Sergino Dest akan berusia 29 tahun.

    Semua nama di atas telah menjadi tulang punggung tim ini selama dua siklus Piala Dunia, dan mereka akan terus menjadi demikian ke depannya. Namun, setidaknya, sekarang adalah waktunya mulai menyiapkan rencana cadangan. Posisi mereka kini tidak lagi aman dan tak ada lagi persiapan menuju 2026 yang bisa dijadikan sandaran. Kini semuanya berorientasi ke depan dan, semata-mata karena profil usia, ada kemungkinan Pochettino mulai memikirkan masa depan tanpa beberapa pemain kunci.

    Itu tentu bukan sesuatu yang pasti. Wajah-wajah paling terkenal USMNT bisa saja terus bersinar di Eropa dan bahkan melangkah lebih jauh dalam beberapa tahun ke depan. Namun, kini ada tekanan lebih besar bagi mereka untuk melakukannya. Bagi pelatih tim nasional, ada kebutuhan untuk bersikap tanpa kompromi dalam urusan pergantian generasi. Pochettino adalah pelatih dengan mentalitas dan reputasi untuk melakukan itu. Beranjak dari para bintang sangat, sangat sulit, baik di dalam maupun di luar lapangan, tetapi Pochettino punya profil untuk benar-benar melakukannya jika ia menganggap itu perlu.

    Piala Dunia 2026 adalah puncak dari siklus delapan tahun dan siklus baru dimulai sekarang. Perebutan tempat di dalamnya kini dimulai, dan persaingan itu melibatkan semua orang.

  • Zavier Gozo, RSLGetty

    PEMENANG: Harapan muda

    Dalam pembicaraan pertamanya dengan media setelah dipekerjakan kembali, Pochettino berbicara panjang lebar tentang generasi berikutnya. Ada begitu banyak pemain yang membuatnya antusias untuk diajak bekerja sama dalam beberapa tahun ke depan. Ia ingin memperkenalkan beberapa di antaranya pada siklus terakhir ini, tetapi waktu tidak cukup, sesuatu yang wajar ketika Piala Dunia sudah begitu dekat.

    Jadi, jangan terkejut jika nama-nama seperti Julian Hall, Zavier Gozo, dan Adri Mehmeti segera masuk dalam radar. Jangan terkejut juga jika Cavan Sullivan dan Mathis Albert muncul pada satu titik dalam siklus ini. Perhatikan pula sosok berikutnya seperti Alex Freeman yang bisa muncul entah dari mana. Tidak ada kekurangan jalur menuju USMNT, dan Pochettino kini memiliki waktu serta kebebasan untuk mengeksplorasi semua cara berbeda dalam menambah talenta.

    Sementara itu, para pemain tersebut akan melihat rekam jejak Pochettino dengan antusiasme. Lihat Harry Kane, Son Heung-min, dan Cole Palmer. Lihat Freeman, Balogun, dan Tillman. Sedikit pelatih yang memiliki resume seperti ini dalam menangani talenta muda, jadi bagi bintang-bintang paling menjanjikan dalam sepakbola Amerika, kembalinya Pochettino bisa mengubah karier mereka.

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  • United States v Belgium - International FriendlyGetty Images Sport

    PECUNDANG: Momen nyaris di Piala Dunia

    Meski tak ada tempat pemain yang benar-benar aman, halaman juga belum benar-benar dibalik untuk siapa pun. Namun, bagi beberapa pemain, akan ada momen-momen yang sangat canggung di depan jika mereka ingin kembali bergabung dengan USMNT.

    Diego Luna, Tanner Tessmann, dan Aidan Morris semuanya merupakan kandidat Piala Dunia. Tak satu pun dari mereka masuk skuad. Namun, mereka semua punya talenta dan profil untuk benar-benar membantu tim ini ke depannya. Meski begitu, akan terasa janggal untuk kembali masuk ke tim dan bekerja dengan pelatih yang sama yang tidak memilih mereka musim panas ini. Pada akhirnya, semuanya akan bergantung pada bagaimana semua pihak menangani kecanggungan itu, karena hal tersebut tak akan bisa dihindari.

    Hal yang sama juga berlaku bagi sosok seperti Yunus Musah, yang sudah keluar dari radar selama hampir setahun. John Tolkin, Jack McGlynn, Patrick Schulte, daftarnya terus berlanjut. Dalam periode pertamanya, Pochettino bekerja dengan puluhan pemain, tetapi hanya 26 yang pergi ke Piala Dunia. Salah satu bagian tersulit bagi pelatih yang memasuki siklus kedua adalah mengelola mereka yang tidak termasuk dalam 26 nama itu, dan salah satu bagian tersulit bagi para pemain adalah kembali bekerja dengan pelatih yang, pada akhirnya, tidak membawa mereka ke turnamen impian mereka.

  • Mauricio Pochettino(C)Getty Images

    PEMENANG: US Soccer

    Meskipun cara kiprah di Piala Dunia itu berakhir jelas sedikit merusak nuansa positif, tidak bisa dimungkiri bahwa ada momentum yang terbangun dalam pekan-pekan menuju ke sana. Tugas besar U.S. Soccer berikutnya adalah menemukan cara untuk membangun di atas momentum itu sekaligus mengatasi kekurangan yang saat ini mengganggu sepak bola Amerika secara keseluruhan.

    Apakah Pochettino orang yang tepat untuk melakukan itu? Hanya waktu yang bisa menjawab. Namun, ia punya keunggulan yang jelas. Ia memahami sistem dan lanskapnya, dan secara objektif ia adalah pelatih level atas. Ia adalah sosok yang terus mampu membangkitkan antusiasme para donor dan suporter, serta pelatih yang pada umumnya ingin dibela para pemain. Tidak banyak orang di luar sana yang memenuhi semua kriteria itu. Lebih sedikit lagi yang bersedia dan mampu menjalani pekerjaan khusus ini.

    Jadi U.S. Soccer mendapatkan figur utamanya, seseorang yang bisa merepresentasikan sepak bola Amerika sekaligus mengubahnya. Kini, semuanya bergantung pada Pochettino, stafnya, dan federasi untuk mewujudkan semuanya, tetapi tak bisa dimungkiri bahwa bahan-bahannya ada untuk menciptakan sesuatu yang lebih baik daripada yang telah kita lihat.

  • Josh Sargent, Toronto FCGetty

    PECUNDANG: Para pemain pinggiran yang lebih berpengalaman

    Jika seorang pemain internasional AS berusia di atas, katakanlah, 25 tahun dan sebenarnya tidak benar-benar masuk dalam gambaran Piala Dunia, sulit membayangkan hal itu akan berubah.

    Mungkin memang tidak akan berubah juga. Siapa pun yang direkrut untuk pekerjaan ini jelas akan membawa wajah-wajah baru, banyak di antaranya berusia muda. Namun, selalu ada ruang untuk perbedaan pendapat. Mungkin pelatih yang berbeda akan menyukai hal-hal yang dilakukan seorang veteran tertentu. Mungkin sistemnya akan membutuhkan profil yang berbeda. Mungkin akan ada ruang untuk memanfaatkan momen dan menjadi salah satu pemain andalan pelatih baru yang bisa ia percaya.

    Sebaliknya, Pochettino kembali, dan dia akan kembali dengan pandangan tentang sebagian besar orang dalam rentang usia itu. Dia pernah bekerja dengan pemain-pemain seperti Josh Sargent, James Sands, Gianluca Busio, dan Kristoffer Lund, dan meski masing-masing dari mereka bisa berkembang, kini mereka harus menempuh langkah tambahan karena mereka harus mengubah sebuah pandangan. Ini adalah awal yang baru, kata Pochettino, tetapi mustahil benar-benar sepenuhnya baru, terutama bagi para pemain yang tampaknya tidak terlalu dekat untuk masuk dalam tim Piala Dunia racikannya.