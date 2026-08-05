Pada hari ketika kepulangannya ke Tim Nasional Putra Amerika Serikat diumumkan, Mauricio Pochettino ingin menegaskan satu hal: ini adalah lembaran baru. Ini bukan kelanjutan dari proyek 2026, melainkan proyek yang benar-benar baru. Karena itu, aturan dan struktur yang mengatur pendekatan menuju Piala Dunia 2026 kini tidak lagi berlaku, terutama karena jalan menuju 2030 menuntut sesuatu yang sangat berbeda.

Meski begitu, sebersih apa pun lembaran baru itu, penunjukan Pochettino adalah sebuah kepulangan, bukan kedatangan. Ia mungkin tidak membangun dengan cara yang sama seperti yang ia lakukan dalam dua tahun terakhir, tetapi ia tetap membangun di atasnya. Dan, sebagai hasilnya, ia datang dengan fondasi. Bagi sebagian orang, fondasi itu akan terasa menenangkan. Bagi yang lain, itu membuat jalan mereka menjadi lebih menanjak.

"Beberapa pemain tidak senang dengan penunjukan kami," kata Pochettino, "dan bagus untuk mengetahui jika seseorang tidak senang, tetapi ini akan menjadi pendekatan yang berbeda, pesan yang berbeda, ide-ide yang berbeda. Semuanya akan berbeda. Para pemain perlu mengenal kami, tetapi mereka harus siap karena semuanya akan berbeda."

Bahkan dengan perbedaan itu, seperti yang dikatakan Pochettino, beberapa pihak akan lebih senang dengan kepulangannya dibanding yang lain. Beberapa akan diuntungkan, sementara yang lain harus bekerja lebih keras dalam beberapa tahun ke depan. Dengan itu dalam pikiran, GOAL mengulas siapa yang diuntungkan dan dirugikan dari kembalinya Pochettino...