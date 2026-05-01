"Ini seperti dalam kehidupan: pendapat ada di mana-mana. Menurut saya, tidak penting untuk menghormati semua pendapat. Pendapat yang tidak masuk akal tidak perlu dihormati," kata Enrique dalam konferensi pers pada hari Jumat. "Ada orang-orang yang menyukai sepak bola sebagaimana dulu dimainkan. Mereka adalah mayoritas, dan saya termasuk di dalamnya. Namun, ada juga yang tidak menyukainya."
"Pendapat yang tidak berdasar tidak perlu dihormati": Pelatih PSG Luis Enrique membalas kritik terhadap pertandingan spektakuler melawan FC Bayern
Sementara sebagian besar penggemar dan pakar serta media internasional memuji semifinal Liga Champions dengan jumlah gol terbanyak dalam sejarah, beberapa mantan pemain terkenal seperti Clarence Seedorf dan Wayne Rooney justru mengkritik banyaknya gol yang tercipta.
Enrique membalas: "Itu adalah pertandingan yang sangat spektakuler karena para penyerang kedua tim sering kali berhasil mengalahkan para bek. Namun bukan karena para bek bermain buruk. Justru itulah yang membuat pertandingan ini begitu hebat. Pertandingan ini memiliki level yang luar biasa, terutama di lini penyerang."
Vincent Kompany: "PSG tidak akan pernah mengubah gayanya"
Segera setelah pertandingan usai, Enrique menyebutnya sebagai "pertandingan terbaik yang pernah saya alami sebagai pelatih". Sementara itu, Lothar Matthäus merasa heran dengan pernyataan tersebut. "Saya rasa, yang berbicara di sana adalah sang penggemar; sebagai pelatih, dia tidak mungkin puas dengan lini pertahanannya," tulis Matthäus di majalah kicker.
Perubahan sistem taktik tidak diharapkan dari kedua tim pada leg kedua Rabu mendatang di Allianz Arena. "Yang terpenting adalah memiliki keyakinan bahwa kita bisa menang dengan cara ini," kata pelatih Bayern, Vincent Kompany, pada Jumat. "Kami tidak ingin kalah, dan itulah yang membuat kami kuat. PSG juga tidak akan pernah mengubah gaya bermainnya yang telah membawa mereka meraih gelar Liga Champions."
PSG memenangkan Liga Champions tahun lalu dengan kemenangan 5-0 di final melawan Inter Milan. FC Bayern saat ini merupakan tim papan atas Eropa yang paling produktif dalam mencetak gol.