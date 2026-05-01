"Pendapat yang tidak berdasar tidak perlu dihormati": Pelatih PSG Luis Enrique membalas kritik terhadap pertandingan spektakuler melawan FC Bayern

Segera setelah pertandingan usai, Enrique menyebutnya sebagai "pertandingan terbaik yang pernah saya alami sebagai pelatih". Sementara itu, Lothar Matthäus merasa heran dengan pernyataan tersebut. "Saya rasa, yang berbicara di sana adalah sang penggemar; sebagai pelatih, dia tidak mungkin puas dengan lini pertahanannya," tulis Matthäus di majalah kicker.

Perubahan sistem taktik tidak diharapkan dari kedua tim pada leg kedua Rabu mendatang di Allianz Arena. "Yang terpenting adalah memiliki keyakinan bahwa kita bisa menang dengan cara ini," kata pelatih Bayern, Vincent Kompany, pada Jumat. "Kami tidak ingin kalah, dan itulah yang membuat kami kuat. PSG juga tidak akan pernah mengubah gaya bermainnya yang telah membawa mereka meraih gelar Liga Champions."

PSG memenangkan Liga Champions tahun lalu dengan kemenangan 5-0 di final melawan Inter Milan. FC Bayern saat ini merupakan tim papan atas Eropa yang paling produktif dalam mencetak gol.