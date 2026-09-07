Hislop bukan orang pertama yang mengklaim bahwa Ronaldo bisa mengikuti jejak Jones, mantan sosok keras Wimbledon yang pernah menjuarai Piala FA, karena ia telah tampil dalam lebih dari 90 film dan proyek televisi, termasuk Lock, Stock and Two Smoking Barrels, Gone in 60 Seconds, dan Mean Machine.

Mantan rekan setim Ronaldo di Manchester United, Mikael Silvestre, sebelumnya mengatakan kepada GOAL: “Saya pikir langit adalah batasnya untuk dia. Segala yang dia sentuh atau geluti akan menjadi bisnis yang sukses.

“Saya pikir dia sempat menyebut soal menjadi aktor beberapa waktu lalu saat dia berada di ajang penghargaan di Dubai. Dia mengatakan ingin menjadi aktor. Saya pikir itu langkah berikutnya. Jika Vinnie Jones bisa menjadi aktor, pria setampan Cristiano tentu bisa melakukannya.”

Juara Piala Dunia Emmanuel Petit mengatakan soal subjek tersebut, dengan kemungkinan lebih banyak penghargaan besar akan dikumpulkan pada suatu titik: “Saya pikir dia punya karisma dan aura. Ronaldo adalah orang paling terkenal di media sosial. Bisakah Anda membayangkan jika dia berada di tengah para bintang besar Hollywood? Dia tidak perlu membuktikan apa pun kepada mereka. Dia bisa berkata, ‘Saya tahu Anda bintang besar, tetapi saya Cristiano Ronaldo. Saya mungkin salah satu pemain terbaik dalam sejarah sepakbola. Saya seorang miliarder. Saya memenangkan semua yang bisa saya menangkan di sepakbola. Jadi siapa Anda?’

“Oscar? Suatu hari nanti. Jujur, Anda bisa membuat film tentang hidupnya. Saya tidak pernah melihat seseorang yang lebih kuat daripada dia secara mental. Orang ini adalah manusia paling kuat yang pernah saya lihat secara mental.”