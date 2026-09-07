Getty/GOAL
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'Pendamping Vinnie Jones!' - Cristiano Ronaldo ke Hollywood belum dikesampingkan seiring GOAT Portugal itu disebut-sebut melihat masa depan di film blockbuster
Ronaldo memiliki portofolio bisnis yang sedang berkembang
Ronaldo tidak akan terlihat canggung di tengah deretan bintang kelas A Hollywood, dengan status selebritasnya terbukti mampu menyaingi siapa pun di planet ini. Basis pengikut yang sangat besar telah dibangun selama bertahun-tahun di berbagai platform media sosial, dari Instagram hingga YouTube.
CR7, yang merupakan sebuah merek tersendiri, telah menjadi salah satu figur paling laku jual di dunia komersial, karena ia melampaui profesi yang dipilihnya dan telah menjadi jauh lebih dari sekadar ikon olahraga.
Hari ketika sepatu pemecah rekornya digantung untuk terakhir kalinya sudah tidak terlalu jauh lagi, dengan sang pemain sendiri mengakui hal tersebut. Ia juga sudah memiliki sejumlah usaha bisnis dalam portofolio yang terus berkembang dan bisa menempuh berbagai jalur saat mencari tantangan baru.
- Getty
Akankah Ronaldo mencoba menembus industri film?
Salah satu dari itu mungkin mengarah ke Los Angeles, dengan adanya anggapan bahwa Ronaldo akan tertarik mencoba peruntungannya menembus film-film blockbuster. Seberapa besar kemungkinan itu? Ketika pertanyaan itu diajukan kepada mantan bintang MLS Hislop, eks kiper Premier League itu, yang berbicara atas dukungan dari https://casinolegal.ro/cazinouri/bonusuri/bonus-pariuri-sportive, mengatakan kepada GOAL: “Dengar, saya pikir Cristiano Ronaldo tetap menjadi salah satu orang paling terkenal di planet ini. Dan apa yang dia putuskan untuk lakukan sepenuhnya terserah dia. Dan kenyataannya, dia jelas tidak kekurangan uang.
“Jadi apa pun yang dia putuskan untuk lakukan, itu akan karena kecintaan terhadapnya, karena gairah terhadapnya. Apakah dia pada akhirnya akan berada di Hollywood atau tidak, saya tidak bisa mengatakannya. Tetapi dia sudah mendapatkan hak untuk melakukan apa pun yang dia inginkan, sekalipun itu harus menjadi pendamping Vinnie Jones di Hollywood.”
Ronaldo digadang-gadang akan bersaing memperebutkan Oscar di masa depan
Hislop bukan orang pertama yang mengklaim bahwa Ronaldo bisa mengikuti jejak Jones, mantan sosok keras Wimbledon yang pernah menjuarai Piala FA, karena ia telah tampil dalam lebih dari 90 film dan proyek televisi, termasuk Lock, Stock and Two Smoking Barrels, Gone in 60 Seconds, dan Mean Machine.
Mantan rekan setim Ronaldo di Manchester United, Mikael Silvestre, sebelumnya mengatakan kepada GOAL: “Saya pikir langit adalah batasnya untuk dia. Segala yang dia sentuh atau geluti akan menjadi bisnis yang sukses.
“Saya pikir dia sempat menyebut soal menjadi aktor beberapa waktu lalu saat dia berada di ajang penghargaan di Dubai. Dia mengatakan ingin menjadi aktor. Saya pikir itu langkah berikutnya. Jika Vinnie Jones bisa menjadi aktor, pria setampan Cristiano tentu bisa melakukannya.”
Juara Piala Dunia Emmanuel Petit mengatakan soal subjek tersebut, dengan kemungkinan lebih banyak penghargaan besar akan dikumpulkan pada suatu titik: “Saya pikir dia punya karisma dan aura. Ronaldo adalah orang paling terkenal di media sosial. Bisakah Anda membayangkan jika dia berada di tengah para bintang besar Hollywood? Dia tidak perlu membuktikan apa pun kepada mereka. Dia bisa berkata, ‘Saya tahu Anda bintang besar, tetapi saya Cristiano Ronaldo. Saya mungkin salah satu pemain terbaik dalam sejarah sepakbola. Saya seorang miliarder. Saya memenangkan semua yang bisa saya menangkan di sepakbola. Jadi siapa Anda?’
“Oscar? Suatu hari nanti. Jujur, Anda bisa membuat film tentang hidupnya. Saya tidak pernah melihat seseorang yang lebih kuat daripada dia secara mental. Orang ini adalah manusia paling kuat yang pernah saya lihat secara mental.”
- Getty/GOAL
Bisakah Ronaldo bereuni dengan Messi di MLS?
Ronaldo terikat kontrak dengan juara bertahan Saudi Pro League, Al-Nassr, hingga musim panas 2027. Ia masih dalam proses mengejar 1.000 gol kompetitif sepanjang kariernya dan tidak akan pensiun sampai tonggak tersebut tercapai.
Ia mungkin masih memiliki satu petualangan lagi dalam sepak bola, karena belum ada keinginan darinya untuk menepi saat ini, dan kepindahan ke Amerika Serikat akan membuat rivalitasnya dengan Lionel Messi kembali tersaji di MLS, sekaligus memikat imajinasi audiens global dan membuka jalan potensial menuju Hollywood.
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