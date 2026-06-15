Pencurian di vila Kean: barang curian senilai 300 ribu euro, Carabinieri sedang menyelidiki

Momen-momen menegangkan bagi Moise Kean.Penyerang timnas Italia dan Fiorentinaini menjadi korban pencurian di kediamannya di kawasan Campo di Marte, Florence. Menurut informasi awal, para pelaku membawa kabur beberapa jam tangan mewah dan barang-barang berharga lainnya. Perkiraan awal nilai barang yang dicuri, seperti dilaporkan oleh Tgr Rai Toscana, mencapai sekitar 300 ribu euro.





Pada pagi ini, anggota Carabinieri dari Bagian Investigasi Ilmiah telah melakukan pemeriksaan di dalam rumah sang pesepakbola, melakukan semua pengamatan yang diperlukan untuk mengumpulkan bukti yang berguna bagi penyelidikan. Para penyidik juga telah mengumpulkan rekaman dari kamera pengawas yang ada di kawasan tersebut, dengan tujuan untuk merekonstruksi pergerakan para pelaku dan mengidentifikasi jejak yang mungkin berguna untuk mengidentifikasi para pencuri.



