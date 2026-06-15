Goal.com
LiveTiket

JANGAN LEWATKAN SATUPUN MOMEN DI PIALA DUNIA

Akses penuh Anda ke skor, pembaruan langsung, dan analisis
Jelajahi
Moise Kean FiorentinaGetty Images
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Pencurian di vila Kean: barang curian senilai 300 ribu euro, Carabinieri sedang menyelidiki

M. Kean
Fiorentina

Beberapa jam tangan mewah dan barang berharga lainnya dicuri

Momen-momen menegangkan bagi Moise Kean.Penyerang timnas Italia dan Fiorentinaini menjadi korban pencurian di kediamannya di kawasan Campo di Marte, Florence. Menurut informasi awal, para pelaku membawa kabur beberapa jam tangan mewah dan barang-barang berharga lainnya. Perkiraan awal nilai barang yang dicuri, seperti dilaporkan oleh Tgr Rai Toscana, mencapai sekitar 300 ribu euro.


Pada pagi ini, anggota Carabinieri dari Bagian Investigasi Ilmiah telah melakukan pemeriksaan di dalam rumah sang pesepakbola, melakukan semua pengamatan yang diperlukan untuk mengumpulkan bukti yang berguna bagi penyelidikan. Para penyidik juga telah mengumpulkan rekaman dari kamera pengawas yang ada di kawasan tersebut, dengan tujuan untuk merekonstruksi pergerakan para pelaku dan mengidentifikasi jejak yang mungkin berguna untuk mengidentifikasi para pencuri.


  • Berdasarkan rekonstruksi awal, seperti dilaporkan Il Corriere dello Sport, terungkap bahwa para pelaku berhasil masuk ke properti tersebut melalui bagian belakang rumah, lalu menyusup ke dalam dan mengambil barang-barang berharga milik penyerang Fiorentina tersebut.


    Saat kejadian, Kean tidak berada di Italia. Pemain tersebut memang sedang berada di luar negeri setelah musim bersama Fiorentina berakhir dan tidak berada di rumah saat pencurian terjadi. Setelah kembali, ia akan dimintai keterangan oleh penyidik untuk memberikan daftar rinci barang-barang yang dicuri dan memungkinkan perhitungan akhir atas barang curian tersebut. Penyelidikan terus berlanjut untuk mengklarifikasi dinamika pasti kejadian tersebut dan melacak para pelaku perampokan.


    • Iklan