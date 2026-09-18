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Pencetak sejarah! Harry Kane pecahkan rekor Bundesliga untuk menjadi pemain tercepat sepanjang masa yang mencapai 100 gol setelah hanya 98 penampilan untuk Bayern Munich
Tercepat mencapai satu abad di Jerman
Kane resmi menjadi pemain tercepat yang mencapai 100 gol di Bundesliga, dengan menorehkan pencapaian luar biasa itu hanya dalam 98 penampilan untuk Bayern Munich. Striker tajam itu mencapai angka 100 saat tampil dominan melawan Union Berlin, ketika ia sekali lagi membuktikan mengapa ia dianggap sebagai salah satu penyerang paling elite di sepakbola dunia.
Dengan mencapai angka tersebut dalam kurang dari 100 pertandingan, ia telah memecahkan rekor sebelumnya yang dipegang Dieter Müller, yang membutuhkan 129 laga untuk mencapai jumlah yang sama saat bermain untuk Cologne pada 1970-an.
Momen pemecahan rekor itu terjadi di Allianz Arena ketika Kane maju untuk mengeksekusi penalti dengan sempurna pada menit ke-39. Tendangan penalti itu diberikan setelah Michael Olise dijatuhkan di kotak penalti, yang memberi kapten Inggris itu kesempatan untuk masuk ke buku rekor.
Efisiensi mencetak gol yang tak tertandingi
Statistik di balik pencapaian Kane menuju 100 gol benar-benar luar biasa. Sejak kepindahannya yang menyita perhatian dari Tottenham Hotspur pada musim panas 2023, pemain berusia 33 tahun itu mencatatkan rata-rata satu gol setiap 78,5 menit di Bundesliga. Tingkat efisiensi ini melampaui beberapa nama terbesar yang pernah meramaikan kompetisi tersebut.
Sebagai perbandingan, Erling Haaland dari Manchester City mencatatkan rata-rata satu gol setiap 87 menit selama waktunya di Borussia Dortmund, sementara sosok legendaris seperti Robert Lewandowski dan Gerd Müller masing-masing membukukan rata-rata 100 dan 105 menit.
Rekor luar biasa Kane dalam mencetak gol untuk Bayern terus berlanjut
Konsistensi Kane dari musim ke musim telah menjadi fondasi dominasi domestik Bayern dalam beberapa tahun terakhir. Kane mencetak 36 gol pada musim Bundesliga pertamanya, lalu 26 pada 2024-25, dan tambahan 35 gol musim lalu.
Begitu besarnya kegembiraan klub atas pencapaian terbarunya sehingga kanal media sosial resmi mereka hanya mengunggah "𝟏𝟎𝟎 𝐁𝐮𝐧𝐝𝐞𝐬𝐥𝐢𝐠𝐚 𝐠𝐨𝐚𝐥𝐬." untuk merayakan momen tersebut. Dengan 151 gol dalam total 154 penampilan untuk klub, saat ini ia berada di jalur yang berpotensi membawanya mencapai 200 gol untuk raksasa Jerman itu sebelum masa kontraknya saat ini berjalan jauh lebih lama.
- Getty Images Sport
Rentetan rekor yang pecah
Rekor terbaru di Bundesliga ini hanyalah satu dari sekian banyak catatan yang telah dipecahkan Kane sejak pindah ke Munchen. Sebelumnya, ia menjadi pemain tercepat dalam sejarah yang mencetak 100 gol untuk satu klub di lima liga top Eropa pada abad ke-21, dengan mencapai angka itu hanya dalam 104 pertandingan kompetitif. Dengan demikian, ia melampaui 105 pertandingan yang dibutuhkan Cristiano Ronaldo di Real Madrid dan Erling Haaland di Manchester City.
Di luar kiprahnya di level klub, Kane terus memimpin dengan memberi teladan di panggung internasional. Ia tetap menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa Inggris, setelah baru-baru ini membawa total gol internasionalnya menjadi 70 gol pada Piala Dunia 2026. Lemari trofi domestiknya juga akhirnya mulai terisi, setelah ia memainkan peran sentral dalam membantu Bayern Munchen mengamankan gelar liga secara beruntun pada musim 2024-25 dan 2025-26.
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