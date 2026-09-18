Pencetak sejarah! Harry Kane pecahkan rekor Bundesliga untuk menjadi pemain tercepat sepanjang masa yang mencapai 100 gol setelah hanya 98 penampilan untuk Bayern Munich

Kane resmi menjadi pemain tercepat yang mencapai 100 gol di Bundesliga, dengan menorehkan pencapaian luar biasa itu hanya dalam 98 penampilan untuk Bayern Munich. Striker tajam itu mencapai angka 100 saat tampil dominan melawan Union Berlin, ketika ia sekali lagi membuktikan mengapa ia dianggap sebagai salah satu penyerang paling elite di sepakbola dunia.

Dengan mencapai angka tersebut dalam kurang dari 100 pertandingan, ia telah memecahkan rekor sebelumnya yang dipegang Dieter Müller, yang membutuhkan 129 laga untuk mencapai jumlah yang sama saat bermain untuk Cologne pada 1970-an.

Momen pemecahan rekor itu terjadi di Allianz Arena ketika Kane maju untuk mengeksekusi penalti dengan sempurna pada menit ke-39. Tendangan penalti itu diberikan setelah Michael Olise dijatuhkan di kotak penalti, yang memberi kapten Inggris itu kesempatan untuk masuk ke buku rekor.