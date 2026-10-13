Namun, posisi Smith di puncak daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa timnas putri Inggris direbut Ellen White pada November 2021. Kini, mantan pemain Manchester City yang pensiun setelah menjuarai Euro 2022 itu menjadi sosok yang rekornya harus dilampaui. Jumlah golnya sekitar 13 lebih banyak daripada pemain timnas putri Inggris yang masih aktif, tetapi beberapa pemain mulai mendekati rekornya.

Beth Mead menjadi yang terdekat. Georgia Stanway kini juga menunjukkan potensinya untuk bersaing setelah naik dalam daftar sepanjang masa berkat rentetan gol luar biasa pada 2025 dan 2026. Alessia Russo pun tampak menjadi ancaman nyata, terutama karena ia merupakan penyerang tengah utama timnas putri Inggris. Ia kini masuk sepuluh besar.

Jadi, siapa saja pemegang rekor yang tengah dikejar Mead, Stanway, dan Russo? Seberapa jauh jarak mereka untuk naik lebih tinggi dalam daftar? Dan siapa saja pemain yang mencetak gol terbanyak bagi Inggris selama ini? GOAL mengulas daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa timnas putri Inggris...