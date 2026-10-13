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Beth Mead Georgia Stanway England Women 2025Getty Images
Ameé Ruszkai
Diterjemahkan oleh

Pencetak gol terbanyak sepanjang masa timnas wanita Inggris: Ellen White, Beth Mead, Georgia Stanway, dan para penuntas peluang terbaik timnas wanita Inggris

England
Women's football
World Cup
Euro Wanita
A. Russo
G. Stanway
B. Mead

Timnas putri Inggris sejak dulu memiliki pencetak gol hebat. Bahkan sebelum menjadi penantang utama seperti sekarang, setelah menjuarai Kejuaraan Eropa dua kali berturut-turut di bawah Sarina Wiegman dan mencapai final Piala Dunia Wanita untuk pertama kalinya, mereka sudah memiliki talenta menyerang luar biasa. Salah satu contohnya adalah ikon Arsenal Kelly Smith, yang secara luas dianggap sebagai pemain terbaik sepanjang masa timnas putri Inggris.

Namun, posisi Smith di puncak daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa timnas putri Inggris direbut Ellen White pada November 2021. Kini, mantan pemain Manchester City yang pensiun setelah menjuarai Euro 2022 itu menjadi sosok yang rekornya harus dilampaui. Jumlah golnya sekitar 13 lebih banyak daripada pemain timnas putri Inggris yang masih aktif, tetapi beberapa pemain mulai mendekati rekornya.

Beth Mead menjadi yang terdekat. Georgia Stanway kini juga menunjukkan potensinya untuk bersaing setelah naik dalam daftar sepanjang masa berkat rentetan gol luar biasa pada 2025 dan 2026. Alessia Russo pun tampak menjadi ancaman nyata, terutama karena ia merupakan penyerang tengah utama timnas putri Inggris. Ia kini masuk sepuluh besar.

Jadi, siapa saja pemegang rekor yang tengah dikejar Mead, Stanway, dan Russo? Seberapa jauh jarak mereka untuk naik lebih tinggi dalam daftar? Dan siapa saja pemain yang mencetak gol terbanyak bagi Inggris selama ini? GOAL mengulas daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa timnas putri Inggris...

  • Karen Carney England Women 2019Getty Images

    =8. Karen Carney (33 gol)

    Pemain lain dalam daftar ini yang bukan striker, Karen Carney menunjukkan kehebatan individunya di panggung internasional selama 14 tahun dan mencetak 33 gol, jumlah terbanyak ketujuh bersama dalam sejarah timnas putri Inggris. Dua gol di antaranya lahir dalam kiprah mengesankan Inggris di Euro 2009, termasuk satu gol saat kalah dari Jerman di final. Dua gol lainnya ia cetak ketika Inggris melaju ke semifinal Piala Dunia Wanita untuk pertama kalinya pada 2015.

  • Eni Aluko England Women 2006Getty Images

    =8. Eniola Aluko (33 gol)

    Penyerang murni kedua dalam daftar ini, Eniola Aluko, juga mencetak 33 gol sepanjang 13 tahun kariernya bersama Inggris, meski memainkan 39 pertandingan lebih sedikit daripada Carney. Tiga gol di antaranya tercipta di Euro 2009. Aluko mencetak dua gol dalam kemenangan perempat-final atas tuan rumah Finlandia, termasuk gol penentu kemenangan. Sebelumnya, ia mencetak gol penting dalam kemenangan dramatis 3-2 lainnya atas Rusia pada fase grup.

  • Alessia Russo England Women 2025Getty Images

    =8. Alessia Russo (33 gol)

    Gol Alessia Russo dalam kemenangan 1-0 atas Islandia pada April membawanya masuk 10 besar daftar pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah timnas putri Inggris. Sejak itu, posisinya terus naik. Rasio golnya pun istimewa: hanya empat pemain dalam daftar ini yang memiliki rasio lebih baik. Gol terbarunya, satu dari dua gol yang ia cetak ke gawang Yunani, merupakan gol ke-33 Russo dalam penampilannya yang ke-69 bersama Inggris.

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  • England v Iceland - 2027 FIFA Women's World Cup QualifierGetty Images Sport

    7. Georgia Stanway (35 gol)

    Catatan gol Georgia Stanway bersama Inggris sangat mengesankan, terutama mengingat ia seorang gelandang, bukan penyerang. Dalam 95 penampilan, ia mencetak 35 gol dan menyumbang 21 assist, membuat catatan kontribusi golnya luar biasa. Ketajaman Stanway dalam beberapa bulan terakhir menempatkannya di jajaran pencetak gol terbaik sepanjang masa Inggris. Dengan usianya yang baru 27 tahun, ia masih bisa naik jauh lebih tinggi dalam daftar tersebut.

  • Fara Williams England Women 2015Getty Images

    =5. Fara Williams (40 gol)

    Fara Williams, pemain dengan penampilan terbanyak sepanjang masa untuk timnas putri Inggris, juga mencetak banyak gol selama 18 tahun berkarier di level internasional. Golnya yang paling dikenang tentu saja gol terakhirnya: penalti yang memastikan kemenangan pertama Inggris atas Jerman sekaligus peringkat ketiga di Piala Dunia 2015. Itu hanyalah satu dari delapan gol yang ia cetak di turnamen besar. Gol pertamanya tercipta sekitar 10 tahun sebelumnya, saat menghadapi Denmark di Ewood Park, stadion Blackburn Rovers, ketika Inggris menjadi tuan rumah Euro 2005.

  • Beth Mead England Women 2025Getty Images

    =5. Beth Mead (40 gol)

    Tak ada pemain dalam daftar ini yang memiliki rasio gol per pertandingan lebih baik daripada Beth Mead. Pada tahap kariernya saat ini, ia rata-rata mencetak sekitar satu gol setiap dua pertandingan untuk Inggris. Pemain sayap itu telah mengemas 40 gol dalam 81 pertandingan, dengan enam di antaranya tercipta saat Inggris menjuarai Euro 2022 dan mengantarkannya meraih Sepatu Emas turnamen. Mead, yang berusia 30 tahun, juga berpeluang mengakhiri karier bermainnya di posisi jauh lebih tinggi daripada peringkat kelima bersama, mengingat selisih golnya dengan para pemain di atasnya dalam daftar ini tidak besar.

  • Karen Walker England Women 2001Getty Images

    4. Karen Walker (41 gol)

    Dalam daftar ini, hanya Mead yang memiliki rata-rata gol per pertandingan lebih baik daripada Karen Walker. Ia memulai karier bersama timnas Inggris pada 1988 dan mencetak 41 gol dalam 86 penampilan sebelum pensiun dari timnas pada 2003. Salah satu golnya yang paling berkesan tercipta di Piala Dunia Wanita 1995, ketika Walker membawa Inggris unggul 2-1 atas Nigeria dalam laga fase grup yang akhirnya mereka menangi untuk memastikan lolos ke perempat-final pada penampilan perdana mereka di turnamen tersebut.

  • Kerry Davis England Women 1989Getty Images

    3. Kerry Davis (43 gol)

    Dengan rata-rata 0,48 gol per pertandingan yang sama impresifnya dengan Walker, Kerry Davis menempati peringkat kedua dalam daftar ini setelah mencetak 43 gol dalam 90 penampilan bersama Inggris. Davis menjadi perempuan kulit hitam pertama yang memperkuat timnas putri Inggris saat menjalani debutnya pada 1982. Ia bermain sebagai bek dan gelandang, selain sebagai penyerang, tetapi tetap mencetak gol dengan produktivitas luar biasa. Davis bahkan menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa tim tersebut hingga Kelly Smith melampauinya pada 2012, sekitar 14 tahun setelah penampilan terakhir Davis bersama timnas putri Inggris.

  • Kelly Smith England Women 2007Getty Images

    2. Kelly Smith (46 gol)

    Dianggap banyak orang sebagai pemain terbaik sepanjang masa timnas putri Inggris, Smith memegang rekor pencetak gol terbanyak Inggris selama sembilan tahun setelah melampaui catatan Davis lewat golnya ke gawang Finlandia pada Februari 2012. Penyerang itu mencetak dua gol lagi untuk negaranya, satu gol tambahan dalam pertandingan yang sama dan satu gol ke gawang Skotlandia setahun kemudian, sebelum pensiun dengan koleksi 46 gol.

    Gol-gol Smith yang paling terkenal tercipta di Piala Dunia Wanita 2007 berkat selebrasi yang menyusulnya. Setelah mencetak gol dalam laga pembuka timnas putri Inggris melawan Jepang, Smith melepas sepatu bolanya dan menciumnya, menghasilkan gambar yang kemudian menjadi ikonik.

  • Ellen White England 2019Getty Images

    1. Ellen White (52 gol)

    Ellen White menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa timnas putri Inggris pada September 2021 saat mencetak hat-trick melawan Latvia. Gol pertamanya malam itu menyamai torehan Smith, sebelum dua gol berikutnya membawa White sendirian ke puncak daftar pencetak gol. White menambah empat gol lagi sebelum pensiun setelah Inggris menjuarai Euro 2022, dengan catatan 52 gol dalam 113 pertandingan. Penyerang itu mencetak dua gol pada musim panas tersebut dan total 10 gol di turnamen besar, termasuk enam gol di Piala Dunia Wanita 2019 yang membuatnya meraih Bola Perunggu.