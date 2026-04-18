Goal.com
Live
Beth Mead Georgia Stanway England Women 2025
Ameé Ruszkai

Diterjemahkan oleh

Pencetak gol terbanyak sepanjang masa timnas wanita Inggris: Ellen White, Beth Mead, Georgia Stanway, dan para penuntas peluang terbaik The Lionesses

England
Women's football
World Cup
Euro Wanita
A. Russo
G. Stanway
B. Mead

Timnas Wanita Inggris selalu memiliki para pencetak gol yang hebat. Bahkan sebelum tim ini menjadi pesaing utama seperti sekarang, dengan meraih gelar juara Kejuaraan Eropa dua kali berturut-turut di bawah asuhan Sarina Wiegman dan mencapai final Piala Dunia Wanita untuk pertama kalinya, mereka sudah memiliki sejumlah talenta penyerang yang luar biasa, dengan ikon Arsenal Kelly Smith—yang secara luas dianggap sebagai pemain terbaik sepanjang masa Timnas Wanita Inggris—sebagai contoh utamanya.

Namun, posisi Smith di puncak daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa tim nasional wanita Inggris telah direbut oleh Ellen White pada November 2021, dan kini mantan bintang Manchester City tersebut—yang pensiun setelah kemenangan di Euro 2022—menjadi pemain yang harus dikalahkan. Ia unggul sekitar 13 gol dari pemain Lioness mana pun saat ini, namun ada beberapa pesaing yang perlahan naik peringkat untuk menantang rekornya.

Beth Mead adalah yang terdekat, dan kini Georgia Stanway mulai menantang, naik ke peringkat kesembilan dalam daftar sepanjang masa berkat tiga golnya dalam dua pertandingan pertama Inggris pada 2026. Alessia Russo pun tampak sebagai ancaman serius, terutama sebagai penyerang tengah utama Lionesses. Dia hanya terpaut satu gol dari 10 besar.

Lalu, siapa saja pemain yang memegang rekor yang sedang dikejar oleh Mead, Stanway, dan Russo? Seberapa jauh jarak mereka untuk naik lebih tinggi dalam daftar? Dan pemain mana saja yang telah mencetak gol terbanyak untuk Inggris selama bertahun-tahun? GOAL menelusuri daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa tim Lionesses...

  Marieanne Spacey England Women coach 2014

    =10. Marieanne Spacey (30 gol)

    Sebelum meniti karier kepelatihan yang sukses di jajaran staf Lionesses dan kemudian bersama Southampton, Marieanne Spacey merupakan salah satu pencetak gol terbanyak dalam sejarah tim nasionalnya. Memulai debutnya pada tahun 1984, Spacey mencetak 30 gol dalam 94 penampilan, meskipun ia bermain di posisi penyerang sayap dan bukan sebagai ujung tombak serangan. Ia secara luas dianggap sebagai salah satu pemain terbaik Lionesses sepanjang masa dan masih masuk dalam 10 besar pencetak gol terbanyak, dengan golnya melawan Skotlandia di Stadion Wembley pada tahun 1990 menjadi salah satu golnya yang paling terkenal.

  Alessia Russo England Women 2025

    =10. Alessia Russo (30 gol)

    Alessia Russo berhasil masuk ke dalam 10 besar daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa dalam sejarah timnas wanita Inggris berkat golnya dalam kemenangan 1-0 atas Islandia pada bulan April, dan ia berada di atas Spacey berkat rasio gol per pertandingan yang lebih baik. Hal itu tidak terlalu mengejutkan mengingat Russo selalu ditempatkan sebagai penyerang murni (No. 9) oleh Inggris, namun rasionya sangat istimewa, karena hanya tiga pemain dalam daftar ini yang memiliki rasio lebih baik darinya. Gol tersebut melawan Islandia merupakan gol ke-30-nya, dalam penampilannya yang ke-65.

  England v Iceland - 2027 FIFA Women's World Cup Qualifier

    9. Georgia Stanway (32 gol)

    Rekor gol Georgia Stanway untuk timnas Inggris sangat mengesankan, terutama mengingat ia adalah seorang gelandang, bukan penyerang. Dalam 89 penampilan, ia telah mencetak 32 gol, ditambah 20 assist yang membuat total kontribusinya dalam mencetak gol menjadi sangat mengesankan. Dengan mencetak tiga gol dalam dua pertandingan pertama Lionesses pada tahun 2026, Stanway naik ke peringkat kesembilan di antara pencetak gol terbanyak sepanjang masa tim tersebut dan, yang masih berusia 27 tahun, ia masih bisa naik lebih tinggi lagi.

  Karen Carney England Women 2019

    =7. Karen Carney (33 gol)

    Pemain non-penyerang lainnya dalam daftar ini, Karen Carney, menghabiskan 14 tahun menorehkan keajaiban individunya di kancah internasional dan mencetak 33 gol selama periode tersebut, menempati peringkat ketujuh dalam daftar pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah The Lionesses. Dua di antaranya tercipta dalam kampanye luar biasa Inggris di Euro 2009, termasuk satu gol saat kalah dari Jerman di final, sementara dua gol lainnya tercipta saat timnya melaju ke semifinal Piala Dunia Wanita untuk pertama kalinya pada 2015.

  Eni Aluko England Women 2006

    =7. Eniola Aluko (33 gol)

    Sebagai penyerang murni pertama dalam daftar ini, Eniola Aluko juga mencetak 33 gol selama 13 tahun kariernya bersama timnas Inggris, meski dalam 39 pertandingan lebih sedikit daripada Carney. Tiga di antaranya tercipta pada Euro 2009, di mana Aluko mencetak dua gol dalam kemenangan di perempat final atas tuan rumah Finlandia, termasuk gol penentu kemenangan. Gol-gol tersebut menyusul gol krusial dalam kemenangan dramatis 3-2 lainnya di awal turnamen, saat melawan Rusia pada babak penyisihan grup.

  Beth Mead England Women 2025

    6. Beth Mead (39 gol)

    Tak ada pemain dalam daftar ini yang memiliki rasio gol per pertandingan lebih baik daripada Beth Mead, yang sejauh ini mencetak rata-rata satu gol setiap dua pertandingan untuk Inggris. 39 gol sang pemain sayap tersebut dicetak dalam 78 pertandingan, dan enam di antaranya tercipta saat kemenangan The Lionesses di Euro 2022, yang membuatnya meraih Sepatu Emas turnamen tersebut. Pemain berusia 30 tahun ini juga berpotensi mengakhiri karier bermainnya di peringkat yang jauh lebih tinggi dari posisi keenam, mengingat selisih poin yang tipis antara dirinya dan para pemain di atasnya dalam daftar ini.

  Fara Williams England Women 2015

    5. Fara Williams (40 gol)

    Sebagai pemain dengan penampilan terbanyak sepanjang sejarah timnas wanita Inggris, Fara Williams juga mencetak banyak gol selama karier internasionalnya yang berlangsung selama 18 tahun. Meskipun gol yang paling berkesan tentu saja adalah gol terakhirnya—di mana tendangan penaltinya memastikan kemenangan pertama atas Jerman dan posisi ketiga di Piala Dunia 2015—gol tersebut hanyalah salah satu dari delapan gol luar biasa yang ia cetak di turnamen-turnamen besar. Gol pertamanya tercipta sekitar 10 tahun sebelumnya, saat melawan Denmark di Ewood Park milik Blackburn Rovers saat Inggris menjadi tuan rumah Euro 2005.

  Karen Walker England Women 2001

    4. Karen Walker (41 gol)

    Dalam daftar ini, hanya Mead yang memiliki rasio gol per pertandingan lebih baik daripada Karen Walker, yang memulai kariernya bersama timnas Inggris pada tahun 1988 dan mencetak 41 gol dalam 86 penampilan sebelum pensiun dari timnas pada tahun 2003. Mungkin yang paling menonjol di antaranya terjadi pada Piala Dunia Wanita 1995, ketika Walker membawa Inggris unggul 2-1 atas Nigeria dalam pertandingan fase grup yang dimenangkan Inggris untuk memastikan lolos ke perempat final pada debut turnamen mereka.

  Kerry Davis England Women 1989

    3. Kerry Davis (43 gol)

    Dengan rata-rata gol per pertandingan yang sama mengesankan, yakni 0,48 gol per pertandingan seperti Walker, Kerry Davis menempati peringkat kedua dalam daftar ini setelah mencetak 43 gol dalam 90 penampilannya bersama timnas Inggris. Sebagai wanita kulit hitam pertama yang mewakili The Lionesses, Davis memulai debutnya pada tahun 1982 dan bermain di posisi pertahanan, lini tengah, serta lini serang. Meskipun demikian, ia terus mencetak gol dengan frekuensi yang luar biasa, hingga ia menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa tim tersebut hingga Kelly Smith mengunggulinya pada tahun 2012, sekitar 14 tahun setelah pertandingan terakhir Davis bersama The Lionesses.

  Kelly Smith England Women 2007

    2. Kelly Smith (46 gol)

    Secara luas dianggap sebagai pemain terbaik sepanjang masa bagi timnas Inggris putri, Smith memegang rekor sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa Inggris selama sembilan tahun, setelah melampaui rekor Davis saat ia mencetak gol ke gawang Finlandia pada Februari 2012. Penyerang ini kemudian mencetak dua gol lagi untuk negaranya—satu lagi dalam pertandingan yang sama, dan satu lagi melawan Skotlandia setahun kemudian—sebelum pensiun dengan 46 gol atas namanya.

    Gol-gol Smith yang paling terkenal terjadi pada Piala Dunia Wanita 2007, berkat selebrasi yang dilakukannya setelah mencetak gol. Setelah mencetak gol pada pertandingan pembuka Lionesses melawan Jepang, Smith melepas sepatu botnya dan menciumnya, menghasilkan sebuah gambar yang kemudian menjadi ikonik.

  Ellen White England 2019

    1. Ellen White (52 gol)

    Ellen White menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa untuk timnas Inggris pada September 2021, saat ia mencetak hat-trick melawan Latvia. Gol pertamanya malam itu menyamai rekor Smith, lalu dua gol berikutnya mengantarkannya ke puncak daftar pencetak gol. Posisi tersebut semakin diperkuat White dengan empat gol tambahan sebelum ia pensiun setelah kemenangan Inggris di Euro 2022, dengan total 52 gol dalam 113 pertandingan. Penyerang ini mencetak dua gol pada musim panas itu dan mengoleksi total 10 gol di turnamen-turnamen besar, termasuk enam gol di Piala Dunia Wanita 2019 yang membuatnya meraih penghargaan Bola Perunggu.