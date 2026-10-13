Namun, posisi Smith di puncak daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa timnas putri Inggris direbut Ellen White pada November 2021. Kini, mantan bintang Manchester City yang pensiun setelah menjuarai Euro 2022 itu menjadi pemain yang rekornya harus dikejar. Koleksi golnya unggul sekitar 13 gol dari pemain timnas putri Inggris mana pun yang masih aktif, tetapi sejumlah penantang mulai mendekati rekornya.

Beth Mead adalah yang paling dekat. Kini Georgia Stanway juga menunjukkan diri sebagai penantang, naik dalam daftar sepanjang masa berkat rentetan gol yang luar biasa pada 2025 dan 2026. Alessia Russo pun tampak sebagai ancaman nyata, terutama karena ia merupakan penyerang tengah utama timnas putri Inggris. Ia kini telah masuk 10 besar.

Jadi, siapa saja pemegang rekor yang tengah dikejar Mead, Stanway, dan Russo? Seberapa dekat mereka untuk naik lebih tinggi dalam daftar? Dan siapa saja pemain yang mencetak gol terbanyak bagi Inggris selama ini? GOAL mengulas daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa timnas putri Inggris...