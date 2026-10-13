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Beth Mead Georgia Stanway England Women 2025Getty Images
Ameé Ruszkai
Diterjemahkan oleh

Pencetak gol terbanyak sepanjang masa timnas putri Inggris: Ellen White, Beth Mead, Georgia Stanway, dan para penuntas peluang terbaik lainnya

England
Women's football
World Cup
Euro Wanita
A. Russo
G. Stanway
B. Mead

Timnas putri Inggris selalu memiliki pencetak gol hebat. Bahkan sebelum menjadi tim unggulan seperti sekarang, setelah menjuarai Piala Eropa dua kali berturut-turut di bawah Sarina Wiegman dan mencapai final Piala Dunia Wanita untuk pertama kalinya, mereka sudah memiliki talenta menyerang luar biasa. Salah satu contoh utamanya adalah ikon Arsenal, Kelly Smith, yang secara luas dianggap sebagai pemain terbaik sepanjang masa timnas putri Inggris.

Namun, posisi Smith di puncak daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa timnas putri Inggris direbut Ellen White pada November 2021. Kini, mantan bintang Manchester City yang pensiun setelah menjuarai Euro 2022 itu menjadi pemain yang rekornya harus dikejar. Koleksi golnya unggul sekitar 13 gol dari pemain timnas putri Inggris mana pun yang masih aktif, tetapi sejumlah penantang mulai mendekati rekornya.

Beth Mead adalah yang paling dekat. Kini Georgia Stanway juga menunjukkan diri sebagai penantang, naik dalam daftar sepanjang masa berkat rentetan gol yang luar biasa pada 2025 dan 2026. Alessia Russo pun tampak sebagai ancaman nyata, terutama karena ia merupakan penyerang tengah utama timnas putri Inggris. Ia kini telah masuk 10 besar.

Jadi, siapa saja pemegang rekor yang tengah dikejar Mead, Stanway, dan Russo? Seberapa dekat mereka untuk naik lebih tinggi dalam daftar? Dan siapa saja pemain yang mencetak gol terbanyak bagi Inggris selama ini? GOAL mengulas daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa timnas putri Inggris...

  • Karen Carney England Women 2019Getty Images

    =8. Karen Carney (33 gol)

    Pemain lain dalam daftar ini yang bukan penyerang, Karen Carney menunjukkan kemampuan individunya yang memukau di panggung internasional selama 14 tahun dan mencetak 33 gol dalam periode tersebut. Jumlah itu menempatkannya di peringkat ketujuh bersama dalam daftar pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah timnas putri Inggris. Dua golnya tercipta dalam kiprah luar biasa Inggris di Euro 2009, termasuk satu gol saat kalah dari Jerman di final. Dua gol lainnya ia cetak ketika timnya mencapai semifinal Piala Dunia Wanita untuk pertama kalinya pada 2015.

  • Eni Aluko England Women 2006Getty Images

    =8. Eniola Aluko (33 gol)

    Penyerang murni kedua dalam daftar ini, Eniola Aluko, juga mencetak 33 gol sepanjang 13 tahun kariernya bersama Inggris, meski tampil dalam 39 pertandingan lebih sedikit daripada Carney. Tiga gol di antaranya tercipta di Euro 2009. Aluko mencetak dua gol dalam kemenangan perempat-final atas tuan rumah Finlandia, termasuk gol penentu kemenangan. Sebelumnya di turnamen itu, ia juga mencetak gol penting dalam kemenangan dramatis 3-2 atas Rusia di fase grup.

  • Alessia Russo England Women 2025Getty Images

    =8. Alessia Russo (33 gol)

    Alessia Russo masuk 10 besar daftar pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah timnas putri Inggris berkat golnya dalam kemenangan 1-0 atas Islandia pada April. Sejak itu, posisinya terus menanjak. Rasio golnya pun istimewa, hanya dilampaui oleh tiga pemain dalam daftar tersebut. Gol terbarunya, satu dari dua gol yang ia cetak saat menghadapi Yunani, merupakan gol ke-33 dalam penampilannya yang baru ke-69 bersama Inggris.

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    7. Georgia Stanway (35 gol)

    Catatan gol Georgia Stanway bersama Inggris luar biasa, terutama mengingat ia seorang gelandang, bukan penyerang. Dalam 95 penampilan, ia mencetak 35 gol dan menyumbang 21 assist, membuat total kontribusinya terhadap gol sangat mengesankan. Ketajaman Stanway dalam beberapa bulan terakhir menempatkannya di jajaran pencetak gol terbaik sepanjang masa Inggris. Dengan usia yang masih 27 tahun, ia berpeluang naik jauh lebih tinggi lagi dalam daftar tersebut.

  • Fara Williams England Women 2015Getty Images

    =5. Fara Williams (40 gol)

    Fara Williams, pemain dengan penampilan terbanyak sepanjang masa untuk timnas putri Inggris, juga mencetak banyak gol selama 18 tahun membela negaranya. Gol yang paling berkesan tentu gol terakhirnya: penalti yang ia cetak memastikan kemenangan pertama Inggris atas Jerman sekaligus peringkat ketiga di Piala Dunia 2015. Itu hanya satu dari delapan golnya di turnamen besar. Gol pertama dari delapan gol tersebut tercipta sekitar 10 tahun sebelumnya, saat Inggris menjadi tuan rumah Euro 2005 dan menghadapi Denmark di Ewood Park, markas Blackburn Rovers.

  • Beth Mead England Women 2025Getty Images

    =5. Beth Mead (40 gol)

    Tak ada pemain dalam daftar ini yang memiliki rasio gol per pertandingan lebih baik daripada Beth Mead, yang pada tahap kariernya saat ini rata-rata mencetak hampir satu gol setiap dua pertandingan untuk Inggris. Pemain sayap itu telah mencetak 40 gol dalam 81 pertandingan, dengan enam di antaranya tercipta saat timnas putri Inggris menjuarai Euro 2022 dan mengantarkannya meraih Sepatu Emas turnamen. Pemain berusia 30 tahun itu juga bisa mengakhiri karier bermainnya di posisi yang jauh lebih tinggi dari peringkat kelima bersama, mengingat tipisnya selisih antara dirinya dan para pemain di atasnya dalam daftar ini.

  • Karen Walker England Women 2001Getty Images

    4. Karen Walker (41 gol)

    Dalam daftar ini, hanya Mead yang memiliki rasio gol per pertandingan lebih baik daripada Karen Walker, yang memulai kariernya bersama timnas Inggris pada 1988. Walker mencetak 41 gol dalam 86 penampilan sebelum pensiun dari sepakbola internasional pada 2003. Salah satu golnya yang paling menonjol tercipta di Piala Dunia Wanita 1995, ketika ia membawa Inggris unggul 2-1 atas Nigeria dalam laga fase grup yang kemudian mereka menangi untuk memastikan lolos ke perempat final pada penampilan perdana mereka di turnamen tersebut.

  • Kerry Davis England Women 1989Getty Images

    3. Kerry Davis (43 gol)

    Dengan rata-rata impresif yang sama seperti Walker, yakni 0,48 gol per pertandingan, Kerry Davis menempati urutan kedua dalam daftar ini setelah mencetak 43 gol dalam 90 penampilan bersama Inggris. Davis, perempuan kulit hitam pertama yang membela timnas putri Inggris, menjalani debutnya pada 1982. Ia bermain di lini belakang dan tengah, selain di lini serang, tetapi tetap mencetak gol dengan frekuensi luar biasa. Davis menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa tim hingga Kelly Smith melampauinya pada 2012, sekitar 14 tahun setelah penampilan terakhir Davis bersama timnas putri Inggris.

  • Kelly Smith England Women 2007Getty Images

    2. Kelly Smith (46 gol)

    Dianggap banyak orang sebagai pemain terbaik Inggris sepanjang masa, Smith memegang rekor pencetak gol terbanyak sepanjang masa timnas Inggris selama sembilan tahun setelah melampaui torehan Davis lewat golnya ke gawang Finlandia pada Februari 2012. Penyerang itu mencetak dua gol lagi untuk negaranya, satu lagi dalam pertandingan yang sama dan satu ke gawang Skotlandia setahun kemudian, sebelum pensiun dengan koleksi 46 gol.

    Gol-gol Smith yang paling terkenal tercipta di Piala Dunia Wanita 2007 karena selebrasi setelahnya. Usai mencetak gol dalam laga pembuka Inggris melawan Jepang, Smith melepas sepatu bolanya dan menciumnya, menghasilkan gambar yang kemudian menjadi ikonis.

  • Ellen White England 2019Getty Images

    1. Ellen White (52 gol)

    Ellen White menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa timnas putri Inggris pada September 2021 setelah mencetak hat-trick melawan Latvia. Gol pertamanya malam itu menyamai torehan Smith, lalu dua gol berikutnya membawa White sendirian ke puncak daftar pencetak gol. White memperkokoh posisinya dengan empat gol lagi sebelum pensiun setelah Inggris menjuarai Euro 2022. Ia menutup karier dengan 52 gol dalam 113 pertandingan. Penyerang itu mencetak dua gol pada musim panas tersebut dan total 10 gol di turnamen besar, termasuk enam gol di Piala Dunia Wanita 2019 yang membuatnya meraih Bola Perunggu.