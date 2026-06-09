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Beth Mead Georgia Stanway England Women 2025Getty Images
Ameé Ruszkai
Diterjemahkan oleh

Pencetak gol terbanyak sepanjang masa tim wanita Inggris: Ellen White, Beth Mead, Georgia Stanway & para finisher terbaik Inggris

England
Women's football
World Cup
Euro Wanita
A. Russo
G. Stanway
B. Mead

England selalu memiliki pencetak gol hebat. Bahkan sebelum tim ini menjadi penantang utama seperti sekarang, dengan menjuarai dua Kejuaraan Eropa secara beruntun di bawah asuhan Sarina Wiegman dan mencapai final Piala Dunia Wanita untuk pertama kalinya, mereka sudah bisa membanggakan talenta menyerang luar biasa, dengan ikon Arsenal Kelly Smith, yang secara luas dianggap sebagai pemain terbaik sepanjang masa England, sebagai contoh utamanya.

Namun posisi Smith di puncak daftar pencetak gol sepanjang masa tim nasional wanita Inggris telah direbut oleh Ellen White pada November 2021, dan kini mantan bintang Manchester City itu, yang pensiun setelah kemenangan di Euro 2022, menjadi pemain yang harus dikalahkan. Ia unggul sekitar 13 gol dari semua pemain Inggris saat ini, tetapi ada beberapa penantang yang perlahan naik peringkat untuk menantang rekornya.

Beth Mead adalah yang terdekat dan kini Georgia Stanway juga mulai menunjukkan ambisinya, naik ke posisi kesembilan dalam daftar sepanjang masa berkat tiga gol dalam dua pertandingan pertama Inggris pada 2026. Alessia Russo juga terlihat sebagai ancaman nyata, terutama sebagai penyerang tengah utama Inggris. Ia kini sudah masuk 10 besar.

Jadi, siapa saja pemain yang memegang rekor yang sedang dikejar Mead, Stanway, dan Russo? Seberapa jauh jarak mereka untuk terus naik dalam peringkat? Dan pemain mana saja yang telah mencetak gol terbanyak untuk Inggris selama bertahun-tahun? GOAL mengulas daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa Inggris...

  • Marieanne Spacey England Women coach 2014Getty Images

    10. Marieanne Spacey (30 gol)

    Sebelum menikmati periode kepelatihan yang sukses dalam staf timnas Inggris dan kemudian bersama Southampton, Marieanne Spacey merupakan salah satu pencetak gol terbaik dalam sejarah tim nasionalnya. Menjalani debut pada 1984, Spacey mencetak 30 gol dalam 94 penampilan, meski bermain di belakang penyerang tengah alih-alih menjadi titik fokus dalam serangan. Ia secara luas dianggap sebagai salah satu pemain terbaik timnas Inggris sepanjang masa dan masih berada di 10 besar daftar pencetak gol terbanyak, dengan golnya ke gawang Skotlandia di Stadion Wembley pada 1990 menjadi salah satu yang paling terkenal.

  • Alessia Russo England Women 2025Getty Images

    9. Alessia Russo (31 gol)

    Alessia Russo masuk ke 10 besar pencetak gol terbanyak sepanjang masa dalam sejarah Inggris berkat golnya dalam kemenangan 1-0 atas Islandia pada April, lalu naik ke peringkat kesembilan secara tunggal dengan satu gol lagi dalam laga kualifikasi Piala Dunia melawan Yunani pada Oktober. Rasio golnya juga sangat istimewa, karena hanya empat pemain dalam daftar ini yang lebih baik darinya. Gol ke gawang Yunani itu adalah gol ke-31-nya, dalam penampilannya yang ke-68.

  • Karen Carney England Women 2019Getty Images

    =7. Karen Carney (33 gol)

    Satu lagi pemain non-striker dalam daftar ini, Karen Carney menghabiskan 14 tahun menebar magi individunya di panggung internasional dan ia mencetak 33 gol dalam periode itu, jumlah terbanyak ketujuh secara bersama dalam sejarah tim putri Inggris. Dua di antaranya hadir dalam kampanye Euro 2009 England yang luar biasa, termasuk satu gol dalam kekalahan dari Jerman di final, dengan dua gol lainnya tercipta dalam laju timnya menuju semifinal Piala Dunia Wanita pertama pada 2015.

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  • Eni Aluko England Women 2006Getty Images

    =7. Eniola Aluko (33 gol)

    Penyerang murni kedua dalam daftar ini, Eniola Aluko juga mencetak 33 gol dalam kariernya selama 13 tahun bersama Inggris, meski dalam 39 pertandingan lebih sedikit dibandingkan Carney. Tiga dari gol itu lahir di Euro 2009, saat Aluko mencetak dua gol dalam kemenangan perempat final atas tuan rumah Finlandia, termasuk gol penentu kemenangan. Itu menyusul gol krusial dalam kemenangan dramatis 3-2 lainnya sebelumnya di turnamen tersebut, melawan Rusia pada fase grup.

  • England v Iceland - 2027 FIFA Women's World Cup QualifierGetty Images Sport

    6. Georgia Stanway (34 gol)

    Catatan gol Georgia Stanway untuk England sangat luar biasa, terutama jika mengingat ia adalah seorang gelandang, bukan penyerang. Dalam 94 penampilan, ia telah mencetak 34 gol, ditambah 21 assist yang membuat total kontribusi golnya sangat impresif. Performa Stanway di depan gawang dalam beberapa bulan terakhir benar-benar menempatkannya di antara para penyelesai peluang terbaik sepanjang masa milik England, dan dengan usianya yang masih 27 tahun, ia masih bisa naik jauh lebih tinggi lagi.

  • Fara Williams England Women 2015Getty Images

    =5. Fara Williams (40 gol)

    Pemain dengan caps terbanyak sepanjang masa untuk England, Fara Williams, juga mencetak banyak gol dalam 18 tahun karier internasionalnya. Meski yang paling dikenang tentu adalah gol terakhirnya, ketika penalti yang ia cetak memastikan kemenangan pertama atas Jerman dan peringkat ketiga di Piala Dunia 2015, itu hanyalah satu dari delapan gol luar biasa yang ia cetak di turnamen besar. Gol pertamanya lahir sekitar 10 tahun sebelumnya, melawan Denmark di Ewood Park, markas Blackburn Rovers, saat England menjadi tuan rumah Euro 2005.

  • Beth Mead England Women 2025Getty Images

    =5. Beth Mead (40 gol)

    Tidak ada satu pun dalam daftar ini yang memiliki rasio gol per laga lebih baik daripada Beth Mead, yang pada titik ini dalam kariernya kurang lebih mencatat rata-rata satu gol setiap dua pertandingan untuk England. Torehan 40 gol sang winger lahir dalam 81 pertandingan dan enam di antaranya tercipta dalam keberhasilan England menjuarai Euro 2022, yang memastikan Sepatu Emas turnamen itu. Pemain berusia 30 tahun itu juga bisa mengakhiri kariernya jauh lebih tinggi daripada posisi kelima bersama, mengingat selisih antara dirinya dan para pemain di atasnya dalam daftar ini terbilang tipis.

  • Karen Walker England Women 2001Getty Images

    4. Karen Walker (41 gol)

    Dalam daftar ini, hanya Mead yang memiliki rasio gol per pertandingan lebih baik daripada Karen Walker, yang memulai kariernya bersama England pada 1988 dan mencetak 41 gol dalam 86 penampilan sebelum pensiun dari tugas internasional pada 2003. Mungkin yang paling menonjol di antara gol-gol itu tercipta pada Piala Dunia Wanita 1995, ketika Walker membawa England unggul 2-1 atas Nigeria dalam laga fase grup yang mereka menangi untuk memastikan lolos ke perempat final pada debut turnamen mereka.

  • Kerry Davis England Women 1989Getty Images

    3. Kerry Davis (43 gol)

    Dengan rata-rata impresif yang sama, yakni 0,48 gol per laga seperti Walker, Kerry Davis menempati peringkat kedua dalam daftar ini setelah mencetak 43 gol dalam 90 penampilan untuk England. Sebagai perempuan kulit hitam pertama yang mewakili England, Davis melakoni debutnya pada 1982 dan bermain di lini belakang serta lini tengah selain di lini serang, namun ia tetap mencetak gol dengan laju yang luar biasa. Bahkan, ia menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa tim tersebut hingga Kelly Smith melampauinya pada 2012, sekitar 14 tahun setelah laga terakhir Davis untuk England.

  • Kelly Smith England Women 2007Getty Images

    2. Kelly Smith (46 gol)

    Secara luas dianggap sebagai pemain terbaik sepanjang sejarah England, Smith memegang rekor sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa timnas itu selama sembilan tahun, setelah melampaui torehan Davis ketika ia mencetak gol ke gawang Finlandia pada Februari 2012. Penyerang itu kemudian menambah dua gol lagi untuk negaranya, satu lagi dalam pertandingan yang sama, dan satu saat melawan Skotlandia setahun kemudian, sebelum pensiun dengan total 46 gol.

    Gol-gol Smith yang paling terkenal tercipta di Piala Dunia Wanita 2007, karena selebrasi yang mengikutinya. Setelah mencetak gol dalam laga pembuka England melawan Jepang, Smith melepas sepatunya dan menciumnya, menghasilkan sebuah gambar yang kemudian menjadi ikonik.

  • Ellen White England 2019Getty Images

    1. Ellen White (52 gol)

    Ellen White menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa Inggris pada September 2021, ketika ia mencetak hat-trick melawan Latvia. Gol pertamanya pada malam itu menyamai catatan Smith, lalu dua gol berikutnya membuatnya naik ke puncak daftar pencetak gol secara mutlak. Posisi itu kemudian diperkuat White dengan tambahan empat gol lagi sebelum pensiun setelah keberhasilan Inggris menjuarai Euro 2022, dengan total 52 gol dalam 113 pertandingan. Striker itu mencetak dua gol pada musim panas tersebut dan membukukan total 10 gol di turnamen-turnamen besar, termasuk enam gol di Piala Dunia Wanita 2019 yang membuatnya meraih Bronze Ball.

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