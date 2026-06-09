Pencetak gol terbanyak sepanjang masa tim wanita Inggris: Ellen White, Beth Mead, Georgia Stanway & para finisher terbaik Inggris

Namun posisi Smith di puncak daftar pencetak gol sepanjang masa tim nasional wanita Inggris telah direbut oleh Ellen White pada November 2021, dan kini mantan bintang Manchester City itu, yang pensiun setelah kemenangan di Euro 2022, menjadi pemain yang harus dikalahkan. Ia unggul sekitar 13 gol dari semua pemain Inggris saat ini, tetapi ada beberapa penantang yang perlahan naik peringkat untuk menantang rekornya.

Beth Mead adalah yang terdekat dan kini Georgia Stanway juga mulai menunjukkan ambisinya, naik ke posisi kesembilan dalam daftar sepanjang masa berkat tiga gol dalam dua pertandingan pertama Inggris pada 2026. Alessia Russo juga terlihat sebagai ancaman nyata, terutama sebagai penyerang tengah utama Inggris. Ia kini sudah masuk 10 besar.

Jadi, siapa saja pemain yang memegang rekor yang sedang dikejar Mead, Stanway, dan Russo? Seberapa jauh jarak mereka untuk terus naik dalam peringkat? Dan pemain mana saja yang telah mencetak gol terbanyak untuk Inggris selama bertahun-tahun? GOAL mengulas daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa Inggris...