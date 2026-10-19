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Trabzonspor v Besiktas JK - Turkish Super League 2026/27Getty Images Sport
Moataz Elgammal
Diterjemahkan oleh

Pencetak gol terbanyak Mohamed Salah yang kembali tampil prima menginspirasi Trabzonspor meraih kemenangan krusial dalam derbi melawan Besiktas, sementara Andre Onana terus bersinar

M. Salah
A. Onana
Trabzonspor
Trabzonspor vs Besiktas
Besiktas
Super Lig

Mohamed Salah melanjutkan ketajamannya saat Trabzonspor meraih kemenangan penting 2-0 atas Besiktas pada pekan kedelapan Super Lig. Winger asal Mesir itu memastikan kemenangan lewat penyelesaian gemilang pada babak kedua, membungkam para pengkritik setelah perpisahannya yang pahit dengan Liverpool dan menjaga timnya yang kembali bangkit tetap dalam persaingan memperebutkan gelar juara liga domestik.

  • Salah cetak gol dalam kemenangan di laga derbi

    Trabzonspor tampil meyakinkan pada Senin dengan mengalahkan rival domestiknya, Besiktas, 2-0 di Papara Park. Ozan Tufan membuka keunggulan pada menit ke-21 dan membawa tuan rumah memimpin dengan pantas.

    Namun, sorotan utama malam itu menjadi milik Salah. Pada menit ke-71, penyerang tersebut memanfaatkan serangan balik cepat. Menyambut umpan silang mendatar yang akurat dari sisi kiri oleh Franculino Dju, ia melepaskan tembakan kaki kiri yang terukur dan meluncur di antara kedua kaki kiper Besiktas, Alexander Nubel. Gol itu memastikan raihan tiga poin sekaligus menambah koleksi gol Salah musim ini menjadi delapan.

  • Trabzonspor v Besiktas JK - Turkish Super League 2026/27Getty Images Sport

    Dominasi di Liga Super Turki

    Kemenangan ini menegaskan awal karier pemain asal Mesir itu yang dominan di Turki. Ia menjadi pencetak gol terbanyak di liga tanpa pesaing yang menyamai jumlah golnya. Ia juga mencatatkan tiga assist, sehingga total kontribusi golnya mencapai 11, tertinggi di liga. Performa luar biasa ini menjadi pembuktian penting bagi pemain yang sempat dianggap sudah habis oleh banyak pengamat setelah menjalani musim terakhir yang sangat mengecewakan di Inggris. Trabzonspor kini naik ke posisi keempat dengan 16 poin, hanya tertinggal dari Fenerbahce yang berada di posisi ketiga karena selisih gol, sekaligus menggeser Besiktas ke posisi kelima dengan 15 poin.

  • Onana bersinar saat dipinjamkan

    Di sisi lain lapangan, Andre Onana juga menemukan kembali performa terbaiknya. Kiper itu memperpanjang masa peminjamannya pada musim panas setelah Manchester United menegaskan bahwa tidak ada tempat baginya dalam skuad mereka. Di bawah arahan pelatih kepala Thomas Reis, Onana tampil tangguh. Dalam tiga pertandingan liga terakhirnya, kiper asal Kamerun itu tidak kebobolan satu gol pun dan mencatatkan 15 penyelamatan penting. Saat menghadapi Besiktas, ia menjadi andalan di lini belakang, membantu Trabzonspor tetap tenang hingga mencatatkan nirbobol yang krusial.

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  • Trabzonspor v Besiktas JK - Turkish Super League 2026/27Getty Images Sport

    Apa langkah Trabzonspor selanjutnya?

    Trabzonspor bertekad menjadikan hasil impresif ini sebagai pijakan dan menjaga momentum positifnya. Klub tersebut kini membidik Galatasaray, yang memimpin klasemen dengan 19 poin.

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