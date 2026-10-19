Trabzonspor tampil meyakinkan pada Senin dengan mengalahkan rival domestiknya, Besiktas, 2-0 di Papara Park. Ozan Tufan membuka keunggulan pada menit ke-21 dan membawa tuan rumah memimpin dengan pantas.

Namun, sorotan utama malam itu menjadi milik Salah. Pada menit ke-71, penyerang tersebut memanfaatkan serangan balik cepat. Menyambut umpan silang mendatar yang akurat dari sisi kiri oleh Franculino Dju, ia melepaskan tembakan kaki kiri yang terukur dan meluncur di antara kedua kaki kiper Besiktas, Alexander Nubel. Gol itu memastikan raihan tiga poin sekaligus menambah koleksi gol Salah musim ini menjadi delapan.