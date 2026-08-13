Pencetak gol kemenangan, Desire Doue, membidik untuk memenangi "segalanya" bersama PSG setelah sukses di Piala Super

Pemain muda itu menorehkan pencapaian impresif dengan menjadi pemain pertama sejak 2015 yang mencatatkan gol dan assist dalam satu laga Piala Super.

Berbicara kepada Canal+ setelah penyerahan trofi, sang penyerang memaparkan ambisi besar skuad di bawah Luis Enrique: "Mentalitas kami adalah selalu menang, sebisa mungkin tetap kompetitif. Kami sangat senang. Sekembalinya dari liburan, kami tahu ini tidak akan mudah, tetapi kami menyiapkan semuanya malam ini. Tujuan kami, di atas segalanya, adalah memenangkan segalanya tahun ini."

Sementara itu, kiper Matvey Safonov, yang melakukan tiga penyelamatan vital, memuji kesiapan mental timnya melalui media klub: "Ini seperti biasanya. Sangat bagus untuk memulai musim dengan sebuah gelar. Kami belum banyak berlatih, tetapi saya pikir kami telah menunjukkan bahwa kami siap untuk musim ini."