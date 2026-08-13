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Pencetak gol kemenangan, Desire Doue, membidik untuk memenangi "segalanya" bersama PSG setelah sukses di Piala Super
Doue mengamankan trofi Eropa
Penyerang Prancis berusia 21 tahun, Doue, terbukti menjadi penentu kemenangan bagi PSG saat mereka menyingkirkan Villa 2-1 di Piala Super UEFA di Stade Louis II. Doue memberi assist untuk gol pembuka Khvicha Kvaratskhelia sebelum menuntaskan umpan terobosan akurat Ousmane Dembele dengan sepakan kaki kiri yang tenang pada menit ke-63. Kemenangan ini membuat raksasa Prancis itu menjadi tim keempat dalam sejarah yang mampu mempertahankan gelar Piala Super dalam dua tahun beruntun.
- AFP
Pencetak gol penentu kemenangan menuntut trofi
Pemain muda itu menorehkan pencapaian impresif dengan menjadi pemain pertama sejak 2015 yang mencatatkan gol dan assist dalam satu laga Piala Super.
Berbicara kepada Canal+ setelah penyerahan trofi, sang penyerang memaparkan ambisi besar skuad di bawah Luis Enrique: "Mentalitas kami adalah selalu menang, sebisa mungkin tetap kompetitif. Kami sangat senang. Sekembalinya dari liburan, kami tahu ini tidak akan mudah, tetapi kami menyiapkan semuanya malam ini. Tujuan kami, di atas segalanya, adalah memenangkan segalanya tahun ini."
Sementara itu, kiper Matvey Safonov, yang melakukan tiga penyelamatan vital, memuji kesiapan mental timnya melalui media klub: "Ini seperti biasanya. Sangat bagus untuk memulai musim dengan sebuah gelar. Kami belum banyak berlatih, tetapi saya pikir kami telah menunjukkan bahwa kami siap untuk musim ini."
Enrique bergabung dengan jajaran manajer elite
Mempertahankan mahkota itu semakin menegaskan dominasi PSG di Eropa setelah meraih lima trofi sepanjang musim 2025-26. Kemenangan tersebut juga membuat Luis Enrique bergabung dengan kelompok elite pelatih sebagai pelatih ketiga yang mengangkat trofi Piala Super sebanyak tiga kali, setelah Carlo Ancelotti dan Pep Guardiola. Membangun momentum sejak awal musim menjadi pernyataan jelas bahwa kedalaman skuad dan kekuatan finansial sang juara bertahan tetap tak tertandingi.
- AFP
Trophée des Champions menanti
PSG punya peluang langsung untuk menambah koleksi trofi mereka saat menghadapi Lens di Trophee des Champions akhir pekan ini. Pasukan Enrique kemudian memulai upaya mempertahankan gelar Ligue 1 di kandang melawan Rennes pada pekan berikutnya. Jadwal awal yang menuntut akan menguji kondisi fisik para pemain kunci yang baru saja kembali dari liburan musim panas mereka.
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