Pencari bakat Real Madrid memantau bintang Newcastle sebagai bagian dari 'misi ganda' selama kunjungan untuk menonton Manchester City

Real Madrid dilaporkan telah ikut serta dalam perburuan transfer untuk gelandang Newcastle United, Sandro Tonali. Klub raksasa Spanyol tersebut dikabarkan telah mengirimkan pemandu bakat ke St James' Park pada Sabtu malam, yang secara resmi disebut sebagai perjalanan pengintaian untuk mempelajari Manchester City menjelang laga Liga Champions mereka. Namun, terungkap bahwa delegasi tersebut sebenarnya memiliki "misi ganda", dengan pemain internasional Italia tersebut masuk dalam daftar pendek mereka untuk bursa transfer musim panas.

  Target Real Madrid senilai £100 juta di bursa transfer musim panas

    Pemain berusia 25 tahun itu menjadi tokoh kunci saat tim Eddie Howe kalah 3-1 dari Cityzens. Tim asuhan Pep Guardiola menjadi sorotan para pejabat dari Madrid, namun mereka juga memantau performa Tonali dengan cermat, menurut laporan dari The Sun. Newcastle dilaporkan bersiap menghadapi perang penawaran besar-besaran, dengan nilai transfer mantan bintang AC Milan tersebut diperkirakan mencapai angka £100 juta.

  Perburuan transfer untuk maestro Italia

    Perburuan transfer untuk maestro Italia

    Madrid bukanlah satu-satunya klub besar Eropa yang memantau gelandang tersebut. Arsenal juga dikabarkan tertarik, dengan agennya, Beppe Riso, terlihat di tribun penonton saat kemenangan terbaru The Gunners melawan Brighton. Klub London Utara ini melihat Tonali sebagai solusi jangka panjang di lini tengah Mikel Arteta, namun kesepakatan apa pun akan membutuhkan investasi rekor Inggris untuk seorang gelandang jika mereka ingin berhasil memboyongnya dari Tyneside.

    Minat tambahan datang dari Old Trafford, di mana Manchester United dilaporkan telah memasukkan Tonali dalam daftar panjang calon pengganti Casemiro. Dengan beberapa klub yang mengincar, The Magpies menghadapi tugas berat untuk mempertahankan bintang mereka, terutama karena mereka terus berjuang dalam kampanye domestik yang sulit, di mana saat ini mereka jauh tertinggal dari zona kualifikasi Eropa di klasemen Premier League.

  Tekanan semakin meningkat pada Newcastle untuk mempertahankan bintang-bintang mereka.

    Meskipun desas-desus semakin kencang, hierarki di St James’ Park tetap teguh. Pihak manajemen senior telah menampik gagasan bahwa klub ini akan menjadi klub penjual dan menolak narasi bahwa harga jual telah ditetapkan. Klub ini sangat ingin menghindari terulangnya skandal Alexander Isak, di mana striker Swedia itu pindah ke Liverpool pada hari terakhir jendela transfer musim panas 2025 dengan rekor transfer yang memecahkan rekor, yang membuat The Magpies kekurangan pemain penyerang.

    Tonali sendiri baru-baru ini membahas masa depannya dengan kejujuran yang menyegarkan saat ditanya tentang kemungkinan tetap di Tyneside. Ia mengakui: "Ini pertanyaan yang sulit karena, kamu tahu, di sepak bola kamu harus berpikir tahun demi tahun. Musim panas lalu sulit bagi kami, bagi Alex [Isak], tapi ini sepak bola. Jika kamu punya pilihan untuk hidupmu, untuk tim lain, kamu harus mempertimbangkan segalanya. Saya tidak ingin mengatakan, 'Ya, saya ingin tinggal di sini sepuluh tahun,' tapi sekarang saya bahagia di sini. Saya tidak memikirkan tim lain."

  Newcastle mengalihkan perhatian ke Eropa

    Newcastle mengalihkan perhatian ke Eropa

    Howe terus mendukung gelandang tersebut, yang tetap bersyukur atas dukungan klub selama larangan bertaruh selama sepuluh bulan. Dia sebelumnya menampik spekulasi transfer, dengan mengatakan: "Tidak ada niat dari pihak kami untuk melepas Sandro sama sekali. Dia sangat bahagia di sini, menyukai bermain untuk Newcastle, dan menyukai kota ini. Sandro benar-benar baik-baik saja. Saya telah berbicara dengannya kemarin. Fokusnya ada pada saat ini dan bersama kami. Tidak ada masalah dengan Sandro sendiri. Dia bahagia dan berkomitmen."

    Setelah kekalahan 3-1 mereka mereda, Newcastle harus segera bangkit dan mengalihkan fokus kembali ke kampanye Premier League mereka dan perjalanan Liga Champions mereka. The Magpies tidak punya banyak waktu untuk merenungkan kekalahan domestik mereka saat mereka bersiap untuk pertandingan babak 16 besar yang sangat dinantikan melawan raksasa Spanyol Barcelona. Sementara itu, Madrid kini akan sepenuhnya beralih ke pertandingan knockout Eropa mereka yang sangat dinantikan melawan Man City.

