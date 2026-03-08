Meskipun desas-desus semakin kencang, hierarki di St James’ Park tetap teguh. Pihak manajemen senior telah menampik gagasan bahwa klub ini akan menjadi klub penjual dan menolak narasi bahwa harga jual telah ditetapkan. Klub ini sangat ingin menghindari terulangnya skandal Alexander Isak, di mana striker Swedia itu pindah ke Liverpool pada hari terakhir jendela transfer musim panas 2025 dengan rekor transfer yang memecahkan rekor, yang membuat The Magpies kekurangan pemain penyerang.

Tonali sendiri baru-baru ini membahas masa depannya dengan kejujuran yang menyegarkan saat ditanya tentang kemungkinan tetap di Tyneside. Ia mengakui: "Ini pertanyaan yang sulit karena, kamu tahu, di sepak bola kamu harus berpikir tahun demi tahun. Musim panas lalu sulit bagi kami, bagi Alex [Isak], tapi ini sepak bola. Jika kamu punya pilihan untuk hidupmu, untuk tim lain, kamu harus mempertimbangkan segalanya. Saya tidak ingin mengatakan, 'Ya, saya ingin tinggal di sini sepuluh tahun,' tapi sekarang saya bahagia di sini. Saya tidak memikirkan tim lain."