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'Pencapaian tertinggi bagi seorang pesepakbola Belanda!' - Ruben van Bommel bereaksi atas debut ajaib bersama Belanda dan assist trivela
Van Bommel menuntaskan debut impian untuk Belanda dengan assist instan
Winger PSV Ruben van Bommel menandai debut seniornya untuk Belanda dengan cara yang tak terlupakan dalam hasil imbang 1-1 UEFA Nations League melawan Jerman di Johan Cruyff Arena, Kamis malam. Masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-83, penyerang berusia 22 tahun itu langsung memberi dampak taktis dengan menjadi kreator gol penyeimbang Cody Gakpo.
Dalam wawancara pascalaga dengan ESPN NL, Van Bommel merefleksikan momennya tampil di panggung internasional, dengan menyebut pencapaian itu sebagai puncak mutlak dalam karier profesionalnya.
Penyerang muda itu mengungkapkan kebanggaannya bisa mewakili negaranya di level tertinggi.
- ANP
Winger itu mengungkap detail umpan trivela berani untuk gol penyeimbang Cody Gakpo
Mengenang kontribusinya yang menentukan jalannya pertandingan, Van Bommel menjelaskan bagaimana ia memotong umpan Jerman yang salah arah, bergerak ke ruang terbuka, dan mengirim umpan trivela akurat dengan sisi luar sepatunya kepada Gakpo. Ia mengakui bahwa beradaptasi dengan tempo fisik yang keras di level sepak bola internasional senior menuntut fokus seketika.
Van Bommel menyoroti bahwa bersaing melawan lawan kelas dunia menuntut kondisi fisik terbaik dari setiap individu di lapangan.
"Menjalani debut untuk tim nasional adalah momen paling membanggakan dalam hidup saya," kata Van Bommel. "Itu adalah pencapaian tertinggi bagi seorang pesepakbola Belanda. Saya memotong bola, melakukan lari, dan memutuskan menggunakan sisi luar sepatunya untuk menciptakan gol itu. Aspek fisik adalah rintangan paling signifikan di level ini."
Integrasi taktik yang cepat di bawah susunan manajerial baru
Meski hanya memiliki sesi latihan yang terbatas di pemusatan latihan, Van Bommel memuji kerja taktis intensif skuad di bawah staf pelatih yang baru. Ia mencatat bahwa pressing tanpa henti tim pada babak kedua memungkinkan mereka mengganggu permainan build-up Jerman dan menyelamatkan satu poin berharga di fase grup.
Pemain berusia 22 tahun itu menyatakan keyakinan penuh terhadap arah taktis skuad seiring proyek ini berkembang.
Ia menegaskan bahwa para pemain dengan cepat menyerap instruksi taktis dari sang pelatih.
- AFP
Tonggak istimewa dibagikan bersama mantan rekan setim di AZ, Meerdink
Menambah unsur personal yang unik pada malam itu, Van Bommel merayakan debutnya pada malam yang sama dengan sahabat dekatnya dan mantan rekan setimnya di AZ Alkmaar, Mexx Meerdink. Keduanya menikmati momen terobosan mereka di level senior tim nasional bersama-sama di kandang sendiri.
Belanda menuntaskan pemulihan pasca-pertandingan sebelum mengalihkan fokus ke laga-laga Nations League mendatang.
Van Bommel menargetkan untuk mengamankan caps beruntun pada jeda internasional berikutnya.
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