'Pencapaian tertinggi bagi seorang pesepakbola Belanda!' - Ruben van Bommel bereaksi atas debut ajaib bersama Belanda dan assist trivela

Winger PSV Ruben van Bommel menandai debut seniornya untuk Belanda dengan cara yang tak terlupakan dalam hasil imbang 1-1 UEFA Nations League melawan Jerman di Johan Cruyff Arena, Kamis malam. Masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-83, penyerang berusia 22 tahun itu langsung memberi dampak taktis dengan menjadi kreator gol penyeimbang Cody Gakpo.

Dalam wawancara pascalaga dengan ESPN NL, Van Bommel merefleksikan momennya tampil di panggung internasional, dengan menyebut pencapaian itu sebagai puncak mutlak dalam karier profesionalnya.

Penyerang muda itu mengungkapkan kebanggaannya bisa mewakili negaranya di level tertinggi.



