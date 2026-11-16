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Renuka Odedra
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Penawaran terbaik teknologi dan perlengkapan olahraga Black Friday 2026: Tingkatkan fasilitas dan permainan Anda

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Ingin meningkatkan kualitas latihan Anda?

Black Friday 2026 resmi tiba, dan penawaran awal sudah mulai bermunculan. Baik Anda ingin menyulap ruang keluarga menjadi pusat kendali untuk menyaksikan pertandingan, mendominasi liga di EA FC 27, maupun memantau kebugaran sendiri menjelang pramusim, November adalah waktu terbaik untuk meningkatkan perangkat teknologi dan perlengkapan sepakbola Anda.

Agar Anda tak perlu menelusuri halaman-halaman obral tanpa henti, kami telah merangkum penawaran Black Friday terbaik untuk teknologi dan perlengkapan yang tersedia saat ini bagi penggemar sepakbola.

  • Under Armour Rogue 4Running ShoeUnder Armour

    Sepatu lari Under Armour Rogue 4

    Under Armour Men's Charged Rogue 4 adalah sepatu latihan harian serbaguna bagi pelari dengan pola pijakan netral yang mencari keseimbangan antara kenyamanan, sirkulasi udara, dan responsivitas. Bagian atasnya menggunakan mesh rekayasa yang ringan, dipadukan dengan midsole Charged Cushioning® khas Under Armour untuk menyerap benturan secara maksimal saat berlari jarak pendek hingga menengah, berlatih di pusat kebugaran, atau menjalani aktivitas sehari-hari.

  • Football Manger 27 Amazon

    Football Manger 27

    Kendalikan sepenuhnya klub favorit Anda di Football Manager 27. Dengan pembaruan visual yang memukau, kendali taktik yang lebih mendalam, dan bursa transfer dengan kecerdasan yang semakin tajam, kursi pelatih menanti. Siapkah Anda mengambil alih?

  • Football Master Pop-Up Goal Nets & Training Equipment Amazon

    Gawang portabel dan perlengkapan latihan Football Master

    Tingkatkan permainan Anda dengan Football Master Pop-Up Training Equipment Set. Paket lengkap ini berisi dua gawang portabel berukuran 120 cm, sepuluh kerucut latihan, dan dua lengkungan untuk latihan akurasi umpan. Semuanya dapat dimasukkan ke dalam tas bawaan yang disertakan, sehingga Anda bisa berlatih di mana saja.

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  • Mitre Impel FootballMitre

    Bola sepak Mitre IMPEL

    Mitre Impel, yang kerap diperbarui dengan nama Impel One, adalah salah satu bola latihan paling populer dan terlaris untuk sekolah serta klub sepakbola akar rumput. Dirancang untuk penggunaan sehari-hari, bola ini memadukan harga terjangkau dengan kemampuan mempertahankan bentuk secara andal. Karena itu, bola ini menjadi perlengkapan penting untuk latihan mengumpan, menembak, dan mengontrol bola, baik di rumput alami maupun permukaan sintetis.

  • SPORTSROYALS Power Tower Dip StationAmazon

    SPORTSROYALS Power Tower Dip Station

    Sportsroyals Power Tower Dip Station adalah alat latihan kekuatan multifungsi berbasis berat badan yang mendapat penilaian tinggi dan dirancang untuk pusat kebugaran di rumah. Rangka aloi bajanya yang kokoh setebal 2 mm, alas berbentuk H yang diperpanjang, serta kaki antiselip memberikan stabilitas tinggi saat latihan intens. Sebagai alat latihan tubuh bagian atas dan otot inti dengan lima fungsi dalam satu unit, perangkat ini memungkinkan Anda melakukan pull-up, dip, angkat kaki vertikal, inverted row, dan push-up dengan posisi tangan lebih tinggi tanpa membutuhkan banyak ruang.

  • EAFC 27 EA

    EA FC 27

    Rasakan evolusi terbaru permainan sepakbola lewat EA FC 27. Dengan pusat interaksi sosial dunia terbuka yang sepenuhnya baru, mode Karier Manajer yang diperbarui, dan lebih dari 21.000 pemain berlisensi penuh, game ini menghadirkan pengalaman sepakbola paling autentik dan responsif sejauh ini.

  • Beats Solo 4 Amazon

    Beats Solo 4

    Beats Solo 4 adalah generasi terbaru headphone nirkabel on-ear populer buatan Apple, yang dirilis pada Mei 2024. Desainnya tetap familier, tetapi komponen internalnya mendapat peningkatan signifikan, termasuk kualitas suara yang lebih baik, daya tahan baterai lebih lama, serta fitur pintar yang dapat digunakan di iOS maupun Android.

  • Samsung Galaxy Book6 Pro Laptop Amazon

    Laptop Samsung Galaxy Book6 Pro

    Jangan lewatkan satu momen pun dengan Samsung Galaxy Book6 Pro 16 inci. Layar AMOLED 3K yang memukau dengan refresh rate 120 Hz menghadirkan tampilan pertandingan yang mulus, seolah Anda duduk di tribune. Berkat prosesor Intel Core Ultra Series 3 yang sangat cepat dan koneksi Wi-Fi 7, Anda bisa menikmati tayangan tanpa jeda, performa unggulan, serta daya tahan baterai seharian yang tetap bertahan melewati perpanjangan waktu dan adu penalti. Dengan ketebalan kurang dari 1,27 cm dan bobot yang sangat ringan, laptop ini menjadi teman perjalanan ideal bagi penggemar yang menginginkan teknologi kelas atas saat bepergian untuk menyaksikan pertandingan tandang.

  • 6 x 4 forza goalForza

    Jaring gawang FORZA 7,32 m x 2,44 m

    FORZA Full Size Striped Football Goal Net berukuran 7,32 m x 2,44 m adalah jaring pengganti premium yang dirancang untuk gawang standar pertandingan 11 lawan 11. Diproduksi oleh Net World Sports, jaring ini memadukan daya tahan tinggi dengan tampilan profesional, sehingga klub akar rumput maupun profesional dapat menyelaraskan tampilan gawang dengan warna tim mereka.

  • Logitech G PRO X 2 Wireless Gaming HeadsetAmazon

    Headset gaming nirkabel Logitech G PRO X 2

    Dengarkan setiap detail di lapangan dan berkomunikasilah dengan sangat jernih menggunakan Logitech G PRO X 2 Lightspeed Wireless Headset. Dilengkapi driver Graphene 50 mm yang inovatif dan dipercaya para pemain esports profesional, headset ini menghadirkan presisi audio tanpa jeda yang Anda butuhkan untuk mendominasi Weekend League.

  • Garmin vívoactive 6Amazon

    Garmin vívoactive 6

    Dirilis pada April 2025, Garmin vívoactive 6 adalah jam tangan pintar GPS serbaguna untuk memantau kesehatan dan kebugaran, yang dirancang untuk penggunaan sehari-hari. Dengan layar sentuh AMOLED 3,05 cm yang cerah, desain ringan, dan daya tahan baterai hingga 11 hari, perangkat ini menawarkan fitur lari premium dengan harga yang lebih terjangkau.