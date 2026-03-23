Penawaran menarik yang sukses besar — namun juga peluang yang terlewatkan untuk mendapatkan bintang juara: Apa yang tersisa dari masa jabatan Direktur Olahraga Sebastian Kehl di BVB

Dua pemain baru pertama yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kehl tanpa campur tangan Zorc, kemudian menunjukkan perkembangan yang sangat berbeda. Agak mengejutkan, pada Januari 2023 ia mendatangkan Julian Ryerson dari Union Berlin ke Dortmund — dan itu hanya dengan biaya lima juta euro. Jika kita mempertimbangkan konsistensi yang ditunjukkan Ryerson sejak kedatangannya dan bagaimana ia bahkan berkembang menjadi pemain penentu musim ini berkat tendangan bebasnya yang kuat dan umpan silang yang semakin baik, Kehl telah memberikan BVB sebuah penawaran yang sangat menguntungkan.

Sementara itu, Julien Duranville adalah janji untuk masa depan, yang hingga kini belum dapat dipenuhi oleh pemain berusia 16 tahun saat itu, terutama karena masalah cedera yang sering dialaminya. Sejak Januari, talenta ofensif ini dipinjamkan ke FC Basel dan mendapatkan waktu bermain secara teratur di Swiss. Harapan kecil bahwa ia masih bisa bersinar di BVB tetap ada.

Pada musim panas 2023, setelah gelar juara yang hilang secara dramatis, Kehl harus kembali menggantikan seorang superstar yang hengkang. Jude Bellingham pindah ke Real Madrid dengan biaya transfer dasar sebesar lebih dari 100 juta euro, sekitar 67 juta di antaranya harus diinvestasikan oleh direktur olahraga untuk memperbarui skuad. Rencananya adalah membagi beban penggantian Bellingham ke pundak dua pemain, karena masalahnya sama seperti saat Haaland pergi: Dortmund sama sekali tidak punya peluang untuk mendapatkan pemain siap pakai sekelas Bellingham.

Kehl awalnya mendorong perekrutan pemain timnas Meksiko Edson Alvarez, tipe gelandang bertahan klasik. Namun, karena pelatih Edin Terzic lebih memilih mengandalkan Emre Can, kesepakatan itu gagal - dan posisi Kehl melemah di mata publik akibat pengungkapan tersebut.

Keputusannya untuk mendatangkan Felix Nmecha seharga 30 juta euro sebagai pengganti Bellingham, alih-alih Alvarez, kini telah membuahkan hasil setelah dua tahun pertama Nmecha yang kurang memuaskan di Dortmund. Di bawah asuhan Niko Kovac, pemain berusia 25 tahun ini tak lagi bisa dipisahkan dari lini tengah Borussia dan menjadi sosok kunci mutlak; ia juga berpotensi memainkan peran penting di timnas Jerman pada Piala Dunia. Kehl baru-baru ini bertanggung jawab atas perpanjangan kontrak Nmecha yang banyak diminati, yang bersama Schlotterbeck dan beberapa pemain lain berpotensi menjadi fondasi masa depan yang sukses.

Selain Nmecha, Marcel Sabitzer didatangkan dari FC Bayern München seharga 19 juta euro sebagai pilar kedua warisan Bellingham. Namun, pemain asal Austria ini jarang menunjukkan pengaruh yang diharapkan selama hampir tiga tahun di BVB.

Kemudian, Kehl tampaknya dibujuk oleh Terzic untuk mendatangkan penyerang bertubuh tinggi lainnya pada musim panas 2023. Pilihan jatuh pada Niclas Füllkrug, yang mencatatkan rasio gol yang cukup baik dan berkontribusi, antara lain, pada lolosnya tim ke final Liga Champions yang akhirnya kalah dari Real Madrid. Selain itu, klub ini meraih keuntungan transfer dari pemain timnas Jerman tersebut pada 2024, ketika ia pindah ke West Ham United setelah hanya satu tahun (dibeli seharga 17,25 juta euro, dijual seharga 27 juta euro). Tidak ada yang akan diingat secara besar-besaran dari era Kehl, tetapi setidaknya secara ekonomi ini merupakan kesepakatan yang cukup bagus.

Hal yang dapat ditafsirkan secara negatif pada 2023 adalah penggantian Raphael Guerreiro yang saat itu pindah ke FC Bayern. Rekrutan Ramy Bensebaini sebagai bek kiri baru konon didorong oleh Kehl - meski pemain Aljazair itu memiliki kualitas dan didatangkan secara gratis dari Mönchengladbach, ia tetap merupakan penurunan kualitas dibandingkan Guerreiro. Selain itu: Konon, Dortmund saat itu sebenarnya bisa merekrut Alejandro Grimaldo untuk posisi sayap kiri alih-alih Bensebaini; pemain Spanyol itu tampaknya ditawarkan kepada Kehl dan timnya. Setelah BVB membiarkan kesempatan itu berlalu, Grimaldo, seperti yang diketahui, pindah secara gratis dari Benfica ke Bayer Leverkusen dan memainkan peran penting pada musim berikutnya dalam perjalanan Werkself meraih gelar juara.

Bahwa Kehl pada Januari 2024 mendatangkan bek kiri lain, Ian Maatsen, yang tipenya jauh lebih mirip dengan Guerreiro daripada Bensebaini, bisa dibilang merupakan pengakuan. Dan dengan Maatsen, dia tepat sekali; pemain Belanda yang saat itu dipinjam dari Chelsea FC langsung menjadi pemain inti dan memainkan peran penting dalam perjalanan hingga final Liga Champions. Dortmund juga tidak mampu merekrut Sancho secara permanen pada musim panas 2024, sama seperti halnya dengan Jadon Sancho, di mana Kehl mencatatkan tonggak sejarah baik secara olahraga maupun emosional. Ia meminjam kembali idola penggemar dari Manchester United ke BVB; setelah masa adaptasi awal, Sancho semakin baik dan juga memicu antusiasme di kalangan pendukung. Namun, setelah setengah tahun, ia harus kembali pergi.