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Joan Laporta AFP/Josep Lago
Daniel Buse

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"Penawaran kami masih berlaku": FC Barcelona kembali ikut campur dalam drama transfer Julian Alvarez dari Atlético Madrid

LaLiga
Barcelona
J. Alvarez
Atletico Madrid

Menurutnya, FC Barcelona memiliki peluang bagus untuk merekrut Julian Alvarez dari Atlético Madrid, yang juga menjadi incaran Real Madrid.

Hal itu disampaikan Presiden Barca, Joan Laporta, dalam konferensi pers pada Rabu: "Saya telah berbicara langsung dengan Atletico. Mereka tidak ingin menjualnya karena belum memiliki penggantinya, tetapi kami telah menegaskan bahwa tawaran kami tetap berlaku," jelasnya. 

Tawaran yang kabarnya mencapai 120 juta euro itu telah diajukan Barca pada bulan Juni untuk sang juara dunia asal Argentina tersebut — dan hal itu menuai banyak cemoohan dari pihak Atletico. Selain beberapa postingan yang sangat jelas, bos klub Miguel Angel Gil mengatakan kepada kantor berita EFE mengenai Barcelona: "Mereka membohongi kami, para pemain, media, dan juga para penggemar mereka sendiri. Mereka mencoba meyakinkan semua orang bahwa mereka bisa merealisasikan transfer yang sebenarnya sama sekali tidak mereka siapkan. Ini bukan pertama kalinya Barcelona bertindak seperti ini." 

Secara spesifik, ia merujuk pada upaya yang sia-sia untuk merekrut Nico Williams dari Athletic Club, yang pada akhirnya tetap bertahan di klubnya karena Barca tidak dapat memberikan jaminan bahwa ia dapat didaftarkan untuk bertanding. 

  • Barca dikabarkan menjadi klub impian Alvarez, yang baru-baru ini mengumumkan bahwa ia ingin meninggalkan Atletico setelah hanya satu tahun, meskipun kontraknya masih berlaku hingga 2030. "Saya yakin pindah klub adalah yang terbaik bagi semua pihak. Saya ingin mewujudkan impian saya," katanya kepada ESPN

    Sebelum Piala Dunia, Real Madrid juga ikut terlibat dalam perebutan sang penyerang. Los Blancos mengumumkan melalui siaran pers resmi bahwa mereka telah mengajukan tawaran sebesar 150 juta euro untuk Alvarez, namun tawaran tersebut ditolak oleh Atletico. Atletico tampaknya bersikeras pada nilai transfer yang telah ditetapkan sebesar 500 juta euro — jumlah yang tidak akan pernah ditawarkan oleh klub mana pun di dunia dalam negosiasi. 

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  • Julian AlvarezGetty Images

    Joan Laporta: "Kami berusaha keras"

    "Saya tidak melihat adanya logika dalam cara mereka bertindak saat ini," kata Laporta mengenai petinggi Atlético yang tampaknya tidak bersedia berdiskusi. "Kami berusaha keras," tegasnya, sambil menegaskan bahwa klubnya akan terus mengejar Alvarez. 

    Julian Alvarez pindah dari Manchester City ke Atlético pada musim panas 2025 dengan biaya transfer sebesar 75 juta euro.

  • Statistik Julian Alvarez pada musim 25/26:

    Permainan: 49
    Menit bermain: 3549
    Gol: 20
    Umpan gol: 9