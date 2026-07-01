"Penawaran kami masih berlaku": FC Barcelona kembali ikut campur dalam drama transfer Julian Alvarez dari Atlético Madrid

Hal itu disampaikan Presiden Barca, Joan Laporta, dalam konferensi pers pada Rabu: "Saya telah berbicara langsung dengan Atletico. Mereka tidak ingin menjualnya karena belum memiliki penggantinya, tetapi kami telah menegaskan bahwa tawaran kami tetap berlaku," jelasnya.

Tawaran yang kabarnya mencapai 120 juta euro itu telah diajukan Barca pada bulan Juni untuk sang juara dunia asal Argentina tersebut — dan hal itu menuai banyak cemoohan dari pihak Atletico. Selain beberapa postingan yang sangat jelas, bos klub Miguel Angel Gil mengatakan kepada kantor berita EFE mengenai Barcelona: "Mereka membohongi kami, para pemain, media, dan juga para penggemar mereka sendiri. Mereka mencoba meyakinkan semua orang bahwa mereka bisa merealisasikan transfer yang sebenarnya sama sekali tidak mereka siapkan. Ini bukan pertama kalinya Barcelona bertindak seperti ini."

Secara spesifik, ia merujuk pada upaya yang sia-sia untuk merekrut Nico Williams dari Athletic Club, yang pada akhirnya tetap bertahan di klubnya karena Barca tidak dapat memberikan jaminan bahwa ia dapat didaftarkan untuk bertanding.