Penata rambut Marc Cucurella membocorkan kabar tim Chelsea untuk laga melawan Brighton beberapa jam sebelum konfirmasi dari Liam Rosenior

Menurut Daily Mail, para penggemar Chelsea sudah mengetahui absennya bintang Cole Palmer dan striker Joao Pedro jauh sebelum daftar susunan pemain resmi diserahkan di Amex Stadium. Bocoran tersebut berasal dari akun X @Rileyeagles_, yang diduga milik tukang cukur pribadi bek asal Spanyol Cucurella, yang menulis: "Palmer dan Joao Pedro sama-sama cedera malam ini. Ini eksklusifnya."

Postingan tersebut dibagikan bersama foto bagian belakang kepala saat sedang dicukur, yang diduga milik Cucurella, meskipun wajah sang bek tidak terlihat. Informasi tersebut terbukti benar karena Palmer absen dalam pertandingan tersebut akibat cedera otot paha, sementara Pedro gagal pulih dari cedera yang juga membuatnya absen dalam kekalahan Chelsea melawan Manchester United. Setelah insiden tersebut, akun @Rileyeagles_ dan tweet aslinya telah dihapus.