Penata rambut Marc Cucurella membocorkan kabar tim Chelsea untuk laga melawan Brighton beberapa jam sebelum konfirmasi dari Liam Rosenior
Barber membocorkan rahasianya
Menurut Daily Mail, para penggemar Chelsea sudah mengetahui absennya bintang Cole Palmer dan striker Joao Pedro jauh sebelum daftar susunan pemain resmi diserahkan di Amex Stadium. Bocoran tersebut berasal dari akun X @Rileyeagles_, yang diduga milik tukang cukur pribadi bek asal Spanyol Cucurella, yang menulis: "Palmer dan Joao Pedro sama-sama cedera malam ini. Ini eksklusifnya."
Postingan tersebut dibagikan bersama foto bagian belakang kepala saat sedang dicukur, yang diduga milik Cucurella, meskipun wajah sang bek tidak terlihat. Informasi tersebut terbukti benar karena Palmer absen dalam pertandingan tersebut akibat cedera otot paha, sementara Pedro gagal pulih dari cedera yang juga membuatnya absen dalam kekalahan Chelsea melawan Manchester United. Setelah insiden tersebut, akun @Rileyeagles_ dan tweet aslinya telah dihapus.
Perburuan "mata-mata" Rosenior kembali mengalami perkembangan baru
Insiden kebocoran keamanan terbaru ini terjadi setelah Rosenior sebelumnya menegaskan bahwa klub telah menangani masalah kebocoran internal mereka. Awal musim ini, The Blues mengalami kejadian memalukan ketika susunan starting XI mereka bocor sebelum kedua leg pertandingan Liga Champions melawan Paris Saint-Germain. Namun, Rosenior telah menyatakan bahwa misteri tersebut telah terpecahkan dan sumbernya diidentifikasi berasal dari pihak eksternal.
“Kami tahu (siapa pelakunya),” kata Rosenior kepada wartawan saat itu. “Ini bukan berasal dari niat jahat terhadap saya atau tim. Kami tahu dari mana asalnya dan kami telah menangani situasi tersebut.”
Angka tersebut yang tidak dapat diterima menandai rekor terendah
Kebocoran informasi tersebut disusul dengan penampilan yang sangat buruk di lapangan. Chelsea dihancurkan 3-0 oleh The Seagulls, bahkan tak mampu melepaskan satu tembakan pun yang mengarah ke gawang sepanjang pertandingan. Kurangnya semangat juang dari tim tamu membuat mereka menelan kekalahan kelima berturut-turut di Liga Premier tanpa mencetak gol, menandai rentetan hasil terburuk mereka sejak 1912.
Rosenior tidak menahan diri dalam penilaiannya pasca-pertandingan, jelas marah atas kurangnya profesionalisme yang ditunjukkan timnya. “Itu tidak dapat diterima dalam setiap aspek permainan, tidak dapat diterima dalam sikap kami,” katanya kepada Sky Sports. Kekalahan ini membuat Chelsea turun ke peringkat ketujuh di klasemen Liga Premier, semakin menjauh dari zona kualifikasi Liga Champions saat musim mereka terancam berakhir tanpa prestasi berarti.
Tegangan semakin memuncak menjelang laga melawan Leeds
Masalah internal semakin memperparah performa buruk yang membuat Chelsea kalah dalam tujuh dari delapan pertandingan terakhirnya di semua kompetisi. Dengan hanya empat pertandingan tersisa di liga, fokus kini beralih ke semifinal Piala FA melawan Leeds. Pertandingan tersebut kini menjadi laga yang wajib dimenangkan bagi Rosenior, yang memperingatkan bahwa "perubahan drastis" diperlukan untuk memperbaiki budaya di klub.