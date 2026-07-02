SANTA CLARA, California -- Sudah 24 tahun berlalu sejak Tim Nasional Sepak Bola Pria AS (USMNT) terakhir kali memenangkan pertandingan sistem gugur Piala Dunia. Mauricio Pochettino dan timnya menolak membiarkan masa penantian itu berlanjut hingga 28 tahun.

Keputusan kontroversial untuk mengusir Folarin Balogun setelah ia secara tidak sengaja menginjak tumit bek Bosnia dan Herzegovina, Tarik Muharemovic, bisa saja mengakhiri segalanya.

"Itu sama sekali bukan kartu merah," tegas Pochettino dalam konferensi pers pasca-pertandingan. "Tidak pernah ada niat untuk menginjak pemain tersebut."

Christian Pulisic mengungkapkan bahwa para pemain di ruang ganti bersatu untuk mendukung Balogun setelah pertandingan.

"Kalau dipikir-pikir lagi, rasanya sangat tidak adil bagi kami menerima kartu merah itu untuknya," katanya. "Aku hanya bilang padanya bahwa dia sudah berbuat banyak untuk kami, dan sekarang kami ada di belakangnya... Aku mengerti itu tindakan yang berbahaya dalam arti tertentu, tapi dia hanya berusaha menjejakkan kakinya ke tanah, dan itu tidak mengenai bagian atas kakinya. Ini sungguh sangat disayangkan."

Aksi serupa pernah membuat tim Amerika kehilangan semangat di masa lalu. Namun, seperti yang telah mereka tunjukkan sepanjang turnamen ini, tim asuhan Pochettino menolak untuk menyerah.

"Para pemain, menurut saya, membaca [situasi] dengan sangat baik," katanya. "Kami mengendalikan aspek emosional dalam pertandingan [dan] itu sangat penting. Pujian untuk para pemain, karena cara kami mengendalikan pertandingan yang penuh emosi ini. Cara mereka menangani situasi itu luar biasa. Dan [kami] menunjukkan bahwa kami cukup matang untuk terus bersaing."

Tentu saja, ia harus berterima kasih kepada Malik Tillman. Tepat saat tim Bosnia mulai menguasai permainan berkat keunggulan jumlah pemain, pemain berusia 24 tahun itu benar-benar menusuk pertahanan lawan dengan tendangan bebas yang akan dibicarakan selama bertahun-tahun. Namun, ia tidak sendirian dalam menciptakan momen-momen kunci bagi tim asuhan pelatih asal Argentina itu.

Timnas AS kini akan menatap laga melawan Belgia di babak 16 besar, menyadari bahwa kemenangan akan membawa mereka ke perempat final pertama sejak 2002, saat terakhir kali mereka mencapai tahap tersebut. Peluang memang tidak berpihak pada mereka, dengan Red Devils diprediksi menjadi favorit, namun hal itu tak pernah menghentikan tim ini sebelumnya. Pochettino dan timnya mungkin berada di ambang membangun sesuatu yang istimewa dalam beberapa pekan ke depan.

"Ini soal [menang], ini soal mempertahankan momentum ini," kata Pochettino.

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