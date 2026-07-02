Penantian telah berakhir - Tendangan bebas luar biasa dari Malik Tillman mempertahankan laju gemilang Amerika Serikat meski Folarin Balogun mendapat kartu merah yang kontroversial: Pihak yang diuntungkan dan dirugikan dari kemenangan USMNT atas Bosnia dan Herzegovina

SANTA CLARA, California -- Sudah 24 tahun berlalu sejak timnas AS terakhir kali lolos dari babak gugur. Mauricio Pochettino dan timnya menolak untuk membiarkan angka itu menjadi 28.

Keputusan kontroversial yang mengakibatkan Folarin Balogun diusir dari lapangan setelah tanpa sengaja menginjak tumit bek Bosnia, Tarik Muharemovic, bisa saja mengakhiri segalanya.

"Itu sama sekali bukan kartu merah," tegas Pochettino dalam konferensi pers pasca-pertandingan. "Tidak pernah ada niat untuk menginjak pemain tersebut."

Christian Pulisic mengungkapkan bahwa seluruh tim di ruang ganti bersatu untuk mendukung Balogun setelah pertandingan.

"Kalau dipikir-pikir lagi, rasanya sangat tidak adil bagi kami menerima kartu merah itu untuknya," katanya. "Aku hanya bilang padanya bahwa dia sudah berbuat banyak untuk kami, dan sekarang kami ada di belakangnya... Aku mengerti itu tindakan yang berbahaya dalam arti tertentu, tapi dia hanya berusaha menjejakkan kakinya ke tanah, dan itu tidak mengenai bagian atas kakinya. Ini sungguh sangat disayangkan."

Aksi serupa pernah membuat tim Amerika kehilangan semangat di masa lalu. Namun, seperti yang telah mereka tunjukkan sepanjang turnamen ini, tim asuhan Pochettino menolak untuk menyerah.

"Para pemain, menurut saya, membaca [situasi] dengan sangat baik," katanya. "Kami mengendalikan aspek emosional dalam pertandingan itu [dan] itu sangat penting. Pujian untuk para pemain, karena cara kami mengendalikan pertandingan yang penuh emosi ini. Cara mereka menangani situasi itu luar biasa. Dan [kami] menunjukkan bahwa kami cukup matang untuk terus bersaing."

Tentu saja, ia harus berterima kasih kepada Malik Tillman. Tepat saat tim Bosnia mulai menemukan ritme permainan berkat keunggulan jumlah pemain, pemain berusia 24 tahun itu benar-benar menusuk pertahanan lawan dengan tendangan bebas yang akan dibicarakan selama bertahun-tahun. Namun, ia tidak sendirian dalam menciptakan momen-momen krusial bagi tim asuhan pelatih asal Argentina itu.

Timnas AS kini akan menatap laga melawan Belgia di babak 16 besar, menyadari bahwa kemenangan di hadapan penonton yang kemungkinan besar akan kembali riuh di Seattle dapat membuka jalan bagi penampilan pertama mereka di perempat final sejak 2002—terakhir kali mereka memenangkan pertandingan di babak gugur. Peluang mungkin tidak berpihak pada mereka, dengan Setan Merah diprediksi sebagai favorit, namun hal itu tak pernah menghentikan tim ini sebelumnya. Pochettino dan timnya mungkin sedang berada di ambang membangun sesuatu yang istimewa dalam beberapa minggu ke depan.

"Ini soal [menang], ini soal mempertahankan momentum ini," kata Pochettino.

GOAL mengulas para pemenang dan yang kalah dari San Francisco Bay Area Stadium.