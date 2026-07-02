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USMNT Winners and Losers GOAL

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Penantian telah berakhir - Tendangan bebas luar biasa dari Malik Tillman mempertahankan laju gemilang Amerika Serikat meski Folarin Balogun mendapat kartu merah yang kontroversial: Pihak yang diuntungkan dan dirugikan dari kemenangan USMNT atas Bosnia dan Herzegovina

Winners & losers
FEATURES
Analysis
USA vs Bosnia and Herzegovina
USA
Bosnia and Herzegovina
World Cup
M. Pochettino
F. Balogun
M. Tillman

Kartu merah yang diberikan kepada Folarin Balogun bisa saja mengakhiri perjalanan USMNT di Piala Dunia, namun impian tim Amerika itu tetap berlanjut karena mereka menolak menyerah.

SANTA CLARA, California -- Sudah 24 tahun berlalu sejak timnas AS terakhir kali lolos dari babak gugur. Mauricio Pochettino dan timnya menolak untuk membiarkan angka itu menjadi 28.

Keputusan kontroversial yang mengakibatkan Folarin Balogun diusir dari lapangan setelah tanpa sengaja menginjak tumit bek Bosnia, Tarik Muharemovic, bisa saja mengakhiri segalanya.

"Itu sama sekali bukan kartu merah," tegas Pochettino dalam konferensi pers pasca-pertandingan. "Tidak pernah ada niat untuk menginjak pemain tersebut."

Christian Pulisic mengungkapkan bahwa seluruh tim di ruang ganti bersatu untuk mendukung Balogun setelah pertandingan.

"Kalau dipikir-pikir lagi, rasanya sangat tidak adil bagi kami menerima kartu merah itu untuknya," katanya. "Aku hanya bilang padanya bahwa dia sudah berbuat banyak untuk kami, dan sekarang kami ada di belakangnya... Aku mengerti itu tindakan yang berbahaya dalam arti tertentu, tapi dia hanya berusaha menjejakkan kakinya ke tanah, dan itu tidak mengenai bagian atas kakinya. Ini sungguh sangat disayangkan."

Aksi serupa pernah membuat tim Amerika kehilangan semangat di masa lalu. Namun, seperti yang telah mereka tunjukkan sepanjang turnamen ini, tim asuhan Pochettino menolak untuk menyerah.

"Para pemain, menurut saya, membaca [situasi] dengan sangat baik," katanya. "Kami mengendalikan aspek emosional dalam pertandingan itu [dan] itu sangat penting. Pujian untuk para pemain, karena cara kami mengendalikan pertandingan yang penuh emosi ini. Cara mereka menangani situasi itu luar biasa. Dan [kami] menunjukkan bahwa kami cukup matang untuk terus bersaing."

Tentu saja, ia harus berterima kasih kepada Malik Tillman. Tepat saat tim Bosnia mulai menemukan ritme permainan berkat keunggulan jumlah pemain, pemain berusia 24 tahun itu benar-benar menusuk pertahanan lawan dengan tendangan bebas yang akan dibicarakan selama bertahun-tahun. Namun, ia tidak sendirian dalam menciptakan momen-momen krusial bagi tim asuhan pelatih asal Argentina itu.

Timnas AS kini akan menatap laga melawan Belgia di babak 16 besar, menyadari bahwa kemenangan di hadapan penonton yang kemungkinan besar akan kembali riuh di Seattle dapat membuka jalan bagi penampilan pertama mereka di perempat final sejak 2002—terakhir kali mereka memenangkan pertandingan di babak gugur. Peluang mungkin tidak berpihak pada mereka, dengan Setan Merah diprediksi sebagai favorit, namun hal itu tak pernah menghentikan tim ini sebelumnya. Pochettino dan timnya mungkin sedang berada di ambang membangun sesuatu yang istimewa dalam beberapa minggu ke depan.

"Ini soal [menang], ini soal mempertahankan momentum ini," kata Pochettino.

GOAL mengulas para pemenang dan yang kalah dari San Francisco Bay Area Stadium.

  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PEMENANG: Folarin Balogun

    Selama sekitar 40 menit, sepertinya keberuntungan tidak berpihak pada Balogun. Jelas bahwa tim AS berupaya sering memberinya umpan sejak awal babak pertama, namun sentuhan akhir masih kurang.

    Pada menit ke-14, striker Monaco ini menerima umpan brilian dari Pulisic, yang memotong dari sisi kiri ke kanan, namun Balogun gagal mengontrol bola dengan tepat dan melepaskan tendangan samping yang meleset. Kemudian, pada menit ke-32, kegelisahan kembali menghampiri sang penyerang. Balogun berhasil mengontrol bola dengan tepat, melakukan sentuhan halus ke kiri untuk melewati seorang bek dan mencetak gol ke gawang Nikola Vasilj. Sayangnya, waktunya tidak tepat, sehingga ia dinyatakan offside.

    Namun, pada menit ke-45, Balogun akhirnya berhasil mencetak gol. Tyler Adams memberikan umpan tumit yang sempurna kepada Tillman, yang kemudian melepaskan umpan mematikan ke dalam kotak penalti. Awalnya, serangan tersebut digagalkan oleh seorang bek Bosnia, tetapi Balogun berjuang keras dalam perebutan bola, merebut kembali bola, dan melepaskan tendangan keras yang menggetarkan jala gawang.

    Hal ini melanjutkan performa gemilang sang penyerang di tahun 2026, yang mengakhiri musim klubnya dengan catatan yang kuat dan kini telah mencetak tiga gol di Piala Dunia. Segalanya tampak menjanjikan bagi pemain berusia 24 tahun itu hingga menit ke-64...

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  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PEMENANG: Folarin Balogun

    LeBron James memberi selamat kepada Balogun setelah ia mencetak gol pada babak pertama.

    Puluhan selebriti dan atlet membelanya setelah ia diusir dari lapangan — mulai dari bintang NFL Patrick Mahomes hingga anggota Hall of Fame NBA Dirk Nowitzki. Hal ini menunjukkan betapa menjengkelkannya keputusan wasit Raphael Claus tersebut.

    Ia meminta tinjauan kartu merah. Menonton ulang adegan tersebut berkali-kali. Namun tetap memutuskan bahwa pengusiran memang diperlukan.

    Pada menit ke-64, Balogun dan Muharemovic berebut bola di udara, dan saat sang penyerang melompat, ia mendarat dengan canggung di tumit Muharemovic. Jelas tidak ada niat jahat, tetapi Claus tetap memberi sinyal kartu merah — yang secara prematur mengakhiri malam gemilang sang penyerang dan membuat USMNT harus bermain dengan 10 orang hingga akhir pertandingan. Akibatnya, Balogun menjadi pemain pertama sejak Zinedine Zidane di final Piala Dunia 2006 yang mencetak gol dan diusir dari lapangan dalam pertandingan yang sama.

    “Rekor yang cukup keren, ya,” kata bek USMNT Chris Richards sambil mencoba meringankan suasana. “Kami bilang padanya bahwa kami akan mendukungnya lagi sekarang. Kami tahu kami adalah tim yang terdiri dari 26 orang, bukan hanya satu… Kami tahu bahwa entah itu Pepi atau Haji, siapa pun yang menggantikannya, akan tampil maksimal dan melakukan tugasnya sebaik yang dia lakukan.”

    Implikasi ke depannya sangat besar.

    Balogun akan menerima skorsing otomatis satu pertandingan dalam laga AS mendatang melawan Belgia, dan hukuman tersebut bisa jadi lebih berat tergantung pada keputusan komite disiplin FIFA. Pochettino terkejut saat mengetahui bahwa berdasarkan aturan FIFA, Asosiasi Sepak Bola AS (U.S. Soccer) tidak dapat mengajukan banding atas skorsing tersebut. Dan badan pengatur itu sendiri tidak dapat mengubah hasil skorsing satu pertandingan tersebut.

    FIFA, yang mengabaikan insiden serupa yang dilakukan bintang Argentina Lionel Messi, seharusnya mempertimbangkan dengan serius untuk mengubah aturan ini untuk turnamen-turnamen mendatang.

    "Pada tahap turnamen ini, di mana setiap pemain sangat penting, menurut saya ini agak tidak masuk akal," kata Weston McKennie.


  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PEMENANG: Malik Tillman

    WAH. GOL. YANG LUAR BIASA.

    Selama babak penyisihan grup, Tillman melakukan segalanya kecuali mencetak gol untuk USMNT sebagai pahlawan tak dikenal mereka. Pada hari Rabu, ia menampilkan apa yang mungkin menjadi penampilan terbaik dalam karier mudanya, memastikan namanya tercatat di papan skor melalui tendangan bebas yang akan menjadi bahan pembicaraan para penggemar Amerika selama beberapa dekade. Dan jangan lupa, ia juga pada dasarnya memberikan assist untuk gol pembuka Balogun di babak pertama.

    12 bulan terakhir ini sangat menarik bagi Tillman yang berusia 24 tahun. Ia berhasil pindah ke Bayern Leverkusen untuk menggantikan pemain internasional Jerman, Florian Wirtz, sebagai gelandang nomor 10, namun pada akhirnya kehilangan posisinya, dan hanya bermain sebentar di akhir musim yang buruk bagi klub tersebut. Namun, di bawah bimbingan Pochettino di tim nasional, Tillman mendapat kesempatan baru di posisi baru sebagai gelandang nomor 8 dan tampil gemilang di sana.

    "Malik adalah pemain luar biasa, penuh bakat," kata Pochettino. "Kami tahu dia memiliki bakat itu sejak lama untuk melakukan apa yang dia lakukan. Sangat senang untuknya. Musim yang berat baginya di klub, tapi yang penting sekarang adalah dia menikmati permainannya, dan kami senang melihat para penggemar sangat menikmatinya."

    Kemampuan atletis dan teknisnya membuatnya tidak hanya mampu merebut bola, tetapi juga memicu pergerakan cepat di sisi lapangan yang berlawanan. Dan tak diragukan lagi bahwa tendangan bebasnya meredakan ketegangan yang dialami Pochettino, setelah Balogun mendapat kartu merah.

    Di masa lalu, sikap Tillman yang tenang pernah dikritik sebagai potensi kurangnya semangat. Pada hari Rabu, ketenangan itu terbukti sangat penting bagi Pochettino dan tim nasional.


  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PEMENANG: Sergej Barbarez

    Mari kita mulai dengan hal yang positif. Bosnia dan Herzegovina memiliki banyak hal yang patut dibanggakan. Mereka berhasil mencapai babak 32 besar dalam penampilan kedua mereka di Piala Dunia, setelah terakhir kali berpartisipasi dalam turnamen ini pada tahun 2014.

    Meskipun mengalami kekalahan, media Bosnia dan Herzegovina secara umum memuji upaya Sergej Barbarez, dan ia menyoroti fakta bahwa tim nasional ini mampu mencapai prestasi yang lebih baik di masa depan.

    "Ini baru permulaan bagi kami," katanya setelah pertandingan.

    Namun, ia kemungkinan akan menyesali beberapa pilihan susunan pemain yang ia buat menjelang pertandingan ini — memilih untuk menempatkan Esmir Bajraktarević, yang lahir di Amerika Serikat, di bangku cadangan setelah penampilannya yang solid melawan Qatar demi formasi yang lebih defensif. Langkah tersebut tampaknya berbalik merugikan karena timnya hanya melepaskan satu tembakan di babak pertama dan menguasai bola sebesar 38 persen.

    Saat ia akhirnya memasukkan pemain pengganti, sudah terlambat karena timnya harus mengejar ketertinggalan 1-0. Jangan salah, Amerika Serikat memang favorit, tetapi mengingat pengalaman lini depan Bosnia dengan pemain seperti Eden Dzeko di skuad, hal ini tampaknya menjadi peluang yang terlewatkan.

  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PEMENANG: Mauricio Pochettino

    Pochettino bergabung dengan USMNT sebagai sosok yang sangat dihormati dalam membangun program klub, setelah berhasil membangkitkan kembali Southampton dan Tottenham serta memainkan peran penting dalam memperkenalkan pemain-pemain muda ke skuad Paris Saint-Germain dan Chelsea. Terlepas dari penghormatan global yang telah ia raih, kenyataannya ia belum pernah melatih tim nasional sebelum menerima tawaran untuk memimpin tim Amerika Serikat.

    Kini, setelah mencatatkan rekor kemenangan terbanyak yang pernah diraih oleh pelatih AS di turnamen Piala Dunia, Pochettino diminta untuk merefleksikan arti dari semua itu dan bagaimana hal ini dibandingkan dengan keseluruhan kariernya. Ia mengakui bahwa meskipun semua klub yang pernah ia tangani memiliki prestise yang tinggi, ada keunikan tersendiri dalam meraih kesuksesan di level tim nasional.

    "Setiap kompetisi itu berbeda. Menurut saya, Piala Dunia berbeda karena Anda membela budaya rakyat," jelas Pochettino. "Di lapangan, Anda harus berusaha menunjukkan jati diri Anda sebagai sebuah negara. Dalam identitas itu, cara Anda bermain, cara Anda hidup, dan siapa Anda... Itu mewakili negara Anda, itu berjuang demi bendera Anda... Saya pikir ini jauh, jauh, jauh lebih besar, Anda tahu, daripada hal-hal yang berkaitan dengan klub, tentu saja, daripada saat Anda mewakili sebuah klub.

    Pochettino memang menekankan bahwa ada beberapa kesamaan, terutama saat melatih klub besar seperti beberapa klub yang pernah dia latih di masa lalu. Dia menyinggung masa lalunya sebagai pemain tim nasional Argentina dan bagaimana kini melatih timnas AS membawanya pada perasaan yang serupa — meskipun dengan tegas menegaskan bahwa dia “200 persen orang Argentina.”

    "Saya pernah merasakan suasana itu sebagai pemain di Argentina, tapi kini sebagai pelatih, ini adalah perasaan yang luar biasa," katanya.

    Dalam 22 bulan sejak kedatangan pelatih asal Argentina ini, ia terus menekankan ketangguhan di tengah setiap tantangan yang dihadapi timnya. Ia menolak konsep bintang, dan menekankan pentingnya kerja sama tim. Pelajaran yang dipetik dari turnamen seperti Gold Cup tahun lalu, di mana USMNT kehilangan beberapa bintang, tampaknya telah membangun kepercayaan diri internal dalam kelompok ini.

    Banyak yang dibicarakan mengenai sumber daya yang dikerahkan untuk membawa Pochettino ke Amerika. Namun, dalam konferensi pers perdananya, ia menjanjikan tim yang proaktif, yang mampu mendikte jalannya pertandingan kepada lawan. Terlepas dari pertandingan tandang melawan Turki, di mana ia memainkan skuad yang sebagian besar dirotasi, sejauh ini AS telah memenuhi janji tersebut.



  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PEMENANG: Nikola Vasilj

    Perlu disebutkan bahwa Vasilj menunjukkan ketangguhan sejati dengan tetap bertahan di lapangan setelah secara tidak sengaja terkena hantaman sepatu bola di wajahnya saat Antonee Robinson mengejar gol pembuka timnas AS. Kiper asal Bosnia dan Herzegovina itu lolos dari protokol gegar otak dan bermain hingga akhir pertandingan.

    Meskipun tidak mungkin diketahui apakah benturan tersebut memengaruhi penampilannya, namun yang terjadi selanjutnya adalah penampilan yang mengecewakan, baik bagi sang pemain maupun negaranya. Vasilj sebenarnya bisa, dan mungkin seharusnya, menahan kedua gol yang dicetak tim Amerika Serikat, namun ia mengakhiri pertandingan malam itu tanpa melakukan satu penyelamatan pun. Ia tampak goyah sepanjang pertandingan dan kemungkinan besar akan kebobolan gol ketiga jika Folarin Balogun tidak berada dalam posisi offside pada menit ke-32.

    Mengingat taruhannya yang tinggi bagi Bosnia dan Herzegovina pada Rabu malam, ini adalah malam yang ingin segera dilupakan oleh pemain berusia 30 tahun tersebut.