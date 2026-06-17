Penangkapan menjelang Piala Dunia dan kecurigaan yang tidak menyenangkan: Transfer gagal dari Eintracht Frankfurt mungkin akan berujung pada skorsing yang panjang

Dalam laporannya, The Athletic mengutip "sumber-sumber yang mengetahui kejadian tersebut". Menurut laporan tersebut, orang-orang yang namanya tidak disebutkan itu mengonfirmasi bahwa Wahi sedang menjalani proses penyelidikan. Penyelidikan ini bertujuan untuk mengklarifikasi apakah Wahi sengaja menerima kartu kuning pada 17 Mei dalam pertandingan klubnya, OGC Nice, melawan FC Metz.

Seorang juru bicara Kejaksaan Marseille mengonfirmasi penahanan sementara seorang pesepakbola berusia 23 tahun, "yang bermain di Ligue 1 Prancis", namun tidak menyebutkan namanya. Proses penyelidikan telah dibuka “atas dugaan penipuan terorganisir, korupsi terorganisir dalam olahraga, perdagangan barang curian, dan pencucian uang.” Pemain yang bersangkutan “telah dibebaskan setelah menjalani pemeriksaan di tahanan polisi. Penyelidikan masih berlanjut. Pemain sepak bola tersebut tidak termasuk dalam skuad Prancis untuk Piala Dunia.”

Dalam pertandingan antara Nice dan Metz, Asosiasi Liga Prancis (LFP) mendeteksi pola taruhan yang mencurigakan. Di antaranya, ada taruhan bahwa Wahi akan menerima kartu kuning. Laporan tersebut menyebutkan bahwa hingga saat ini belum ada tuntutan yang diajukan terhadap Wahi, dan penyelidikan masih berlangsung. Menurut The Athletic, ada satu pemain lain yang akan berpartisipasi di Piala Dunia, yang juga sedang diselidiki atas dugaan manipulasi pertandingan.