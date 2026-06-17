Pemain tim nasional Pantai Gading, Elye Wahi, tampaknya harus menghadapi tuduhan terkait dugaan pengaturan skor. Seperti dilaporkan The Athletic pada Rabu, Wahi dilaporkan sempat ditahan sementara di Prancis sekitar dua minggu sebelum dimulainya Piala Dunia di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Pada Sabtu nanti, pemain berusia 23 tahun itu akan bertanding bersama tim nasional Pantai Gading melawan tim nasional Jerman.
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Penangkapan menjelang Piala Dunia dan kecurigaan yang tidak menyenangkan: Transfer gagal dari Eintracht Frankfurt mungkin akan berujung pada skorsing yang panjang
Dalam laporannya, The Athletic mengutip "sumber-sumber yang mengetahui kejadian tersebut". Menurut laporan tersebut, orang-orang yang namanya tidak disebutkan itu mengonfirmasi bahwa Wahi sedang menjalani proses penyelidikan. Penyelidikan ini bertujuan untuk mengklarifikasi apakah Wahi sengaja menerima kartu kuning pada 17 Mei dalam pertandingan klubnya, OGC Nice, melawan FC Metz.
Seorang juru bicara Kejaksaan Marseille mengonfirmasi penahanan sementara seorang pesepakbola berusia 23 tahun, "yang bermain di Ligue 1 Prancis", namun tidak menyebutkan namanya. Proses penyelidikan telah dibuka “atas dugaan penipuan terorganisir, korupsi terorganisir dalam olahraga, perdagangan barang curian, dan pencucian uang.” Pemain yang bersangkutan “telah dibebaskan setelah menjalani pemeriksaan di tahanan polisi. Penyelidikan masih berlanjut. Pemain sepak bola tersebut tidak termasuk dalam skuad Prancis untuk Piala Dunia.”
Dalam pertandingan antara Nice dan Metz, Asosiasi Liga Prancis (LFP) mendeteksi pola taruhan yang mencurigakan. Di antaranya, ada taruhan bahwa Wahi akan menerima kartu kuning. Laporan tersebut menyebutkan bahwa hingga saat ini belum ada tuntutan yang diajukan terhadap Wahi, dan penyelidikan masih berlangsung. Menurut The Athletic, ada satu pemain lain yang akan berpartisipasi di Piala Dunia, yang juga sedang diselidiki atas dugaan manipulasi pertandingan.
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Elye Wahi menjadi kegagalan besar dalam bursa transfer di Eintracht Frankfurt
Wahi masih terikat kontrak dengan Eintracht Frankfurt, namun sejak Januari ia bermain sebagai pemain pinjaman di OGC Nice. Di sana, ia mencetak sembilan gol dalam 19 pertandingan, delapan gol lebih banyak daripada yang ia cetak dalam 25 pertandingan resmi bersama SGE.
Di Frankfurt, ia menjadi kegagalan transfer besar setelah pindah dari Marseille ke Eintracht dengan nilai transfer sebesar 26 juta euro, dan sama sekali tidak mampu memenuhi ekspektasi yang ditujukan padanya. Pada beberapa kesempatan, penampilan Wahi untuk Eintracht begitu mengecewakan hingga ia bahkan dicemooh oleh para pendukungnya sendiri dan dicoret dari skuad oleh pelatih saat itu, Dino Toppmöller.
Jika dugaan manipulasi taruhan yang melibatkan Wahi terbukti benar, ia terancam skorsing panjang dan hal ini akan menggagalkan rencana penjualan yang sudah pasti direncanakan oleh Eintracht pada musim panas dengan nilai transfer yang wajar.
Salah satu kasus yang menonjol adalah kasus Sandro Tonali, yang pada tahun 2023 dijatuhi hukuman skorsing global selama sepuluh bulan karena terlibat dalam taruhan olahraga ilegal.