'Penandatanganan terbaik musim ini' - Pep Guardiola memuji bintang Man City setelah kemenangan di Piala Carabao atas Arsenal
O'Reilly, pahlawan di Wembley
O'Reilly menjadi bintang tak terbantahkan dalam laga ini, mencetak dua gol hanya dalam empat menit di babak kedua untuk menaklukkan The Gunners. Lulusan akademi klub ini, yang ditempatkan dalam posisi yang tidak biasa baginya, menampilkan permainan menyerang yang memukau dan tanpa ampun untuk mengantarkan Guardiola meraih trofi Piala Liga kelimanya.
Gol pertama tercipta pada menit ke-60 ketika O'Reilly memanfaatkan kesalahan yang dilakukan Kepa Arrizabalaga. Hanya empat menit kemudian, ia menyambut umpan silang Matheus Nunes untuk menggandakan keunggulan dan membuat Arsenal harus berjuang keras untuk mengejar ketertinggalan. Tim asal London utara ini, yang sempat mendominasi 15 menit awal pertandingan, tak mampu membalas dua gol cepat tersebut.
Guardiola memuji kontribusi O'Reilly
Guardiola memuji Nico O'Reilly atas kontribusinya yang luar biasa, dan menyebutnya sebagai salah satu rekrutan terbaik musim ini. Manajer Manchester City itu mengungkapkan bahwa ia melakukan pembicaraan mendalam dengan pemain muda tersebut di awal musim, sambil menyoroti bagaimana O'Reilly beradaptasi dengan peran bek kiri dan dengan cepat meninggalkan kesan yang kuat.
Ia berkata: "Mungkin dia adalah rekrutan terbaik musim ini. Saat kami memulai musim, kami melakukan percakapan panjang dengannya. Dia mulai bermain sebagai bek kiri dan sangat mengesankan. Dia bisa bermain di banyak posisi, dia adalah pemain yang nyaman di sepertiga akhir lapangan dalam posisi yang disukainya. Dia mencetak dua gol fantastis."
Guardiola memuji Arsenal yang 'tak terkalahkan'
Meskipun timnya berhasil mengangkat trofi, Guardiola langsung memuji kualitas tim Arsenal asuhan Arteta yang memimpin klasemen Liga Premier. Pelatih asal Catalan itu menegaskan bahwa Arsenal tetap menjadi tolok ukur dalam sepak bola domestik, meski dalam kekalahan. "Apa yang bisa saya katakan? Selalu saja, ketika Anda memenangkan trofi, itu penting," kata Guardiola setelah peluit akhir dibunyikan.
"Tapi ini spesial karena kami telah melalui dua minggu yang berat dan terutama karena lawan kami. 15 menit pertama mereka mencekik kami. Kami tidak bisa bernapas. Setelah itu, kami mulai bermain. Saya sangat senang, tapi Mikel telah menciptakan tim yang hampir tak terkalahkan. Kami masih bukan tim seperti Arsenal atau seperti yang kami miliki di masa lalu. Kami menemukan cara untuk memenangkan gelar."
"Kami akan berusaha" - Guardiola bicara soal perebutan gelar
Meskipun perayaan akan terus berlanjut di Manchester, fokus segera beralih kembali ke Liga Premier, di mana City saat ini sedang mengejar Arsenal. Guardiola mengakui bahwa selisih poin di klasemen tetap menjadi rintangan besar bagi timnya dalam upaya mempertahankan gelar juara.
"Sejujurnya, saya ingin sekali memiliki keunggulan sembilan poin," tambah Guardiola saat ditanya tentang perebutan gelar juara. "Semua ada di tangan mereka, kami telah kehilangan poin dan itu sangat merugikan kami, tetapi kami akan berusaha, kami akan berusaha." City berharap kemenangan di Wembley ini memberikan dorongan psikologis yang dibutuhkan untuk mengejar The Gunners di bulan-bulan terakhir musim ini.
