'Penandatanganan terbaik musim ini' - Pep Guardiola memuji bintang Man City setelah kemenangan di Piala Carabao atas Arsenal

O'Reilly menjadi bintang tak terbantahkan dalam laga ini, mencetak dua gol hanya dalam empat menit di babak kedua untuk menaklukkan The Gunners. Lulusan akademi klub ini, yang ditempatkan dalam posisi yang tidak biasa baginya, menampilkan permainan menyerang yang memukau dan tanpa ampun untuk mengantarkan Guardiola meraih trofi Piala Liga kelimanya.

Gol pertama tercipta pada menit ke-60 ketika O'Reilly memanfaatkan kesalahan yang dilakukan Kepa Arrizabalaga. Hanya empat menit kemudian, ia menyambut umpan silang Matheus Nunes untuk menggandakan keunggulan dan membuat Arsenal harus berjuang keras untuk mengejar ketertinggalan. Tim asal London utara ini, yang sempat mendominasi 15 menit awal pertandingan, tak mampu membalas dua gol cepat tersebut.