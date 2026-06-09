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Penandatanganan mengejutkan lainnya untuk Wolves! Pemain timnas Meksiko Raul Jimenez kembali ke klub lamanya sebagai pemain bebas transfer dan bergabung dengan Kieran Trippier di Molineux
Wolves berhasil mendatangkan kembali mantan bintang mereka secara dramatis
Seperti dilaporkan oleh BBC, Wolves telah menyepakati kontrak berdurasi dua tahun untuk kembali merekrut Jimenez secara gratis. Pemain berusia 35 tahun itu telah menyelesaikan tes medisnya dan memiliki opsi perpanjangan kontrak selama satu tahun lagi di Molineux. Klub tersebut bergerak cepat untuk memperkuat skuad mereka menjelang musim Championship, dengan mendatangkan pemain asal Meksiko itu sebagai rekrutan gratis kedua mereka musim panas ini.
Dia bergabung dengan mantan pemain internasional Inggris, Trippier, yang juga telah menandatangani kontrak dua tahun setelah meninggalkan Newcastle. Jimenez secara resmi dimasukkan oleh Fulham pada hari Senin ke dalam daftar pemain yang akan meninggalkan London saat kontraknya berakhir pada akhir Juni. Dia meninggalkan ibu kota setelah mencetak 31 gol dalam 115 pertandingan di semua kompetisi.
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Rekam jejak yang mengesankan dan biaya transfer yang fantastis
Kembalinya dia yang penuh emosi ke Molineux berarti dia dapat menambah warisan gemilangnya, setelah sebelumnya mencetak 57 gol dalam 166 pertandingan untuk Wolves antara tahun 2018 dan 2023. Selama periode tersebut, klub menobatkannya sebagai Pemain Terbaik Tahun Ini sebanyak dua kali. Jimenez awalnya bergabung dengan Wolves melalui status pinjaman senilai €3 juta dari Benfica, sebelum akhirnya menandatangani kontrak permanen senilai €38 juta (£33 juta/$44 juta). Selama berkarier di Portugal, ia meraih dua gelar liga dan mencetak 31 gol dalam 120 penampilan. Fulham akhirnya membayar €6,4 juta untuk memboyongnya pada 2023. Selama musim terakhirnya, ia mencatatkan 10 gol dan tiga assist dalam 43 pertandingan di Liga Premier dan piala domestik, membuktikan bahwa ia masih memiliki insting menyerang yang tajam.
Rekam jejak internasional dan koleksi trofi yang sangat banyak
Selain statistik klubnya yang mengesankan, Jimenez membawa mentalitas pemenang yang terbentuk selama lebih dari satu dekade berkarier di level tertinggi sepak bola. Koleksi trofinya yang melimpah mencakup gelar Piala Super Spanyol dari masa singkatnya bersama Atlético Madrid, di mana ia tampil dalam 28 pertandingan. Namun, prestasinya di level internasional pun tak kalah mengesankan. Penyerang ini adalah pemenang Piala Emas dua kali dan baru-baru ini meraih gelar Liga Bangsa-Bangsa CONCACAF. Jimenez saat ini sedang bertugas bersama timnas Meksiko, salah satu tuan rumah Piala Dunia. Negara ini menanggung ekspektasi yang sangat besar, dan mereka akan sangat bergantung pada kepemimpinan serta pengalamannya selama ajang global di kandang sendiri sebelum musim domestiknya dimulai.
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Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi sang penyerang?
Jimenez akan segera fokus pada laga pembuka Meksiko di Piala Dunia melawan Afrika Selatan pada Kamis mendatang. Setelah tugasnya bersama tim nasional selesai, penyerang berpengalaman ini akan bergabung di Molineux untuk menjalani latihan pramusim. Wolves sangat ingin bangkit setelah finis di posisi terbawah Liga Premier musim lalu, dan mereka akan mengandalkan Jimenez untuk membawa mereka keluar dari divisi dua.