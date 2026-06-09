Penandatanganan mengejutkan lainnya untuk Wolves! Pemain timnas Meksiko Raul Jimenez kembali ke klub lamanya sebagai pemain bebas transfer dan bergabung dengan Kieran Trippier di Molineux

Seperti dilaporkan oleh BBC, Wolves telah menyepakati kontrak berdurasi dua tahun untuk kembali merekrut Jimenez secara gratis. Pemain berusia 35 tahun itu telah menyelesaikan tes medisnya dan memiliki opsi perpanjangan kontrak selama satu tahun lagi di Molineux. Klub tersebut bergerak cepat untuk memperkuat skuad mereka menjelang musim Championship, dengan mendatangkan pemain asal Meksiko itu sebagai rekrutan gratis kedua mereka musim panas ini.

Dia bergabung dengan mantan pemain internasional Inggris, Trippier, yang juga telah menandatangani kontrak dua tahun setelah meninggalkan Newcastle. Jimenez secara resmi dimasukkan oleh Fulham pada hari Senin ke dalam daftar pemain yang akan meninggalkan London saat kontraknya berakhir pada akhir Juni. Dia meninggalkan ibu kota setelah mencetak 31 gol dalam 115 pertandingan di semua kompetisi.