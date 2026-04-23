Penandatanganan kontrak tampaknya akan segera dilakukan! Mantan pelatih BVB, Edin Terzic, tampaknya akan mengambil alih sebuah klub besar dan bersejarah

Bilbao telah menunjuk mantan pelatih Borussia Dortmund tersebut untuk menggantikan Ernesto Valverde. Pria berusia 62 tahun itu merupakan ikon klub; ia pernah bermain untuk Athletic, kemudian menjadi pelatih tim muda, dan selama tiga periode jabatan hingga saat ini telah menjabat sebagai pelatih kepala tim utama selama hampir sepuluh tahun. Kontrak Valverde akan berakhir pada akhir musim ini, dan setelah itu ia akan meninggalkan klub tradisional Basque tersebut.

Pada akhir Maret lalu, telah dilaporkan adanya pembicaraan yang sudah maju antara Bilbao dan Terzic. Selain mantan pelatih BVB tersebut, Athletic kabarnya juga mempertimbangkan Andoni Iraola, yang akan meninggalkan klub Liga Premier AFC Bournemouth pada musim panas ini setelah tiga tahun sukses dan akan digantikan oleh Marco Rose. Iraola bisa menjadi solusi yang mulus untuk menggantikan Valverde, mengingat ia memiliki sejarah panjang di Athletic. Antara 2003 dan 2015, Iraola telah memainkan lebih dari 500 pertandingan resmi untuk Bilbao, dan sangat mengenal klub tersebut.

Namun, pria berusia 43 tahun ini tampaknya juga memiliki beberapa opsi lain; di antaranya, ia dikabarkan menjadi kandidat terkuat untuk menggantikan Liam Rosenior di Chelsea FC setelah pemecatannya yang mendadak. The Blues dilaporkan juga mempertimbangkan Terzic, namun kini ia tampaknya akan pindah ke Basque Country.