Sebagaimana dilaporkan secara serempak oleh surat kabar Basque Deia dan El Correo serta pakar transfer Matteo Moretto, diperkirakan akan segera tercapai kesepakatan antara Terzic dan klub Liga Utama Spanyol tersebut.
Diterjemahkan oleh
Penandatanganan kontrak tampaknya akan segera dilakukan! Mantan pelatih BVB, Edin Terzic, tampaknya akan mengambil alih sebuah klub besar dan bersejarah
Bilbao telah menunjuk mantan pelatih Borussia Dortmund tersebut untuk menggantikan Ernesto Valverde. Pria berusia 62 tahun itu merupakan ikon klub; ia pernah bermain untuk Athletic, kemudian menjadi pelatih tim muda, dan selama tiga periode jabatan hingga saat ini telah menjabat sebagai pelatih kepala tim utama selama hampir sepuluh tahun. Kontrak Valverde akan berakhir pada akhir musim ini, dan setelah itu ia akan meninggalkan klub tradisional Basque tersebut.
Pada akhir Maret lalu, telah dilaporkan adanya pembicaraan yang sudah maju antara Bilbao dan Terzic. Selain mantan pelatih BVB tersebut, Athletic kabarnya juga mempertimbangkan Andoni Iraola, yang akan meninggalkan klub Liga Premier AFC Bournemouth pada musim panas ini setelah tiga tahun sukses dan akan digantikan oleh Marco Rose. Iraola bisa menjadi solusi yang mulus untuk menggantikan Valverde, mengingat ia memiliki sejarah panjang di Athletic. Antara 2003 dan 2015, Iraola telah memainkan lebih dari 500 pertandingan resmi untuk Bilbao, dan sangat mengenal klub tersebut.
Namun, pria berusia 43 tahun ini tampaknya juga memiliki beberapa opsi lain; di antaranya, ia dikabarkan menjadi kandidat terkuat untuk menggantikan Liam Rosenior di Chelsea FC setelah pemecatannya yang mendadak. The Blues dilaporkan juga mempertimbangkan Terzic, namun kini ia tampaknya akan pindah ke Basque Country.
- Getty
Bilbao bukanlah pengalaman pertama Edin Terzic di luar negeri
Sebagai bentuk penghormatan kepada Valverde dan untuk menghindari gejolak menjelang akhir musim, kabarnya penunjukan Terzic tidak akan diumumkan secara resmi dalam waktu dekat. Bilbao sangat bertekad untuk lolos ke kompetisi internasional, dan saat ini berada di peringkat kesembilan dengan enam pertandingan tersisa. Selisih poin dengan peringkat keenam, yang dipastikan akan cukup untuk lolos ke Piala Eropa, hanya tiga poin.
Bagi Terzic, Bilbao bukanlah pengalaman pertamanya di luar negeri. Setelah memulai kariernya sebagai pelatih di akademi Borussia Dortmund, ia menjadi asisten pelatih Slaven Bilic di klub papan atas Turki, Besiktas, antara tahun 2013 dan 2015. Pelatih asal Kroasia itu kemudian membawa Terzic ke Inggris bersama West Ham United, tempat mereka berkarier selama hampir dua setengah tahun.
Pada 2018, Terzic kembali ke BVB dan awalnya menjadi asisten pelatih di bawah Lucien Favre. Setelah Favre dipecat pada Desember 2020, ia naik jabatan menjadi pelatih kepala dan memimpin Borussia hingga akhir musim; setelah satu tahun menjabat sebagai direktur teknis, ia kembali menjadi pelatih kepala pada 2022. Setahun kemudian, Terzic nyaris membawa BVB meraih gelar juara, dan pada 2024 membawa tim tersebut ke final Liga Champions. Sejak kepergiannya dari Dortmund pada musim panas 2024, Terzic tidak lagi menjabat sebagai pelatih.
Peringkat Athletic Bilbao dalam lima tahun terakhir
Musim
Peringkat
2025/26 (setelah 32 pertandingan)
9
2024/25
4
2023/24
5
2022/23
8
2021/22
8