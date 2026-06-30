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Penampilan ‘yang tak memuaskan’ dari Jude Bellingham yang ‘berkelas dunia’ tak mengejutkan Noni Madueke, sementara para skeptis terhadap bintang Inggris itu membuat sayap Arsenal itu bingung
Segalanya berjalan seperti biasa di Bellingham
Madueke mengatakan kepada ESPN bahwa ia sama sekali tidak terkejut dengan penampilan Bellingham setelah peran krusialnya dalam membantu Inggris meraih kemenangan 2-0 atas Panama. Tim nasional Inggris sedang kesulitan menembus pertahanan lawan yang tangguh ketika Bellingham turun tangan secara menentukan.
Ia mencetak gol pembuka dari tendangan sudut Bukayo Saka untuk meredakan tekanan yang semakin meningkat terhadap Thomas Tuchel dan skuadnya. Tak lama setelah itu, Bellingham beralih ke peran kreatif, memberikan umpan silang brilian yang disundul Harry Kane untuk mencetak gol kedua. Dengan andilnya dalam kedua gol tersebut, Bellingham meraih penghargaan pemain terbaik pertandingan untuk kedua kalinya secara berturut-turut.
- Getty Images Sport
Membungkam para skeptis
Meskipun Bellingham mengungkapkan keraguan terhadap penampilannya sendiri dalam laga imbang 0-0 sebelumnya melawan Ghana, Madueke menepis segala kritik yang ditujukan kepada rekan setimnya itu. Pemain sayap tersebut menegaskan bahwa penampilan kelas atas yang konsistenlah yang seharusnya diharapkan orang-orang. Menanggapi reaksi terhadap pertandingan melawan Panama, Madueke dengan tegas membela rekan setimnya.
"Menurut saya, dia adalah pemain kelas dunia. Setiap kali saya menontonnya, saya melihat pemain yang hampir sama setiap saat," kata Madueke. "Mengenai pertandingan terakhir, saya tidak mengerti bagaimana hal itu bisa mengejutkan siapa pun, karena itulah yang telah dia lakukan selama bertahun-tahun. Jadi, ketika saya melihatnya tampil seperti itu, saya merasa itu hal yang wajar."
Para pemimpin kunci bagi Inggris
Bellingham saat ini telah menyumbang tiga gol di Piala Dunia ini, menyamai catatan Kane, yang sebelumnya mencetak dua gol dalam kemenangan 4-2 atas Kroasia. Madueke memuji baik Bellingham maupun Kane karena secara konsisten tampil gemilang saat Inggris paling membutuhkannya. "Saya rasa mereka adalah dua pemain paling menentukan yang mengambil tanggung jawab bagi tim kami," tambahnya.
"Menurut saya, Jude—terutama dalam pertandingan terakhir—sangat sulit dihentikan, dan tentu saja kita tahu apa yang bisa diharapkan dari Harry dalam hal mencetak gol. Jadi, saya sangat senang mereka sedang bermain sepak bola terbaik mereka, dan saya harap hal ini berlanjut hingga babak gugur, karena kami membutuhkan mereka."
- Getty Images Sport
Menatap babak gugur
Inggris kini telah memastikan lolos ke babak selanjutnya dan akan mulai mempersiapkan diri menghadapi tekanan yang sangat berat di babak gugur. Tuchel dan skuadnya akan menghadapi Republik Demokratik Kongo di babak 32 besar. Dengan Bellingham dan Kane yang sedang berada di puncak performa mereka, The Three Lions akan merasa optimis mengenai peluang mereka untuk melaju lebih jauh dan mempertahankan momentum kemenangan yang sangat penting ini.