Penampilan ‘yang tak memuaskan’ dari Jude Bellingham yang ‘berkelas dunia’ tak mengejutkan Noni Madueke, sementara para skeptis terhadap bintang Inggris itu membuat sayap Arsenal itu bingung

Madueke mengatakan kepada ESPN bahwa ia sama sekali tidak terkejut dengan penampilan Bellingham setelah peran krusialnya dalam membantu Inggris meraih kemenangan 2-0 atas Panama. Tim nasional Inggris sedang kesulitan menembus pertahanan lawan yang tangguh ketika Bellingham turun tangan secara menentukan.

Ia mencetak gol pembuka dari tendangan sudut Bukayo Saka untuk meredakan tekanan yang semakin meningkat terhadap Thomas Tuchel dan skuadnya. Tak lama setelah itu, Bellingham beralih ke peran kreatif, memberikan umpan silang brilian yang disundul Harry Kane untuk mencetak gol kedua. Dengan andilnya dalam kedua gol tersebut, Bellingham meraih penghargaan pemain terbaik pertandingan untuk kedua kalinya secara berturut-turut.