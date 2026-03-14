Setelah hasil imbang yang penuh gejolak antara FC Bayern dan Bayer Leverkusen, Uli Hoeneß angkat bicara dengan melontarkan kritik tajam terhadap wasit Christian Dingert.
"Penampilan terburuk yang pernah saya saksikan": Uli Hoeneß marah besar setelah keputusan wasit yang kontroversial terhadap FC Bayern
"Ini adalah penampilan terburuk dari tim wasit yang pernah saya saksikan dalam pertandingan Bundesliga," kata Presiden Kehormatan klub asal Munich berusia 74 tahun itu, seperti dikutip oleh Bild.
Sebelumnya, Bayern hampir saja memenangkan pertandingan ini meskipun tertinggal lebih dulu (Aleix Garcia, menit ke-6), dua gol mereka dianulir, serta Nicolas Jackson (kartu merah, menit ke-42) dan Luis Diaz (kartu kuning-merah, menit ke-84) diusir dari lapangan. Diaz mencetak gol penyeimbang 1-1 (69') berkat umpan dari Michael Olise.
Vincent Kompany dikritik - Wasit Christian Dingert mengakui kesalahannya
Meskipun kartu merah yang diberikan kepada Jackson akibat pelanggaran kasar di lini tengah terhadap Martin Terrier tidak dapat dibantah, para pendukung Bayern merasa kesal atas dua gol Jonathan Tah dan Harry Kane yang dianulir karena handsball, dan terutama atas kartu kuning kedua yang diberikan kepada Diaz karena dugaan diving.
"Tidak ada seorang pun di stadion yang tahu mengapa dia mendapat kartu kuning-merah," kata pelatih Vincent Kompany, yang berharap wasit lebih bijaksana, kepada DAZN. "Dia langsung bangkit. Dia bahkan tidak mencoba mendapatkan penalti. Dia terjatuh, memang ada kontak, tetapi dia langsung bangkit dan tetap mendapat kartu kuning, lalu kartu kuning-merah."
Dingert mengakui setelah pertandingan bahwa dia salah mengusir Diaz dari lapangan.
Pihak Bayern menyampaikan kata-kata yang penuh belas kasih kepada Dingert
Berbeda dengan Hoeneß, Kompany tidak terpancing untuk menggunakan kata-kata berlebihan meskipun mendapat banyak kritik: "Menurut saya, penampilan wasit hari ini buruk, tapi hal itu tidak mengurangi rasa hormat saya padanya. Hal seperti itu bisa saja terjadi."
Max Eberl juga menyampaikan kata-kata yang menenangkan untuk Dingert. Kepala urusan olahraga Bayern itu menyebut adanya "dialog yang baik" dengan wasit tersebut dan menyebut pengakuannya dalam kasus Diaz sebagai "sangat terhormat".
Pertandingan-pertandingan FC Bayern München berikutnya
Tanggal Waktu Pertandingan Rabu, 18 Maret 21.00 FC Bayern - Atalanta (Liga Champions) Sabtu, 21 Maret 15.30 FC Bayern - Union Berlin (Bundesliga) Sabtu, 4 April 15.30 SC Freiburg - FC Bayern (Bundesliga) Sabtu, 11 April 18.30 FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga)