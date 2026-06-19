Penampilan perdana baru bagi Ansu Fati! Mantan pemain sayap Barcelona ini mengejutkan para penggemar dengan lagu hit pertamanya

Tim administrasi di balik peluncuran global ini dengan tegas membantah anggapan bahwa proyek ini hanyalah taktik promosi sesaat. Para eksekutif menegaskan bahwa sang penyerang telah menghabiskan bertahun-tahun mengasah kemampuan vokal teknis dan keterampilan menulis lagu dalam sesi-sesi privat.

Federico Scialabba, CEO Music Brokers, menekankan bahwa Fati tidak sesuai dengan stereotip "pesepakbola yang bisa bernyanyi", melainkan seorang seniman yang telah mengembangkan sisi musiknya secara organik dan bertahap.