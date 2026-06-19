AFP
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Penampilan perdana baru bagi Ansu Fati! Mantan pemain sayap Barcelona ini mengejutkan para penggemar dengan lagu hit pertamanya
Fati memulai karier musiknya
Penyerang serba bisa ini telah merilis lagu berdurasi dua menit 15 detik yang memadukan ritme Afrobeats, reggaeton, dan Amapiano secara dinamis. Proyek artistik ini mencerminkan perjalanan pribadi yang diam-diam dimulai selama masa rehabilitasi panjangnya akibat cedera lutut serius pada tahun 2020. Fati menghabiskan musim liga domestik dengan bekerja secara diam-diam di studio rekaman profesional di Nice bersama produser ternama Gambinoalaprod dan mantan gelandang timnas Prancis, Paul Pogba.
- AFP
Label tersebut memuji perkembangan organik
Tim administrasi di balik peluncuran global ini dengan tegas membantah anggapan bahwa proyek ini hanyalah taktik promosi sesaat. Para eksekutif menegaskan bahwa sang penyerang telah menghabiskan bertahun-tahun mengasah kemampuan vokal teknis dan keterampilan menulis lagu dalam sesi-sesi privat.
Federico Scialabba, CEO Music Brokers, menekankan bahwa Fati tidak sesuai dengan stereotip "pesepakbola yang bisa bernyanyi", melainkan seorang seniman yang telah mengembangkan sisi musiknya secara organik dan bertahap.
Para atlet elit menjelajahi dunia seni
Inisiatif Fati yang menjadi sorotan media ini sejalan dengan tren kontemporer yang semakin berkembang, di mana para pesepakbola elit modern memanfaatkan musik urban sebagai wadah kreatif untuk mengekspresikan emosi. Mantan kiper Barcelona, Jose Pinto, sebelumnya telah membangun karier sebagai produser musik yang sukses, sementara bintang-bintang seperti Memphis Depay dan Neymar telah mengumpulkan jutaan streaming digital. Narasi lirik lagu tersebut sangat berfokus pada ketekunan dalam cinta dan keinginan yang tak tergoyahkan untuk memenangkan hati seseorang, yang mencerminkan dedikasi tanpa henti yang dibutuhkan di level tertinggi.
- AFP
Transfer permanen tampaknya akan segera terjadi
Penyerang tersebut akan segera mengalihkan fokus utamanya kembali ke sepak bola kompetitif setelah menjalani musim yang produktif di Prancis. Setelah mencetak 11 gol dalam 25 penampilan di Ligue 1, Monaco telah menyepakati biaya sebesar €11 juta dengan Barcelona untuk mengubah status peminjamannya menjadi transfer permanen. Menyelesaikan transfer jangka panjang yang krusial ini sambil mempersiapkan diri untuk latihan pramusim akan menjadi ujian terberat bagi sang penyerang saat ia harus menyeimbangkan dua karier profesionalnya.