Penyerang Arsenal Viktor Gyökeres gagal meninggalkan kesan yang baik dalam kunjungannya kembali ke Estádio José Alvalade, menurut beberapa media Portugal. Pemain asal Swedia itu menyaksikan timnya memastikan kemenangan di menit-menit akhir berkat gol indah dari Kai Havertz, namun dirinya sendiri nyaris tak terlihat sepanjang pertandingan.
Penampilan mengecewakan itu menuai kritik tajam terhadap striker Arsenal: 'Dia tampak seolah-olah sedang memakai topeng'
Gyökeres kembali pada Selasa malam ke tempat di mana, antara tahun 2023 dan 2025, ia menampilkan pertunjukan spektakuler dan mencetak banyak gol. Namun, striker tangguh ini kesulitan mempertahankan performa tersebut di Arsenal, seperti yang terlihat pada Selasa malam. “Striker itu merayakan golnya dengan topeng, tapi seolah-olah dirinya sendiri yang tertutupi: ia nyaris tak terlihat,” tulis A Bola.
Media lain juga mengkritik penampilan mantan striker Sporting tersebut. O Jogo mencatat bahwa striker yang mencetak 97 gol untuk raksasa Portugal itu benar-benar ‘terhenti di awal’, sementara Público mengamati bahwa Gyökeres ‘hampir tidak terlihat dalam pertandingan’.
Statistiknya sudah cukup menjelaskan semuanya: sang penyerang hanya menyentuh bola sebanyak tujuh belas kali selama sembilan puluh menit yang diberikan kepadanya oleh Mikel Arteta. Untuk sesaat, tampak seolah-olah Gyökeres memainkan peran penting dalam gol pembuka Martin Zubimendi, tetapi pemain asal Swedia itu mengoper bola kembali kepada pemain Spanyol bertubuh mungil itu dari posisi offside. Gol tersebut dianulir dan skor tetap imbang hingga menit-menit akhir.
Sementara Gyökeres berjuang keras untuk membawa timnya maju, Arteta terpaksa mengandalkan pemain cadangan untuk memecah kebuntuan. Masuknya Gabriel Martinelli dan Havertz terbukti menjadi titik balik, dengan Havertz mencetak gol penentu kemenangan yang luar biasa di masa tambahan waktu untuk memberi Arsenal keunggulan berharga menjelang leg kedua pekan depan.
Beberapa pekan yang menegangkan menanti The Gunners, yang masih berpeluang merebut dua trofi: gelar liga dan Liga Champions. Arteta berharap strikernya bisa kembali menemukan performa terbaiknya di fase akhir musim yang krusial ini. AFC Bournemouth akan bertandang akhir pekan ini, disusul leg kedua perempat final Liga Champions pada Rabu.
Gyökeres, yang memainkan peran penting dalam kualifikasi Piala Dunia Swedia pekan lalu, telah mencetak 17 gol dalam 44 pertandingan kompetitif untuk klub asal London Utara tersebut sejauh ini.