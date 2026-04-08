Penampilan mengecewakan itu menuai kritik tajam terhadap striker Arsenal: 'Dia tampak seolah-olah sedang memakai topeng'

Gyökeres kembali pada Selasa malam ke tempat di mana, antara tahun 2023 dan 2025, ia menampilkan pertunjukan spektakuler dan mencetak banyak gol. Namun, striker tangguh ini kesulitan mempertahankan performa tersebut di Arsenal, seperti yang terlihat pada Selasa malam. “Striker itu merayakan golnya dengan topeng, tapi seolah-olah dirinya sendiri yang tertutupi: ia nyaris tak terlihat,” tulis A Bola.

Media lain juga mengkritik penampilan mantan striker Sporting tersebut. O Jogo mencatat bahwa striker yang mencetak 97 gol untuk raksasa Portugal itu benar-benar ‘terhenti di awal’, sementara Público mengamati bahwa Gyökeres ‘hampir tidak terlihat dalam pertandingan’.