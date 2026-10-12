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'Penampilan itu tak bisa dinafikan': Gary Neville puji Manchester City asuhan Enzo Maresca usai menang 3-0 atas Liverpool di Anfield di tengah dakwaan Premier League
Tim tamu membungkam suporter tuan rumah yang bersikap bermusuhan
Pemuncak klasemen merespons putusan bersalah atas pelanggaran finansial dengan penampilan efektif di Merseyside untuk kembali unggul tiga poin di puncak klasemen. Pertandingan sengit berlangsung di tengah ejekan tanpa henti dari pendukung tuan rumah sebelum kartu merah Ryan Gravenberch membuka jalan bagi tim tamu untuk mengambil kendali. Gol pembuka Erling Haaland, disusul gol-gol spektakuler Jeremy Doku dan Rayan Cherki, memastikan poin penuh meski ancaman sanksi berat membayangi klub tersebut.
- Getty Images Sport
“Anda tidak bisa menafikan penampilan itu”
Seusai peluit akhir, Neville menyoroti ketangguhan mental yang ditunjukkan tim asuhan Maresca saat menghadapi atmosfer tidak bersahabat di kandang rival sengit mereka.
Menanggapi atmosfer panas yang menyelimuti laga penting tersebut, mantan kapten Manchester United itu menyampaikan penilaiannya kepada Sky Sports: "Anfield adalah tempat yang sangat sulit untuk meraih kemenangan. Para pemain dan staf City itu merayakannya bersama-sama.
"Suporter Liverpool menyanyikan 'kalian akan terdegradasi'. Jadi, Anda bisa merasakan situasi yang melatarbelakangi pertandingan ini. Kita tidak tahu di mana City akan berakhir, tetapi penampilan Enzo Maresca dan para pemainnya tidak bisa diabaikan."
“Awan kelabu akan menyelimuti klub.”
Neville mengakui sulit memisahkan pujian atas penampilan di lapangan dari kemungkinan pengurangan poin besar atau degradasi yang masih membayangi kubu biru Manchester.
Menyoroti lebih jauh persoalan regulasi yang membayangi klub serta penampilan dominan tim tamu, pengamat itu menambahkan: "Ini pertandingan Man City pertama yang saya komentari sejak dakwaan itu muncul beberapa pekan lalu. Saya memang pernah bilang, kalau saya tidak ditugaskan untuk pertandingan Man City sampai putusannya keluar, itu akan sangat bagus.
"Seharusnya kita bisa memuji kemenangan ini tanpa terus memikirkan persoalan itu. Ruben Dias, Gianluigi Donnarumma, dan Elliott Anderson tampil luar biasa. Di akhir pertandingan, Anda membayangkan bahwa jika putusan bersalah itu dikukuhkan, awan kelabu akan membayangi klub."
- Focus Images
Apa langkah selanjutnya bagi kedua pihak?
City harus segera mengalihkan fokus ke Eropa karena mereka akan menjamu juara bertahan Liga Champions PSG dalam laga penting fase liga pada Rabu, 14 Oktober. Kedatangan raksasa Prancis itu menjadi ujian berat lainnya bagi anak asuh Maresca, sementara sengketa hukum klub terus berlanjut. Sementara itu, Liverpool menghadapi semakin banyak pertanyaan soal taktik setelah Florian Wirtz kesulitan memberi dampak, dan absennya Alexander Isak sangat terasa
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