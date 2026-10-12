Seusai peluit akhir, Neville menyoroti ketangguhan mental yang ditunjukkan tim asuhan Maresca saat menghadapi atmosfer tidak bersahabat di kandang rival sengit mereka.

Menanggapi atmosfer panas yang menyelimuti laga penting tersebut, mantan kapten Manchester United itu menyampaikan penilaiannya kepada Sky Sports: "Anfield adalah tempat yang sangat sulit untuk meraih kemenangan. Para pemain dan staf City itu merayakannya bersama-sama.

"Suporter Liverpool menyanyikan 'kalian akan terdegradasi'. Jadi, Anda bisa merasakan situasi yang melatarbelakangi pertandingan ini. Kita tidak tahu di mana City akan berakhir, tetapi penampilan Enzo Maresca dan para pemainnya tidak bisa diabaikan."