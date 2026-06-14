Penampilan gemilang Qatar di menit-menit akhir mengejutkan Swiss yang boros peluang dalam laga pembuka Grup B Piala Dunia, setelah keputusan penalti yang kontroversial membawa Breel Embolo mencetak gol pertamanya

Granit Xhaka melontarkan kritik tajam terhadap penampilan timnya setelah peluit akhir dibunyikan. Penampilan yang mereka tunjukkan tidak jauh berbeda dengan saat mereka bermain imbang 1-1 melawan Australia dalam laga persahabatan. Kapten Swiss itu sebenarnya sudah memberikan peringatan sebelum pertandingan, namun hal itu tidak membuahkan hasil yang diharapkan.

"Sepak bola memiliki sisi indah dan kurang indah, itu tidak akan berubah. Jika Anda tidak memanfaatkan peluang di lini depan, Anda akan kebobolan di lini belakang. Mungkin kami kehilangan sedikit kesabaran dan berpikir bahwa kami harus mencetak gol menjadi 2-0. Kami harus cukup cerdas dan berpengalaman serta hanya membawa pulang kemenangan dari pertandingan ini," kata Xhaka kepada SRF.

"Kami tahu mereka menunggu momen mereka. Ritme permainan sedikit kacau, kami tidak bermain di posisi-posisi tersebut lagi, semua orang hanya berlari tanpa arah. Pada akhirnya, Anda harus lebih menghormati posisi dan melakukan apa yang diminta pelatih. Anda tidak perlu menjadi bintang dan melakukan semuanya sendiri. Ini soal disiplin. Jika pelatih memasukkan pemain dan Anda tidak memiliki disiplin di posisi tertentu, maka situasinya menjadi sulit."