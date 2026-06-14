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Penampilan gemilang Qatar di menit-menit akhir mengejutkan Swiss yang boros peluang dalam laga pembuka Grup B Piala Dunia, setelah keputusan penalti yang kontroversial membawa Breel Embolo mencetak gol pertamanya
Orang Swiss yang boros dihukum mati
Swiss harus menyesali banyaknya peluang yang terbuang percuma saat Qatar berhasil merebut satu poin pertamanya di Piala Dunia dengan cara yang dramatis. Tim asuhan Murat Yakin tampaknya akan meraih kemenangan mudah setelah menguasai sebagian besar jalannya pertandingan di Santa Clara, namun kegagalan mereka mencetak gol kedua ternyata berakibat fatal. Rasa frustrasi terlihat jelas saat peluit akhir dibunyikan, dengan Yakin melemparkan botol air ke tanah karena marah karena timnya membiarkan dua poin terlepas.
Swiss berhasil mengungguli lawan mereka melalui tendangan penalti Breel Embolo yang membawa mereka memimpin pada menit ke-17. Tim Swiss tampak melaju mulus menuju garis finis hingga menit ke-94 ketika Boualem Khoukhi melompat paling tinggi untuk menyundul bola ke gawang - meskipun gol tersebut secara resmi dikreditkan kepada Miro Muheim - dan memicu perayaan meriah di tribun penonton. Hasil ini membuat kedua tim masing-masing meraih satu poin di Grup B, sehingga persaingan di grup ini tetap terbuka lebar menyusul hasil imbang Kanada dengan Bosnia-Herzegovina sebelumnya.
- Getty Images Sport
Penalti di awal pertandingan memicu kontroversi seputar VAR
Pertandingan itu diwarnai insiden dramatis yang melibatkan VAR pada menit ke-14 ketika kiper Qatar, Abunada, bertabrakan dengan Remo Freuler di dalam kotak penalti. Insiden tersebut membuat sang kiper untuk sementara tak bisa bergerak, namun saat ia sedang mendapat perawatan, wasit menunjuk titik penalti. Namun, keputusan tersebut menuai kontroversi karena tayangan ulang menunjukkan kemungkinan adanya posisi offside dalam proses serangan tersebut. Ada rasa frustrasi yang signifikan karena FIFA gagal menampilkan konfirmasi keputusan otomatis tersebut di layar lebar di stadion.
Embolo, yang tiba di Amerika Serikat dengan penerbangan yang tertunda, tidak menunjukkan tanda-tanda kaku saat maju untuk melakukan tendangan penalti. Striker tersebut dengan tenang memasukkan bola ke sudut kiri bawah gawang. Meskipun unggul lebih dulu, Nati tidak dapat memanfaatkan momentum tersebut, dengan Dan Ndoye dan Embolo sendiri membuang peluang emas untuk menggandakan keunggulan sebelum jeda.
Xhaka mengkritik penampilan Swiss
Granit Xhaka melontarkan kritik tajam terhadap penampilan timnya setelah peluit akhir dibunyikan. Penampilan yang mereka tunjukkan tidak jauh berbeda dengan saat mereka bermain imbang 1-1 melawan Australia dalam laga persahabatan. Kapten Swiss itu sebenarnya sudah memberikan peringatan sebelum pertandingan, namun hal itu tidak membuahkan hasil yang diharapkan.
"Sepak bola memiliki sisi indah dan kurang indah, itu tidak akan berubah. Jika Anda tidak memanfaatkan peluang di lini depan, Anda akan kebobolan di lini belakang. Mungkin kami kehilangan sedikit kesabaran dan berpikir bahwa kami harus mencetak gol menjadi 2-0. Kami harus cukup cerdas dan berpengalaman serta hanya membawa pulang kemenangan dari pertandingan ini," kata Xhaka kepada SRF.
"Kami tahu mereka menunggu momen mereka. Ritme permainan sedikit kacau, kami tidak bermain di posisi-posisi tersebut lagi, semua orang hanya berlari tanpa arah. Pada akhirnya, Anda harus lebih menghormati posisi dan melakukan apa yang diminta pelatih. Anda tidak perlu menjadi bintang dan melakukan semuanya sendiri. Ini soal disiplin. Jika pelatih memasukkan pemain dan Anda tidak memiliki disiplin di posisi tertentu, maka situasinya menjadi sulit."
- Getty Images Sport
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Swiss dan Qatar?
Setelah hasil imbang pada laga pembuka Grup B ini, Swiss sudah berada di bawah tekanan. Dengan hanya mengantongi satu poin, tim nasional Swiss kini bertolak ke Los Angeles, tempat mereka akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina. Tim Bosnia juga mengawali turnamen ini dengan hasil imbang melawan Kanada, sehingga klasemen grup masih sangat terbuka. Di sisi lain, Qatar merayakan satu poin tersebut layaknya sebuah kemenangan dan kini akan menghadapi tuan rumah bersama Kanada di Vancouver pada 18 Juni.