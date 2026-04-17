Ameé Ruszkai



Penampilan gemilang Hannah Hampton bersama timnas Inggris membuktikan bahwa performa bisa berubah-ubah, namun kualitas sejati tak pernah pudar; kiper utama Lionesses ini menghadirkan momen yang berpotensi menjadi pemicu kebangkitan performanya musim ini

Saat jam menunjukkan menit ke-90 di Wembley pada Selasa malam, Inggris berada di bawah tekanan terbesar sepanjang pertandingan. Setelah unggul lebih dulu dalam waktu kurang dari tiga menit melalui tendangan akrobatik Lauren Hemp, tim Lionesses berhasil mencegah Spanyol benar-benar menekan mereka, dan justru menciptakan sebagian besar peluang terbaik bagi diri mereka sendiri. Namun, di menit-menit akhir, mereka membutuhkan Hannah Hampton, kiper kelas dunia mereka, untuk melakukan penyelamatan gemilang.

Umpan sudut yang dilepaskan Mapi Leon sangat bagus, dan Edna Imade melompat untuk menyambutnya, melepaskan sundulan keras ke arah gawang Inggris dari jarak hanya enam yard. Hampton telah melakukan beberapa penyelamatan dalam pertandingan ini, tetapi momen ini memaksanya untuk menunjukkan penampilan terbaiknya, saat ia bereaksi dengan cemerlang untuk menepis bola menjauh dari bahaya dan menggagalkan upaya Spanyol di detik-detik terakhir.

Itu adalah penyelamatan yang sangat penting, menjaga gawang tetap bersih dan, dengan itu, kemenangan ketiga atas La Roja dalam empat pertemuan terakhir Lionesses dengan juara dunia tersebut. Taruhannya memang tidak sebesar final Kejuaraan Eropa musim panas lalu, tetapi tetap signifikan, dengan hanya satu tempat otomatis yang tersedia di grup kualifikasi Piala Dunia yang berisi dua tim raksasa ini. Inggris kini unggul tiga poin di puncak klasemen dan berada di posisi terdepan untuk merebut tempat tersebut - dan penyelamatan dari Hampton, yang memasuki jeda internasional ini dalam performa yang kurang konsisten, adalah alasan utama di balik hal itu.

    Di bawah tekanan

    Performa Hampton dalam beberapa pekan terakhir memang cukup menarik perhatian. Dianggap sebagai salah satu kiper terbaik di dunia, bahkan mungkin yang terbaik, ia memasuki jeda internasional ini setelah kebobolan tujuh gol dalam enam pertandingan terakhirnya bersama Chelsea. Clean sheet terakhirnya terjadi saat Chelsea menaklukkan Manchester United di final Piala Liga bulan lalu.

    Namun, pertahanan Chelsea menjadi alasan di balik hal tersebut. Di tengah cedera yang dialami pemain kunci seperti Nathalie Bjorn dan Millie Bright, serta pendekatan yang lebih mengutamakan serangan dari pelatih kepala Sonia Bompastor, The Blues tidak sekuat tahun lalu di lini belakang.

    Untungnya bagi Chelsea, hal itu bertepatan dengan lawan-lawan yang sebagian besar menemukan Hampton dalam performa terbaiknya di belakang pertahanan tersebut.

    • Iklan
    Kesalahan yang tidak biasa

    Namun, dalam beberapa pekan terakhir, beberapa kesalahan mulai muncul. Saat Chelsea menghadapi Brighton setelah final Piala Liga itu, kesalahan penilaian yang mengejutkan terhadap tendangan Hampton membuat The Seagulls berhasil menyamakan kedudukan, dan mereka hampir saja memaksa juara bertahan Liga Super Wanita itu bermain imbang jika saja gelandang muda Lexi Potter tidak menyelamatkan muka Hampton dengan mencetak gol di menit-menit akhir.

    Seminggu kemudian, pada leg pertama perempat final Liga Champions Chelsea melawan Arsenal, banyak yang terkejut saat tendangan jarak jauh Chloe Kelly melesat melewati Hampton, padahal kiper sekelasnya yang berkelas dunia seharusnya bisa melakukan yang lebih baik.

    Kemudian, dalam pertandingan terakhir Chelsea sebelum jeda internasional, kesalahan penilaian mengejutkan lainnya dari Hampton memungkinkan Tottenham menyamakan kedudukan dalam pertandingan perempat final Piala FA mereka, sebelum Veerle Buurman kali ini datang menyelamatkan dengan tendangan brilian untuk memenangkan pertandingan di menit-menit akhir.

    Pengawasan yang semakin ketat

    Oleh karena itu, Hampton mendapat sorotan yang sedikit lebih besar dari biasanya menjelang jeda internasional ini. Sebagai kiper nomor satu Inggris yang tak terbantahkan, sudah diketahui bahwa ia akan memainkan peran penting pekan ini. Jadi, pertanyaan besarnya adalah, bisakah ia melupakan kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam penampilannya belakangan ini?

    Pada babak pertama di Wembley, beberapa orang mungkin meragukan kemampuannya untuk melakukannya. Terkenal karena distribusi bolanya yang sangat baik serta kemampuannya yang brilian dalam menghentikan tembakan, umpan Hampton kali ini kurang akurat dan hampir saja membuat Spanyol menyamakan skor ketika ia mengoper bola langsung ke Mariona Caldentey yang berada di posisi berbahaya.

    Membalikkan keadaan

    Namun, pada babak kedua, Hampton membuktikan mengapa ia dianggap sebagai salah satu yang terbaik di dunia. Kesalahan-kesalahan dalam mengoper bola berkurang, dan saat Spanyol meningkatkan tekanan untuk mencari gol penyama kedudukan, kiper nomor satu Inggris itu melakukan sejumlah penyelamatan gemilang yang berhasil menahan serangan La Roja.

    Kemudian, di menit terakhir, ia melakukan penyelamatan terbaik untuk menggagalkan upaya Imade dan memastikan The Lionesses mempertahankan tiga poin yang sangat penting.

    "Itulah mengapa Anda membutuhkan kiper kelas dunia, untuk momen-momen seperti ini," kata Fran Kirby, pemenang gelar Euro 2022 bersama The Lionesses, dalam wawancara di BBC Radio 5 Sports Extra. "Penyelamatan di akhir pertandingan itu pada dasarnya memenangkan pertandingan bagi Inggris. Ia harus mendapatkan kepercayaan diri yang besar dari hal itu menjelang pertandingan berikutnya.

    "Hampton datang ke pemusatan latihan ini dengan banyak tanda tanya seputar penampilannya di klub, karena gol-gol yang dia kebobolan, tapi inilah saatnya kepercayaan dirinya tumbuh kembali."

    Pemicu perubahan

    Sebuah pepatah lama mengatakan bahwa performa bisa berubah-ubah, tapi kualitas sejati tak pernah pudar. Aksi heroik Hampton di akhir kemenangan pada Selasa lalu jelas membuktikan hal itu.

    Pemain berusia 25 tahun ini memang mengalami beberapa momen yang kurang meyakinkan belakangan ini, tapi dia juga menampilkan performa yang bagus dalam beberapa pekan terakhir. Permainannya memang sedikit goyah dan tidak konsisten, tidak lebih dari itu, dan hal ini semakin mencolok karena hal tersebut sangat tidak seperti dirinya, serta kesalahan-kesalahan tersebut cenderung jarang terjadi.

    Apakah Selasa ini bisa menjadi katalis bagi Hampton untuk kembali ke level performa konsisten yang telah membantunya menonjol sebagai kiper kelas dunia?

    Chelsea tentu berharap demikian, karena The Blues berupaya mengakhiri musim yang kurang memuaskan dengan kesuksesan di Piala FA dan memastikan tempat di Liga Champions, dan Inggris pun berharap demikian, saat mereka bersiap untuk pertandingan kualifikasi besar lainnya pada hari Sabtu.

    Peran penting yang harus dimainkan

    Tim Lionesses akan bertandang ke Islandia untuk pertandingan berikutnya dalam jeda internasional ini, setelah mengalahkan negara Nordik tersebut dengan skor 2-0 bulan lalu dalam pertandingan yang juga menampilkan penyelamatan luar biasa dari Hampton saat skor masih 1-0.

    Itu adalah momen yang diingat Wiegman pada Selasa malam, saat membahas momen penting terbaru dari kiper andalannya.

    "Dia melakukan penyelamatan saat melawan Islandia, ketika kami benar-benar mendominasi pertandingan tetapi skor masih 1-0, dia melakukan penyelamatan krusial, dan malam ini dia juga melakukan penyelamatan krusial itu," katanya. "Sungguh menyenangkan memiliki pemain seperti itu di tim. Itu membuat perbedaan."

    Memang, hal itu bisa membuat perbedaan besar dalam skala yang lebih luas. Setelah mengalahkan Spanyol, Inggris kini berada di posisi terdepan untuk mengamankan satu-satunya slot kualifikasi otomatis di grup ini untuk Piala Dunia musim panas mendatang. Untuk mempertahankan keunggulan itu, kemenangan di Islandia sangat vital, sebelum bertandang ke Spanyol pada bulan Juni.

    Jika The Lionesses bisa meraih hasil di Mallorca, posisi teratas hampir pasti aman, tetapi jika mereka kalah, selisih gol, bagaimanapun juga, bisa menjadi faktor penentu.

    Di situlah kualitas kelas dunia Hampton menjadi keunggulan besar bagi tim Inggris yang ingin menyelesaikan tugas secepat mungkin.

