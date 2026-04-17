Penampilan gemilang Hannah Hampton bersama timnas Inggris membuktikan bahwa performa bisa berubah-ubah, namun kualitas sejati tak pernah pudar; kiper utama Lionesses ini menghadirkan momen yang berpotensi menjadi pemicu kebangkitan performanya musim ini

Umpan sudut yang dilepaskan Mapi Leon sangat bagus, dan Edna Imade melompat untuk menyambutnya, melepaskan sundulan keras ke arah gawang Inggris dari jarak hanya enam yard. Hampton telah melakukan beberapa penyelamatan dalam pertandingan ini, tetapi momen ini memaksanya untuk menunjukkan penampilan terbaiknya, saat ia bereaksi dengan cemerlang untuk menepis bola menjauh dari bahaya dan menggagalkan upaya Spanyol di detik-detik terakhir.

Itu adalah penyelamatan yang sangat penting, menjaga gawang tetap bersih dan, dengan itu, kemenangan ketiga atas La Roja dalam empat pertemuan terakhir Lionesses dengan juara dunia tersebut. Taruhannya memang tidak sebesar final Kejuaraan Eropa musim panas lalu, tetapi tetap signifikan, dengan hanya satu tempat otomatis yang tersedia di grup kualifikasi Piala Dunia yang berisi dua tim raksasa ini. Inggris kini unggul tiga poin di puncak klasemen dan berada di posisi terdepan untuk merebut tempat tersebut - dan penyelamatan dari Hampton, yang memasuki jeda internasional ini dalam performa yang kurang konsisten, adalah alasan utama di balik hal itu.