Rice silence doubters
Krishan Davis

Penampilan dominan Declan Rice atas para gelandang andalan PSG di final Liga Champions akan membungkam para pengkritik bintang Arsenal itu sekali dan untuk selamanya

Paris Saint-Germain vs Arsenal

Tanyakan kepada banyak penggemar setia Arsenal mengenai pendapat mereka tentang siapa gelandang terbaik di dunia, dan jawabannya hampir pasti sama: Declan Rice. Bahkan ada seruan agar pemain asal Inggris itu memenangkan Ballon d'Or setelah membawa The Gunners meraih gelar liga pertama dalam 22 tahun, serta melaju ke final Liga Champions. Namun, sebagian besar dunia masih belum sepenuhnya yakin.

Namun, hari Sabtu nanti akan menjadi kesempatan yang tepat bagi pemain berusia 27 tahun ini untuk membungkam para pengkritiknya, saat ia bersiap menghadapi laga krusial melawan Paris Saint-Germain dalam pertandingan puncak musim kompetisi Eropa ini.

Ada perasaan bahwa kemenangan akan sangat berarti bagi Rice secara pribadi, yang akan berhadapan dengan tiga gelandang yang oleh banyak orang dianggap lebih baik darinya dalam laga di Budapest tersebut. Jika ia bisa keluar sebagai pemenang dalam pertarungan kunci itu, maka akan sulit bagi para pengkritiknya untuk membantah klaim bahwa ia adalah salah satu yang terbaik - jika bukan yang terbaik - di posisinya di dunia.

Untuk mencapainya, mungkin saja ini soal kembali ke dasar-dasar...

  • Paris Saint-Germain FC v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    Tugas yang berat

    Sabtu nanti akan menjadi pertandingan terbesar dalam karier klub Rice hingga saat ini, dan ia mungkin tak akan pernah menghadapi tugas yang lebih berat di lini tengah saat harus berhadapan dengan lini tengah paling seimbang di dunia.

    Vitinha adalah orang yang paling banyak mendapat pujian sebagai metronom PSG, mengatur tempo dari lingkaran tengah dan melancarkan serangan yang tak terhitung jumlahnya dengan pergerakan dan operannya yang terukur. Ia juga berkontribusi di sepertiga akhir lapangan, dengan total 17 gol dan assist pada musim 2025-26, dan ia bisa mengungguli hampir semua orang pada hari-harinya yang terbaik.

    Kemudian ada Joao Neves; meski mungkin berada di bayang-bayang rekan senegaranya yang dihormati, Vitinha, ia adalah yang menangani sebagian besar pekerjaan kotor, namun ia tetap memiliki visi dan jangkauan umpan yang cukup untuk menjadi ancaman nyata dari lini belakang, seperti yang terlihat dari assist indahnya melawan Liverpool di perempat final dan sundulan tak terduganya melawan Bayern Munich di semifinal.

    Sementara itu, Fabian Ruiz adalah anggota trio tengah PSG yang paling kurang mendapat sorotan dan diremehkan, dengan lari-larinya yang agresif, kecerdasan bermain, dan kreativitasnya membuatnya menjadi sosok yang dinamis. Ia mencetak gol fantastis di semifinal tahun lalu melawan Arsenal dan memainkan peran kunci melawan Bayern di edisi musim ini. Cedera lutut telah mengganggu kampanyenya, tetapi pemain internasional Spanyol ini akan fit pada hari Sabtu dan karenanya sekali lagi menjadi ancaman besar bagi peluang kesuksesan The Gunners.

    Warren Zaire-Emery kemungkinan besar akan memulai pertandingan dari bangku cadangan untuk raksasa Prancis tersebut, tetapi kehadirannya tidak akan melemahkan tim saat ia masuk ke lapangan sebagai pemain yang lincah dan rapi.

  • Arsenal FC v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2024/25 Semi Final First LegGetty Images Sport

    Memperbaiki kesalahan

    Memang, kekalahan menyakitkan di semifinal tahun lalu dari Les Parisiens pasti masih terngiang di benak Rice, terutama karena perannya yang kurang menguntungkan dalam kekalahan agregat 3-1 tersebut.

    Pemain internasional Inggris itulah yang teralihkan perhatiannya ke arah bola dan kaki-kaki lincah Khvicha Kvaratskhelia hanya empat menit setelah leg pertama dimulai di Emirates, sehingga membuat Ousmane Dembele benar-benar tak terkawal di tepi kotak penalti.

    Benar saja, pemain asal Georgia itu mengoper bola rendah ke calon pemenang Ballon d'Or tersebut dan Dembele mencetak gol melalui tendangan yang membentur tiang gawang, yang langsung membuat Arsenal tertekan dalam pertandingan tersebut. Sejujurnya, itu adalah momen yang tidak pernah bisa mereka pulihkan karena tim asal London utara itu kalah 1-0 di kandang sendiri pada leg pertama.

  • Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    'Harus berani mengambil risiko'

    Rice yakin ada beberapa pelajaran penting yang dipetik dari kekalahan dalam dua leg pada musim 2024-25, saat Arsenal bertekad untuk melangkah dua langkah lebih jauh kali ini, didorong oleh gelar juara Liga Premier yang telah lama dinanti-nantikan.

    Dalam wawancara dengan UEFAmenjelang final tahun ini, ia mengatakan: "PSG adalah tim yang sangat bagus. [Kami] menghadapi mereka dalam dua leg tahun lalu. Hasilnya bisa saja berbeda, jadi jika membicarakannya sekarang, semoga tim terbaik yang menang.

    "Apa yang kami pelajari dari kekalahan di semifinal musim lalu? Bahwa Anda harus memanfaatkan peluang, karena kami memiliki banyak peluang. Itu memang bukan takdir kami, tetapi momen-momen seperti itulah yang mempersiapkan Anda untuk momen-momen yang akan datang. Kami akan siap."

  • Arsenal v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    Titik lemah?

    Namun, Rice tentu tak bisa melakukannya sendirian; dalam keadaan normal, pertarungan tiga lawan satu bukanlah pertarungan yang seimbang, tetapi melawan trio gelandang PSG yang tangguh, itu adalah tugas yang mustahil. Ia akan membutuhkan dukungan, dan itu berarti Arteta harus menentukan susunan pemain yang tepat pada malam itu.

    Martin Zubimendi mengawali musim dengan performa yang bagus dan tampak seperti pasangan ideal bagi Rice yang lincah, beradaptasi dengan mulus terhadap kerasnya sepak bola Inggris setelah pindah dengan nilai transfer besar dari Real Sociedad sambil memberikan kontribusi penting di kedua ujung lapangan. Namun, pada akhirnya terlihat jelas bahwa intensitas Liga Premier mulai memengaruhi performanya.

    Performa pemain Spanyol itu secara bertahap menurun seiring berjalannya musim, karena ia mencatatkan menit bermain jauh lebih banyak daripada musim-musim sebelumnya, melampaui 4.000 menit untuk pertama kalinya dan menjadi pemain dengan waktu bermain terbanyak ketiga di seluruh skuad, hanya di belakang Rice dan kiper David Raya. Pengaruh Zubimendi dalam serangan pun semakin berkurang, ia memiliki sentuhan bola yang lebih sedikit dan terlihat kelelahan di beberapa kesempatan, dengan gol atau assist terakhirnya tercipta pada bulan Februari.

    Zubimendi tetap menjadi figur penting di lini belakang, namun akan menarik untuk melihat apakah Arteta akan memilih Myles Lewis-Skelly sebagai pasangan Rice. Setelah menit bermainnya dibatasi sepanjang musim 2025-26, pemain serba bisa berusia 19 tahun ini tiba-tiba mendapat lebih banyak waktu bermain di lini tengah dan sebagai bek kiri pada fase akhir musim, membalas kepercayaan manajer dengan penampilan yang meyakinkan. Mengingat ia jauh lebih segar daripada rekan setimnya asal Spanyol, Lewis-Skelly bisa menjadi pasangan yang sempurna bagi Rice pada Sabtu nanti.

  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League 2024/25 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    Pergeseran fokus

    Setelah berhasil mengubah perannya menjadi gelandang serang yang aktif bergerak dari kotak penalti ke kotak penalti di Arsenal, Arteta mungkin akan meminta bintang Inggris itu untuk kembali ke dasar-dasar permainannya di final Liga Champions—terutama dalam hal tugas-tugas bertahan yang menurut banyak penggemar dan pakar merupakan keahlian terbaik Rice.

    Hampir bisa dipastikan bahwa The Gunners akan mengalami periode panjang tanpa menguasai bola, dan pemain seperti Vitinha, Neves, dan Ruiz akan berusaha mendominasi dari tengah lapangan. Itu berarti Rice harus fokus untuk mengganggu mereka - mengikuti pergerakan lawan dan muncul untuk melakukan intervensi penting yang menjadikannya salah satu yang terbaik dalam peran No. 6.

    Rice tentu memiliki stamina untuk menjadi gelandang serang No.8, tetapi angka-angka yang moderat dan pengaruh serangannya yang terbatas dalam permainan terbuka berarti dia mungkin bukan paket lengkap di posisi yang lebih maju. Fokus pada melindungi barisan belakang, oleh karena itu, mungkin cocok baginya pada kesempatan ini. Memang, manajer lawan menyadari bahwa di situlah Arsenal berada di puncak performa mereka.

    "Kami sudah pernah bermain melawan tim Arsenal ini [di semifinal musim lalu], jadi kami tahu apa yang mereka mampu lakukan," kata Luis Enrique dalam konferensi pers baru-baru ini. "Tanpa bola, mereka adalah tim terbaik di dunia, dan dengan bola mereka bisa mencetak banyak gol. Itu adalah kombinasi yang luar biasa bagi mereka.

    "Jika melihat statistik Arsenal, Anda bisa melihat bahwa Mikel Arteta adalah pemimpin sebagai manajer, yang telah menanamkan mentalitas pemenang dalam tim. Mereka telah meningkat selama beberapa musim terakhir; mereka menyukai bola, tetapi mereka adalah tim terbaik di Eropa tanpa bola."

  • Arsenal FC v Bayer 04 Leverkusen - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    'Kesempatan'

    Menjelang final hari Sabtu, Rice pasti sangat menyadari bahwa ia memiliki kesempatan emas tidak hanya untuk meraih trofi paling bergengsi di sepak bola Eropa, tetapi juga untuk membungkam para pengkritiknya dan menempatkan dirinya tepat di tengah-tengah perdebatan mengenai 'gelandang terbaik di dunia'.

    Jika ia mampu memenangkan pertarungan yang sangat dinantikan melawan Vitinha, Neves, dan Ruiz—tiga talenta kelas dunia sejati—maka tak ada yang bisa membantah bahwa pemain berusia 27 tahun ini layak masuk dalam jajaran elit di posisinya, dan mungkin bahkan melebihi yang lain.

    Rice menyadari betapa pentingnya momen ini. "Anda harus tampil maksimal untuk mengalahkan PSG," katanya kepada UEFA. "Anda butuh semangat yang membara sejak peluit pertama, bahwa Anda akan memenangkan final ini. Ini adalah kompetisi terbesar dalam sepak bola. Final Liga Champions, tidak ada yang lebih besar dari itu. Betapa indahnya kesempatan ini, betapa besarnya peluang ini.

    "Ini akan menjadi tendangan terakhir di sepak bola klub untuk musim ini, jadi untuk mengakhiri musim dengan gemilang dan memberikan segalanya, mengosongkan tangki tenaga sepenuhnya, dan memberikan segala yang kamu miliki untuk memenangkan trofi yang indah ini bersama klub ini."

