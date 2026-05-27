Penampilan dominan Declan Rice atas para gelandang andalan PSG di final Liga Champions akan membungkam para pengkritik bintang Arsenal itu sekali dan untuk selamanya

Sabtu nanti akan menjadi pertandingan terbesar dalam karier klub Rice hingga saat ini, dan ia mungkin tak akan pernah menghadapi tugas yang lebih berat di lini tengah saat harus berhadapan dengan lini tengah paling seimbang di dunia.

Vitinha adalah orang yang paling banyak mendapat pujian sebagai metronom PSG, mengatur tempo dari lingkaran tengah dan melancarkan serangan yang tak terhitung jumlahnya dengan pergerakan dan operannya yang terukur. Ia juga berkontribusi di sepertiga akhir lapangan, dengan total 17 gol dan assist pada musim 2025-26, dan ia bisa mengungguli hampir semua orang pada hari-harinya yang terbaik.

Kemudian ada Joao Neves; meski mungkin berada di bayang-bayang rekan senegaranya yang dihormati, Vitinha, ia adalah yang menangani sebagian besar pekerjaan kotor, namun ia tetap memiliki visi dan jangkauan umpan yang cukup untuk menjadi ancaman nyata dari lini belakang, seperti yang terlihat dari assist indahnya melawan Liverpool di perempat final dan sundulan tak terduganya melawan Bayern Munich di semifinal.

Sementara itu, Fabian Ruiz adalah anggota trio tengah PSG yang paling kurang mendapat sorotan dan diremehkan, dengan lari-larinya yang agresif, kecerdasan bermain, dan kreativitasnya membuatnya menjadi sosok yang dinamis. Ia mencetak gol fantastis di semifinal tahun lalu melawan Arsenal dan memainkan peran kunci melawan Bayern di edisi musim ini. Cedera lutut telah mengganggu kampanyenya, tetapi pemain internasional Spanyol ini akan fit pada hari Sabtu dan karenanya sekali lagi menjadi ancaman besar bagi peluang kesuksesan The Gunners.

Warren Zaire-Emery kemungkinan besar akan memulai pertandingan dari bangku cadangan untuk raksasa Prancis tersebut, tetapi kehadirannya tidak akan melemahkan tim saat ia masuk ke lapangan sebagai pemain yang lincah dan rapi.