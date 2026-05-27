Penampilan dominan Declan Rice atas para gelandang andalan PSG di final Liga Champions akan membungkam para pengkritik bintang Arsenal itu sekali dan untuk selamanya

Setelah berhasil mengubah perannya menjadi gelandang serang yang aktif bergerak dari kotak penalti ke kotak penalti di Arsenal, Arteta mungkin akan meminta bintang Inggris itu untuk kembali ke dasar-dasar permainannya di final Liga Champions—terutama dalam hal tugas-tugas bertahan yang menurut banyak penggemar dan pakar merupakan keahlian terbaik Rice.
Hampir bisa dipastikan bahwa The Gunners akan mengalami periode panjang tanpa menguasai bola, dan pemain seperti Vitinha, Neves, dan Ruiz akan berusaha mendominasi dari tengah lapangan. Itu berarti Rice harus fokus untuk mengganggu mereka - mengikuti pergerakan lawan dan muncul untuk melakukan intervensi penting yang menjadikannya salah satu yang terbaik dalam peran No. 6.
Rice tentu memiliki stamina untuk menjadi gelandang serang No.8, tetapi angka-angka yang moderat dan pengaruh serangannya yang terbatas dalam permainan terbuka berarti dia mungkin bukan paket lengkap di posisi yang lebih maju. Fokus pada melindungi barisan belakang, oleh karena itu, mungkin cocok baginya pada kesempatan ini. Memang, manajer lawan menyadari bahwa di situlah Arsenal berada di puncak performa mereka.
"Kami sudah pernah bermain melawan tim Arsenal ini [di semifinal musim lalu], jadi kami tahu apa yang mereka mampu lakukan," kata Luis Enrique dalam konferensi pers baru-baru ini. "Tanpa bola, mereka adalah tim terbaik di dunia, dan dengan bola mereka bisa mencetak banyak gol. Itu adalah kombinasi yang luar biasa bagi mereka.
"Jika melihat statistik Arsenal, Anda bisa melihat bahwa Mikel Arteta adalah pemimpin sebagai manajer, yang telah menanamkan mentalitas pemenang dalam tim. Mereka telah meningkat selama beberapa musim terakhir; mereka menyukai bola, tetapi mereka adalah tim terbaik di Eropa tanpa bola."