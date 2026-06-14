Penampilan Brasil di babak pertama memang mengkhawatirkan, sementara salah satu pemain idaman Kompany semakin menarik perhatian: Tiga hal yang menonjol dalam laga pembuka Piala Dunia Selecao melawan Maroko yang berakhir imbang 1-1

Neymar, yang pada menit-menit terakhir berhasil masuk ke skuad Brasil untuk Piala Dunia, tidak bermain melawan Maroko. Ia tidak bisa bermain karena cedera betisnya masih mengganggu. Namun, pihak Selecao optimis bahwa pemain berusia 34 tahun dari FC Santos itu sudah siap bertanding kembali pada laga grup kedua melawan Haiti.

Kini, Carlo Ancelotti tidak membawa Neymar sebagai pemain inti. Secara teknis, sang superstar tidak akan selalu menjadi sorotan. Namun – dan hal ini sudah terlihat pada laga pembuka melawan Maroko – bagi tim Brasil, Neymar tetap memainkan peran penting meski hanya duduk di bangku cadangan. Termasuk bagi Vinicius Junior, penerus sahnya sebagai pemain penentu bagi Selecao.

Pasalnya, Vinicius tidak perlu sendirian menanggung tekanan besar untuk memikul beban negara sepak bola Brasil di pundaknya. Tekanan ini tentu saja melampaui apa yang terjadi di lapangan – dan di sinilah Neymar secara otomatis meringankan beban Vinicius.

Saat duduk di bangku cadangan karena cedera melawan Maroko, Neymar terus-menerus ditampilkan di layar. Ia menjadi pusat perhatian, meski tidak berada di lapangan. Vinicius tentu saja sangat menyadari hal ini. Dan karena itu, ia dapat lebih efektif fokus pada apa yang terjadi dalam pertandingan itu sendiri. Dalam hal situasi di sekitar lapangan, Neymar lah yang justru menjadi sosok yang luar biasa.

Sehingga, pada babak pertama, saat Brasil mengalami kesulitan besar menghadapi Maroko yang menekan secara agresif dan bermain luar biasa, Vinicius bisa menjadi bintang tunggal yang harus ia perankan. Hampir seluruh ancaman gol Brasil berasal dari aksi individu pemain serang Real Madrid ini. Dan pada menit ke-32, Vinicius-lah yang mencetak gol indah untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1 melalui salah satu aksi solonya.