Brasil, juara dunia terbanyak sepanjang sejarah, sama sekali tidak bermain layaknya juara dunia terbanyak pada babak pertama pertandingan pembuka Piala Dunia mereka melawan Maroko. Penampilan tim Afrika Utara itu justru semakin mengesankan; mereka berhasil memimpin dengan sangat layak berkat gol yang sangat apik dari Ismael Saibari, yang sedang diincar Bayern Munich.
Vinicius Junior dari Real Madrid terpaksa tampil sendirian di babak pertama, sehingga hanya gol darinya yang bisa membawa Brasil kembali ke dalam permainan. Setelah jeda, Selecao tampil seperti tim yang berbeda, mengambil alih kendali, dan mengendalikan permainan kreatif Maroko dengan jauh lebih baik.
Pada akhirnya, dua favorit terkuat untuk dua posisi teratas di Grup C ini bermain imbang 1-1 dalam pertandingan paling berkualitas sejauh ini di Piala Dunia 2026. Tiga hal yang menonjol dalam pertandingan ini.
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