Penampilan baru untuk Selecao! Vinicius Jr dan kawan-kawan siap debut jersey Jordan Brand bersejarah dalam laga persahabatan melawan Prancis yang dinanti-nantikan

Ikon Real Madrid, Vinicius Jr., telah ditunjuk sebagai duta kolaborasi ini, menyoroti bagaimana langkah ini melampaui lapangan sepak bola. "Bagi setiap anak di Brasil yang bermimpi memiliki bola di kaki mereka, kemitraan ini memiliki makna yang sangat mendalam," kata Vinicius Jr. di situs web resmi CBF.

"Jordan Brand dan Tim Nasional kami diikat oleh lebih dari sekadar sepak bola - ini tentang budaya dan kehebatan yang bersatu. Ketika logo Jumpman muncul dalam warna kami, hal itu menunjukkan kepada dunia kreativitas, passion, dan energi yang membuat Brasil istimewa. Hal ini menginspirasi generasi baru untuk bermain dengan gaya, kebebasan, dan kebanggaan setiap kali kami melangkah ke lapangan."