Penampilan baru untuk Selecao! Vinicius Jr dan kawan-kawan siap debut jersey Jordan Brand bersejarah dalam laga persahabatan melawan Prancis yang dinanti-nantikan
Era baru bagi juara lima kali
Konfederasi Sepak Bola Brasil (CBF) telah mengumumkan kemitraan bersejarah dengan Jordan Brand. Diluncurkan dalam acara mewah di Sao Paulo, seragam tandang baru ini menandai pergeseran dari tradisi dengan mengganti logo Nike swoosh dengan siluet Jumpman ikonik Michael Jordan, menggabungkan warisan sepak bola elit dengan keanggunan streetwear global.
Seragam ini mempertahankan palet warna biru dan kuning klasik, namun mengintegrasikan motif "Elephant Print" legendaris - tekstur yang identik dengan Air Jordan 3 tahun 1988. Didesain dengan inovasi Aero-FIT, seragam ini 11% lebih ringan dan jauh lebih bernapas, menggunakan 100% limbah tekstil daur ulang untuk menggabungkan performa elit dengan keberlanjutan lingkungan.
Vinicius Jr memuji dampak budaya
Ikon Real Madrid, Vinicius Jr., telah ditunjuk sebagai duta kolaborasi ini, menyoroti bagaimana langkah ini melampaui lapangan sepak bola. "Bagi setiap anak di Brasil yang bermimpi memiliki bola di kaki mereka, kemitraan ini memiliki makna yang sangat mendalam," kata Vinicius Jr. di situs web resmi CBF.
"Jordan Brand dan Tim Nasional kami diikat oleh lebih dari sekadar sepak bola - ini tentang budaya dan kehebatan yang bersatu. Ketika logo Jumpman muncul dalam warna kami, hal itu menunjukkan kepada dunia kreativitas, passion, dan energi yang membuat Brasil istimewa. Hal ini menginspirasi generasi baru untuk bermain dengan gaya, kebebasan, dan kebanggaan setiap kali kami melangkah ke lapangan."
Keunggulan teknis bertemu dengan gaya jalanan
Kemitraan ini menandai pembaruan teknis yang dirancang untuk atlet modern. Presiden Jordan Brand, Sarah Mensah, menggambarkan langkah ini sebagai perpaduan dinamis di mana performa dan ekspresi saling mendorong. Koleksi pakaian ini mencakup perlengkapan latihan khusus dan sepatu Tiempo kustom untuk memastikan tampilan yang serasi.
"Hari ini, Jordan telah memicu sesuatu yang benar-benar luar biasa. Kemitraan ini dengan Tim Nasional Brasil bukan sekadar kolaborasi; ini adalah perayaan kecemerlangan, kreativitas, dan energi sepak bola global, dengan Brasil sebagai inti dinamisnya. Di mana ada kecemerlangan, kepercayaan diri, dan denyut persaingan, Jordan berkembang. Ini bukan sekadar pertemuan dua dunia; ini adalah perpaduan dinamis di mana performa dan ekspresi saling memacu," kata Mensah.
Pertandingan perdana melawan Les Bleus
Para penggemar akan melihat Jumpman beraksi untuk pertama kalinya pada 26 Maret, saat Brasil menghadapi Prancis dalam pertandingan persahabatan yang sangat dinanti-nantikan. Ini adalah panggung yang sangat tepat untuk debut seragam bersejarah ini, karena Selecao akan menguji diri mereka melawan lawan Eropa yang elite.
Brasil memasuki pertandingan ini dengan target mempertahankan momentum setelah performa yang campur aduk dalam lima pertandingan terakhir mereka, di mana mereka memenangkan dua pertandingan dan imbang satu kali. Selecao akan memanfaatkan pertandingan persahabatan antarkontinen ini untuk menyempurnakan skuad mereka menjelang Piala Dunia musim panas ini, di mana mereka tergabung dalam Grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia.
