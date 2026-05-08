‘Penambahan yang hebat’ - Robbie Keane diyakini akan membawa kualitas ke raksasa Old Firm, Celtic, yang mungkin tidak dimiliki oleh tim Ange Postecoglou
O'Neill menanggapi seruan darurat di Parkhead
Martin O’Neill, yang kini berusia 74 tahun, kembali duduk di bangku cadangan. Ia telah mengambil alih kendali tim beberapa kali musim ini setelah menanggapi panggilan darurat dari Glasgow. Gelar juara Liga Utama Skotlandia dan gelar ganda piala domestik masih bisa diraih pada tahun 2026.
Pergantian kepemimpinan lainnya akan terjadi selama musim panas, dengan Celtic sedang dalam proses mengidentifikasi dan mendekati kandidat yang sesuai. Beberapa nama telah ditambahkan ke dalam daftar, dengan keputusan yang harus diambil apakah akan mengutamakan potensi atau rekam jejak.
Keane termasuk dalam kategori pertama, setelah memutuskan untuk memulai karier manajerialnya di lingkungan yang agak mengejutkan di Israel bersama Maccabi Tel Aviv dan di Hongaria bersama Ferencvaros. Ia telah merasakan kejayaan gelar juara di kedua posisi tersebut, yang membuat popularitas pria Irlandia berusia 45 tahun ini melonjak.
Apakah Keane merupakan pilihan yang tepat untuk Celtic?
Mantan striker Tottenham dan Liverpool, yang pernah dipinjamkan ke Celtic pada tahun 2010, kini dikabarkan akan kembali ke Inggris. Ketika ditanya apakah Keane akan menjadi pilihan yang cerdas bagi Bhoys, mantan pemain pinjaman lainnya - mantan pemain internasional Inggris Gray - mengatakan kepada GOAL dalam wawancara eksklusif bersama BetterBonus: “Saya pikir ini adalah langkah selanjutnya bagi Robbie, jika memang itulah yang dia inginkan.
“Hal itu berhasil bagi Steven Gerrard, dan juga bagi mantan pemain lain yang pindah ke utara dan meraih prestasi tertentu pada dua musim pertama dalam karier manajemen pemuda mereka, jika ingin mengatakannya seperti itu.
“Saya pikir suatu saat nanti, Robbie jelas ingin kembali ke Inggris, mungkin ke Celtic. Saya tahu itu tidak akan terjadi sekarang, tapi ada pembicaraan tentang Tottenham, jadi saya pikir kualifikasinya sudah ada.
“Jika dia bisa membawa pengalaman apa pun dari pencapaiannya sebagai pemain ke gaya kepelatihannya di Inggris atau Britania Raya, dan pada akhirnya ke Liga Premier, maka saya pikir dia akan menjadi tambahan yang hebat.”
Potensi vs rekam jejak: Keane atau Postecoglou?
Keane masih dalam proses belajar, meski telah meraih kesuksesan awal sebagai pelatih, dan akan menjadi pilihan yang cukup berisiko bagi Celtic — meskipun ia sudah sangat paham dengan tuntutan bekerja di bawah sorotan Old Firm.
Postecoglou akan menjadi pilihan yang lebih teruji, dengan pelatih asal Australia yang penuh teka-teki ini - yang saat ini sedang menganggur setelah menjalani masa-masa sulit di Inggris bersama Tottenham dan Nottingham Forest - telah mengantarkan beberapa gelar juara dan Treble yang mengesankan selama masa jabatannya selama dua tahun di ‘Paradise’ antara 2021 dan 2023.
Ketika ditanya lebih lanjut apakah memilih pelatih yang sudah teruji atau yang sedang naik daun adalah langkah yang tepat, Gray menambahkan: “Itu seperti dua sisi dari koin yang sama, bukan? Ange, dengan pengalaman yang dimilikinya, saya tahu apa yang dia capai di Celtic sungguh luar biasa.
“Mereka benar-benar mengaguminya di sana, jadi Anda tidak bisa mengabaikan hal itu. Ini hanya soal apakah Ange ingin kembali ke salah satu klub yang pernah dia kelola. Tapi jika melihat Robbie, yang masih muda dibandingkan Ange Postecoglou, dia akan membawa semangat, dan menurut saya ini tergantung pada arah mana yang ingin diambil Celtic.
“Apakah mereka ingin mengambil jalur pengalaman, atau ingin membawa semangat baru, bahkan mungkin membawa klub ke arah yang berbeda? Karena musim ini kita melihat tantangan dari Hearts dan Rangers. Situasinya tidak mudah bagi Celtic, dan Celtic harus memenangkan trofi, mereka harus meraih gelar setiap musim.
“Jika mereka berpikir Robbie adalah orang yang tepat, maka Anda harus mendukungnya. Anda harus memberinya setiap kesempatan untuk mendatangkan pemain agar klub itu menjadi lebih baik lagi.”
Dua target: Celtic memburu gelar juara lainnya
Celtic — yang saat ini berada di peringkat kedua klasemen Premiership, tertinggal tiga poin dari pemuncak klasemen Hearts — masih memiliki tiga laga liga tersisa musim ini, dimulai dengan laga derby melawan Rangers pada Minggu.
Pertandingan yang diprediksi akan menjadi laga epik melawan tim calon juara asal Edinburgh ini akan digelar pada 16 Mei, saat musim 2025-26 berakhir, sebelum menghadapi Dunfermline di final Piala Skotlandia pada 23 Mei.