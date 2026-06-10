Penambahan pemain untuk De Zerbi: Marcos Senesi resmi bergabung dengan Tottenham. Juventus sempat mengincarnya

Dengan senang hati kami mengumumkan perekrutan Marcos Senesi.





Bek Argentina yang sangat berpengalaman ini akan bergabung dengan kami pada 1 Juli, setelah mendapatkan izin internasional, menyusul berakhirnya kontraknya dengan AFC Bournemouth.





Marcos mengatakan: "Rasanya sungguh istimewa menjadi pemain Tottenham Hotspur.





Sejak awal, Klub telah menunjukkan mengapa mereka menginginkan saya dan betapa mereka ingin saya menjadi bagian dari proyek yang sedang mereka bangun. Ini sangat mengesankan dan saya tidak sabar untuk terlibat.





Setiap kali saya turun ke lapangan, saya akan memberikan yang terbaik untuk membuat para penggemar bangga dan membawa Klub kembali ke tempat yang pantas. Saya ingin memenangkan trofi bersama Tottenham dan akan melakukan segala upaya untuk mewujudkannya."





Direktur olahraga Johan Lange mengatakan: "Marcos adalah bek yang membawa kualitas, kecerdasan, dan kepemimpinan ke dalam tim.





Pengalamannya di level tertinggi, ketenangannya saat menguasai bola, dan keinginannya untuk berjuang memperebutkan setiap bola membuatnya sangat cocok dengan gaya permainan kami.





Kami senang menyambutnya di Klub dan yakin ini adalah tempat yang ideal baginya, di fase krusial kariernya."





Pelatih Roberto De Zerbi mengatakan: "Pengalaman, kualitas teknis, dan semangat juang Marcos akan memperkuat pertahanan kami, sekaligus memberi kami fleksibilitas taktis.





Dia merasa nyaman di tim yang mengutamakan penguasaan bola, membaca permainan dengan sangat baik, dan memiliki kepribadian yang tepat untuk unggul di lingkungan yang kompetitif.





Saya juga sangat menghargai mentalitas dan keinginannya untuk terus berkembang, dan saya tidak sabar untuk bekerja dengannya serta melihat kontribusi besar yang dapat ia berikan kepada tim."





Sebagai bek tengah kidal dengan postur tubuh yang kokoh, Marcos bergabung dengan kami setelah empat musim sukses bersama AFC Bournemouth.





Berasal dari Concordia, Argentina, ia memulai kariernya bersama San Lorenzo, salah satu klub terkemuka di Buenos Aires, mulai dari akademi sebelum naik ke tim utama dan melakukan debut profesionalnya pada September 2016.





Setelah sepuluh tahun di ibu kota Argentina, ia pindah ke Eropa untuk bergabung dengan Feyenoord pada 2019, dan berkontribusi dalam mencapai final Piala Belanda (KNVB Cup) pada musim pertamanya.





Di setiap musimnya selama tiga tahun di Rotterdam, ia berpartisipasi dalam kompetisi Eropa, bermain di hampir semua dari 13 pertandingan Feyenoord, yang mencapai final edisi pertama UEFA Europa Conference League pada 2022.





Pada tahun yang sama, ia pindah ke Inggris, ke Liga Premier, untuk bergabung dengan AFC Bournemouth, tempat ia menghabiskan empat tahun terakhir. Sebagai pemain kunci dalam skuad Bournemouth, yang terus naik peringkat, ia mengakhiri pengalamannya di pantai selatan dengan berkontribusi pada kualifikasi bersejarah klub ke kompetisi Eropa.





Pada musim lalu, ia menjalani salah satu musim terbaiknya. Sebagai bek yang mahir dalam mengoper bola, ia melakukan lebih dari 2.300 operan di Premier League, jauh melampaui pemain lapangan lainnya dengan 182 operan panjang. Kokoh di pertahanan dan berbahaya di serangan, Marcos menjadi pemberi assist terbanyak di Premier League, serta masuk dalam tiga besar untuk intersepsi, tekel, dan sapuan.





Sebagai pemain tim nasional Argentina sejak 2022, ia telah tampil dalam tiga pertandingan.





Selamat datang, Marcos!