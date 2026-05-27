Menurut informasi dari oe24, tim yang baru saja promosi tersebut menunjukkan minat untuk merekrut penyerang Sasa Kalajdzic dari juara Austria, LASK.
Penambahan kekuatan untuk Bundesliga: Schalke 04 tampaknya mengincar mantan penyerang VfB Stuttgart
Saat ini, Schalke sedang mencari pemain penyerang baru untuk musim Bundesliga mendatang, dan menurut laporan tersebut, penyerang berusia 28 tahun itu menjadi "topik hangat" di Gelsenkirchen.
Demikian pula, minat terhadap Kalajdzic dilaporkan tetap ada terlepas dari hasil pembahasan mengenai masa depan Edin Dzeko. Saat ini sedang berlangsung pembicaraan mengenai perpanjangan kontrak penyerang asal Bosnia tersebut, yang baru pindah dari Fiorentina ke Schalke pada musim dingin lalu, namun keputusan akhir belum diambil.
"Kami sangat yakin bahwa Edin masih bisa memberikan kontribusi bagi kami di Bundesliga, baik di dalam maupun di luar lapangan. Kami sedang berdiskusi mengenai kemungkinan perpanjangan kontraknya selama satu tahun lagi," kata Direktur Olahraga S04, Frank Baumann, baru-baru ini.
Kalajdzic pernah bermain di Bundesliga untuk VfB Stuttgart
Di LASK, Kalajdzic tampil dalam 17 pertandingan pada musim lalu, dengan mencetak satu gol dan empat assist. Namun, pemain berusia 28 tahun itu hanya bermain sebagai pemain pinjaman di klub juara Austria tersebut; pada musim panas nanti, ia akan kembali ke Inggris untuk bergabung kembali dengan klub asalnya, Wolverhampton Wanderers.
Kalajdzic bergabung dengan klub Liga Premier tersebut pada 2022, setelah sebelumnya membuat heboh Bundesliga bersama VfB Stuttgart. Bersama klub asal Swabia itu, pemain asal Austria ini mencatatkan musim yang mengesankan pada 2021/22 dengan 16 gol dan enam assist. Setelah hengkang, dua cedera ligamen cruciatum sempat menghambatnya untuk sementara waktu.