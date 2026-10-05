AFP
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Penalti Rasmus Hojlund menenggelamkan Wales saat tim asuhan Craig Bellamy mengalami kemunduran di UEFA Nations League melawan Denmark
Bencana bagi Ward saat Hojlund mencetak gol
Wales menelan kekalahan ketiga mereka di ajang Nations League setelah penalti babak kedua Hojlund memastikan kemenangan 1-0 yang pantas untuk Denmark di Cardiff City Stadium. Momen penentu terjadi ketika Danny Ward menghadiahkan penguasaan bola kepada Gustav Isaksen lewat umpan ceroboh di dalam kotak penaltinya sendiri sebelum menjatuhkan gelandang Denmark itu dalam upaya putus asa untuk menebus kesalahan tersebut.
Hojlund dengan tenang menuntaskan eksekusi dari jarak 12 yard, mengecoh Ward, sehingga tim asuhan Bellamy berada di peringkat ketiga Grup A4 dengan dua laga krusial tersisa.
- AFP
Dominasi Denmark di Cardiff
Denmark tampil jauh lebih mengancam sepanjang laga, mempertahankan tempo mereka meski kehilangan kapten Pierre-Emile Hojbjerg karena cedera dini setelah Mikkel Damsgaard absen sebelum pertandingan. Tim asuhan Brian Riemer terus menekan setelah jeda, dan Andreas Skov Olsen nyaris memberi umpan kepada Hojlund, tetapi sang penyerang menembak tepat ke arah Ward saat ia sudah siap mencetak gol.
Wales nyaris tidak memberikan respons berarti, dengan satu-satunya peluang mereka datang sesaat sebelum gol ketika Brennan Johnson melepaskan half-volley dari sudut sempit yang melambung di atas mistar gawang.
Kedalaman skuad diuji hingga batas maksimal
Jeda internasional empat pertandingan yang melelahkan menjadi tantangan berat bagi Wales di tengah krisis kebugaran yang kian memburuk di seluruh skuad. Bellamy harus mengatasi absennya beberapa sosok penting, dengan kiper utama Karl Darlow, duet bek tengah Joe Rodon dan Dylan Lawlor, serta pemain andalan Harry Wilson semuanya sama sekali tidak ikut dalam pemusatan latihan.
Situasi makin memburuk ketika David Brooks harus menepi setelah hanya tampil dalam kekalahan pembuka melawan Portugal, sehingga momentum dari kemenangan atas Norwegia yang bermain dengan 10 orang pada Kamis cepat menguap saat menghadapi tim Denmark yang tangguh.
- Focus Images
Menatap final krusial yang menanti
Kemenangan Denmark, ditambah dengan kekalahan 2-1 Norwegia di Portugal, membuat tim Denmark kokoh memegang kendali dalam persaingan finis di tiga besar. Tim Wales yang pincang asuhan Bellamy kini harus memberikan respons positif saat bertandang ke Oslo bulan depan dan menghadapi ujian berat di kandang melawan pemuncak grup. Meraih poin dari dua laga terakhir itu sangat penting jika Wales ingin menghindari finis sebagai juru kunci Grup A4 dan menjaga harapan mereka untuk mendapatkan unggulan Pot 1 pada undian kualifikasi Euro 2028 bulan Desember.
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