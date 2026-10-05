Wales menelan kekalahan ketiga mereka di ajang Nations League setelah penalti babak kedua Hojlund memastikan kemenangan 1-0 yang pantas untuk Denmark di Cardiff City Stadium. Momen penentu terjadi ketika Danny Ward menghadiahkan penguasaan bola kepada Gustav Isaksen lewat umpan ceroboh di dalam kotak penaltinya sendiri sebelum menjatuhkan gelandang Denmark itu dalam upaya putus asa untuk menebus kesalahan tersebut.

Hojlund dengan tenang menuntaskan eksekusi dari jarak 12 yard, mengecoh Ward, sehingga tim asuhan Bellamy berada di peringkat ketiga Grup A4 dengan dua laga krusial tersisa.