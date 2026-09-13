Titik balik babak kedua terjadi ketika Jon Ander Gonzalez Cuesta menunjuk titik putih untuk Barcelona setelah insiden yang melibatkan Aissa Mandi dan Lamine Yamal. Mandi, yang sebelumnya bermain untuk Real Betis, terjatuh ke tanah dan tampak menyentuh bola dengan tangannya sebelum kemudian menjegal bintang muda Barcelona tersebut.

Meski Yamal tidak melakukan kesalahan dalam penyelesaian akhir, dengan melepaskan tembakan ke pojok kiri atas, keputusan untuk memberikan penalti itu mendapat penolakan besar dari sejumlah analis ternama yang meyakini sang wasit melakukan kesalahan mendasar.

Paco Gonzalez menjadi yang paling vokal memprotes kepemimpinan wasit, meski ia mengaku memahami logika sang pengadil lapangan secara langsung. Berbicara kepada COPE, ia mengakui: "Saya rasa itu bukan penalti, tetapi saya mengerti mengapa dia memberikannya. Jika tangan itu tidak ada, dia tinggal berhadapan dengan gawang."

Meski mengakui posisi wasit sulit, Gonzalez mengecam keputusan untuk memberikan penalti tersebut, dengan berargumen bahwa handball awal itu terlalu ringan untuk berujung penalti dan bahwa kontak setelahnya hanyalah konsekuensi alami dari permainan.