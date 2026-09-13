Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Penalti Lamine Yamal picu kontroversi! Pundit pertanyakan hadiah penalti dalam kemenangan 4-2 Barcelona atas Levante
Barcelona melanjutkan performa tanpa henti di La Liga
Barcelona tetap tak tersentuh di puncak klasemen La Liga setelah meraih kemenangan kelima secara beruntun musim ini. Tim asuhan Flick sejauh ini berhasil mengatasi setiap lawan yang dihadapi, mencatatkan salah satu awal paling produktif dalam hal gol bagi klub ini dalam beberapa dekade terakhir.
Kemenangan terbaru ini diraih saat tandang ke markas Levante dengan skor 2-4, dalam laga yang sempat menjadi sedikit rumit pada fase akhir pertandingan. Meski berada di bawah tekanan, Barcelona menunjukkan ketajaman yang menjadi ciri penampilan mereka pada awal musim di bawah pelatih asal Jerman tersebut.
- AFP
Kontroversi pecah soal penalti Lamine Yamal
Titik balik babak kedua terjadi ketika Jon Ander Gonzalez Cuesta menunjuk titik putih untuk Barcelona setelah insiden yang melibatkan Aissa Mandi dan Lamine Yamal. Mandi, yang sebelumnya bermain untuk Real Betis, terjatuh ke tanah dan tampak menyentuh bola dengan tangannya sebelum kemudian menjegal bintang muda Barcelona tersebut.
Meski Yamal tidak melakukan kesalahan dalam penyelesaian akhir, dengan melepaskan tembakan ke pojok kiri atas, keputusan untuk memberikan penalti itu mendapat penolakan besar dari sejumlah analis ternama yang meyakini sang wasit melakukan kesalahan mendasar.
Paco Gonzalez menjadi yang paling vokal memprotes kepemimpinan wasit, meski ia mengaku memahami logika sang pengadil lapangan secara langsung. Berbicara kepada COPE, ia mengakui: "Saya rasa itu bukan penalti, tetapi saya mengerti mengapa dia memberikannya. Jika tangan itu tidak ada, dia tinggal berhadapan dengan gawang."
Meski mengakui posisi wasit sulit, Gonzalez mengecam keputusan untuk memberikan penalti tersebut, dengan berargumen bahwa handball awal itu terlalu ringan untuk berujung penalti dan bahwa kontak setelahnya hanyalah konsekuensi alami dari permainan.
Para ahli menilai standar kepemimpinan wasit
Perdebatan berkecamuk di siaran radio Spanyol, dengan Pedro Martin ikut menyuarakan penolakan. Martin berargumen bahwa pergerakan sang bek sama sekali tidak menunjukkan niat untuk mendapatkan keuntungan yang tidak adil, seraya menegaskan bahwa kontak itu murni insidental. "Jika dia meletakkan tangannya di sana untuk merebut bola... tetapi tangannya berada dalam posisi yang sangat natural," ujarnya, sembari menyiratkan bahwa posisi tersebut merupakan konsekuensi langsung dari terjatuh, bukan sebuah pelanggaran yang pantas dihukum.
Analisis yang lebih tajam datang dari Cadena SER, tempat pakar perwasitan mereka, Iturralde Gonzalez, melontarkan penolakan tegas terhadap kedua teriakan penalti itu. Menanggapi handball dan kontak yang terjadi kemudian antara Mandi dan Yamal, dia berbicara tanpa basa-basi. "Handball pertama bukan apa-apa, dan pada yang kedua dia menendangnya, tetapi itu bukan apa-apa. Itu tidak akan pernah bisa menjadi penalti sejuta tahun pun," katanya, secara mengejutkan membebaskan pemain Real Betis itu dari kesalahan apa pun.
- AFP
Yamal mengikuti jejak Messi dalam buku rekor
Meski penalti itu masih menjadi bahan pembicaraan, tak bisa dimungkiri dampak bersejarah yang diberikan Yamal pada tim Barcelona ini. Dengan dua golnya ke gawang Levante, ia telah mencapai tonggak statistik yang menempatkannya sejajar dengan pemain terbaik sepanjang sejarah klub.
Menurut Opta, Yamal menjadi pemain kedua yang mencetak tiga brace dalam lima pertandingan pertama musim La Liga pada abad ke-21. Pencapaian ini menyamai awal luar biasa yang dibukukan Lionel Messi pada musim 2012/13, semakin menegaskan status Yamal sebagai pilar era pasca-Xavi.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami