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Coventry City v Newcastle United - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Moataz Elgammal
Diterjemahkan oleh

Penalti Jack Rudoni akhiri penantian 25 tahun Coventry City untuk mencetak gol kandang di Premier League melawan Newcastle

J. Rudoni
Coventry City
Coventry City vs Newcastle United
Newcastle United
Premier League

Coventry City akhirnya mengakhiri penantian menyakitkan selama 25 tahun untuk mencetak gol kandang di Liga Primer. Gelandang Jack Rudoni sukses mengeksekusi penalti pada awal pertandingan melawan Newcastle United untuk memberi tim asuhan Frank Lampard keunggulan penting. Gol itu mengakhiri paceklik gol di CBS Arena dan memicu perayaan meriah para pendukung tuan rumah pada Senin malam.

  • Mengukir sejarah dari titik penalti

    Coventry secara mengejutkan unggul 1-0 saat laga melawan Newcastle baru berjalan enam menit. Gol itu bermula ketika Lukas Hornicek menjatuhkan Sidiki Cherif di dalam kotak penalti setelah sentuhan bola yang terlalu jauh. Rudoni maju sebagai eksekutor dan dengan percaya diri mengecoh kiper, lalu mengarahkan tendangan penaltinya ke sudut bawah gawang. Itu merupakan gol kandang pertama Coventry di kasta tertinggi sejak John Hartson mencetak gol ke gawang Sunderland pada April 2001. Gol tersebut membuat stadion bergemuruh dan memberi tuan rumah momentum yang sangat dibutuhkan.



  • Coventry City v Newcastle United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Lampard menekankan pentingnya momentum

    Menjelang pertandingan, Lampard memuji upaya skuadnya belakangan ini dan menekankan pentingnya melanjutkan hasil positif setelah kemenangan tandang sebelumnya atas Nottingham Forest.

    Berbicara kepada Sky Sports, Lampard mengatakan: "Momentum adalah kata yang bermakna besar, dan itulah yang ingin kami pertahankan. Kemenangan itu terasa sangat berarti. Senang bisa meraih kemenangan. Kami menunjukkan kualitas yang perlu kami tampilkan di setiap pertandingan. Kami masih bisa lebih baik, dan hasil itu menjadi bekal bagus menjelang jeda." Lampard mengakui bahwa skuadnya menghadapi tantangan karena pemain yang datang belakangan membutuhkan waktu untuk beradaptasi.

  • Cherif diganjar kesempatan menjadi starter untuk pertama kalinya di liga

    Cherif memenangkan penalti tersebut dalam kesempatan pertamanya menjadi starter di Liga Primer setelah mengalami masalah kebugaran sepanjang musim panas. Lampard pun mengakui kerja keras Cherif dalam latihan meski jadwal pramusimnya terganggu.

    Menjelaskan keputusannya menurunkan Cherif sejak awal, Lampard menambahkan: "Dia menunjukkan perkembangan dari segi kebugaran setelah melewati musim panas yang sulit dan tidak bisa berlatih secara penuh. Dia sudah berlatih bersama kami dan beradaptasi. Kami tidak mengharapkan segalanya darinya malam ini, tetapi kami antusias." Cherif langsung membuktikan bahwa keputusan itu tepat dengan memaksa Hornicek melakukan kesalahan krusial di awal pertandingan.

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  • FBL-ENG-PR-COVENTRY-NEWCASTLEAFP

    Apa selanjutnya bagi Coventry?

    Coventry berharap dapat mempertahankan keunggulan dan meraih tiga poin penting melawan tim asuhan Matthias Jaissle. Hasil itu akan membawa Coventry naik ke posisi ke-14 dengan enam poin dan membuat Newcastle turun ke posisi ke-11 dengan delapan poin. Lampard akan berupaya menjadikan gol bersejarah di kandang ini sebagai momentum untuk membawa klub menjauh dari zona degradasi.

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