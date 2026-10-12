Menjelang pertandingan, Lampard memuji upaya skuadnya belakangan ini dan menekankan pentingnya melanjutkan hasil positif setelah kemenangan tandang sebelumnya atas Nottingham Forest.

Berbicara kepada Sky Sports, Lampard mengatakan: "Momentum adalah kata yang bermakna besar, dan itulah yang ingin kami pertahankan. Kemenangan itu terasa sangat berarti. Senang bisa meraih kemenangan. Kami menunjukkan kualitas yang perlu kami tampilkan di setiap pertandingan. Kami masih bisa lebih baik, dan hasil itu menjadi bekal bagus menjelang jeda." Lampard mengakui bahwa skuadnya menghadapi tantangan karena pemain yang datang belakangan membutuhkan waktu untuk beradaptasi.