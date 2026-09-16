Sunderland menandai kembalinya mereka ke sepakbola Eropa dengan gemilang setelah absen selama 53 tahun, dengan mengamankan kemenangan tipis 1-0 atas AZ Alkmaar pada laga pembuka Liga Europa. Tim asuhan Regis le Bris menampilkan performa yang berkesan di hadapan suporter yang sangat bergairah di Stadium of Light, mengakhiri penantian yang membentang sejak 1973.

Tuan rumah mendominasi 45 menit pembuka, tetapi pada awalnya gagal memaksimalkan keunggulan jelas mereka. Kevin Danso melihat upaya melengkungnya ditepis ke atas mistar sebelum Le Fee nyaris memecah kebuntuan, saat bola sepakannya membentur tiang setelah menyambut putaran brilian dan umpan silang dari Wilson Isidor.