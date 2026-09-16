Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Penalti Enzo Le Fee memastikan kemenangan Eropa pertama Sunderland dalam 53 tahun saat melawan AZ Alkmaar
Kembali ke Eropa yang tak terlupakan
Sunderland menandai kembalinya mereka ke sepakbola Eropa dengan gemilang setelah absen selama 53 tahun, dengan mengamankan kemenangan tipis 1-0 atas AZ Alkmaar pada laga pembuka Liga Europa. Tim asuhan Regis le Bris menampilkan performa yang berkesan di hadapan suporter yang sangat bergairah di Stadium of Light, mengakhiri penantian yang membentang sejak 1973.
Tuan rumah mendominasi 45 menit pembuka, tetapi pada awalnya gagal memaksimalkan keunggulan jelas mereka. Kevin Danso melihat upaya melengkungnya ditepis ke atas mistar sebelum Le Fee nyaris memecah kebuntuan, saat bola sepakannya membentur tiang setelah menyambut putaran brilian dan umpan silang dari Wilson Isidor.
- Getty Images Sport
Le Fee melancarkan pukulan penentu
Momen penentu pertandingan tiba pada menit ke-66 setelah serangan balik Sunderland yang cepat dan mematikan. Tepat ketika tim tamu mulai menguasai permainan, Noah Sadiki melaju ke depan dengan penuh tujuan dan mengirim bola kepada Le Fee, yang dijatuhkan tanpa basa-basi di dalam kotak penalti oleh pemain pengganti AZ, Weslley Patati.
Memikul tanggung jawab besar itu, gelandang Prancis tersebut menunjukkan ketenangan luar biasa dari titik putih. Le Fee dengan tenang mengarahkan penaltinya ke sudut bawah gawang, memicu selebrasi liar di dalam stadion dan akhirnya memberi ganjaran bagi Sunderland atas intensi menyerang mereka yang tanpa henti.
Aksi heroik Roefs menggagalkan AZ yang tak terkalahkan
AZ tiba di Inggris dengan catatan tak terkalahkan yang membanggakan, dan mereka menunjukkan dengan tepat alasannya lewat penampilan babak kedua yang jauh membaik. Kees Smit melepaskan tembakan kaki kiri berbahaya yang melebar saat tim Eredivisie yang rapi itu mulai melewati pressing Sunderland dan mengendalikan tempo.
Kiper Sunderland Robin Roefs harus tampil sebaik mungkin untuk mempertahankan keunggulan tipis itu. Setelah sebelumnya menggagalkan Ro-Zangelo Daal menyusul kelengahan lini belakang pada fase awal pertandingan, Roefs melakukan penyelamatan krusial di akhir laga untuk menggagalkan Mexx Meerdink setelah dua upaya Valdemar Byskov diblok di dalam kotak penalti.
- Getty Images Sport
Berjuang meraih kemenangan bersejarah
Tuan rumah dipaksa bertahan dari gempuran hebat di akhir laga saat lawan mereka dari Belanda itu mati-matian berusaha memecah kebuntuan. Patati membuang peluang emas dengan melepaskan tembakan melambung di atas mistar gawang ketika laga tinggal menyisakan lima menit, sehingga Sunderland yang mulai kelelahan mampu selamat dari akhir pertandingan yang menegangkan.
Tim asuhan Le Bris justru menutup pertandingan dengan lebih menekan setelah AZ akhirnya kehabisan tenaga. Nilson Angulo masih akan bertanya-tanya bagaimana ia gagal mencetak gol dari jarak lima yard setelah aksi tusukan kuat Brian Brobbey pada momen-momen akhir.
Pada akhirnya, peluang-peluang yang terbuang di akhir laga itu tidak terlalu berarti bagi publik tuan rumah yang bersuka cita. Peluit panjang memastikan kemenangan bersejarah bagi Sunderland, sekaligus langsung memberi nada positif bagi sisa kampanye Liga Europa mereka yang telah lama dinantikan.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami